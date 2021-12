Druddigon fait ses débuts dans Pokémon GO aujourd’hui, voici comment en obtenir un

Image : Niantic

À partir d’aujourd’hui, le 7 décembre, Pokémon GO organise un nouvel événement appelé « Dragonspiral Descent » qui voit Druddigon apparaître dans le jeu pour la première fois.

Un Pokémon de type Dragon qui a été introduit pour la première fois dans Pokémon Noir et Blanc sur Nintendo DS, Druddigon est arrivé dans le cadre des célébrations en cours de la Saison du Patrimoine. L’événement Dragonspiral Descent se déroule d’aujourd’hui jusqu’au dimanche 12 décembre à 20h, heure locale – voici un teaser :

Succès! Une partie de la porte mystérieuse située sur le site de la grotte historique a été activée !

Le grondement causé par le mouvement du mécanisme de verrouillage de la porte a perturbé les Pokémon vivant dans la grotte et avec eux est apparu Druddigon, un Pokémon jamais vu auparavant dans Pokémon GO ! Druddigon, le Pokémon des Cavernes, est connu pour habiter dans la tour Dragonspiral de la région d’Unova.

Après une inspection plus approfondie, le professeur Willow a déduit que de nombreux Pokémon émergents sont également connus pour appeler Dragonspiral Tower leur maison ! Le professeur Willow pense également que la vague sans précédent d’apparitions de Pokémon de type Feu, Électrique et Glace peut en quelque sorte être liée aux Pokémon légendaires de type Dragon d’Unova : Reshiram, Zekrom et Kyurem !