Des accusations de tricherie ont fait surface sur la scène compétitive Halo Infinite.

Depuis que le jeu a été abandonné il y a deux mois, la triche et le piratage et Halo Infinite ont été un débat brûlant. Comme Call of Duty: Warzone, le manque de logiciel anti-triche dédié d’Infinite brouille les frontières entre un bon joueur et un pirate informatique. Plusieurs joueurs professionnels de haut niveau ont qualifié les matchs classés d’injouables en raison de tricheurs endémiques.

Ce scénario en développement a pris une mauvaise tournure plus tôt dans la journée. Hier, l’équipe Halo Championship Series (HCS) des Kansas City Pioneers a participé à un tournoi de 10 000 $ US. Ils ont atteint la grande finale mais ont finalement perdu contre l’équipe adverse HCS Built By Gamers.

Les retombées du match ont conduit le joueur des Pionniers, Roman « Druk » Nasirudin, à accuser les « Minds » de BBG d’utiliser des wallhacks. Les images du tournoi ont ouvert la voie à une discussion enflammée sur Twitter.

Druk accuse les esprits de tricherie

Le journaliste d’Esports Jake Lucky a publié un clip de Druk passant au crible le cinquième match des Pioneers, la défaite de Slayer contre BBG. Les joueurs montrent la perspective de Minds, soulignant sa capacité à tirer sur un adversaire avant de le voir. Sur la base des clips initiaux, il est difficile de dire si le joueur utilisait des wallhacks. Les soupçons de Druk l’ont amené à publier une vidéo de 25 minutes présentant plusieurs cas où Minds traquerait des joueurs à travers les murs.

La vidéo, intitulée « Stay Twisted », a été mise en ligne sur YouTube, que vous pouvez trouver ci-dessus. Druk et plusieurs autres participants à l’appel vont tuer par assassinat à la recherche d’une arme fumante dans cette affaire. L’exemple le plus accablant se produit peut-être à 7h30 dans la vidéo. À cet horodatage, Minds suit un joueur à travers un mur, le croyant glisser hors d’un bâtiment. Cependant, le modèle de personnage n’est même pas près d’être en vue.

Si les accusations sont fondées, ce serait le deuxième cas de triche dans Halo Infinite depuis le début de la saison; Le scandale de la manipulation du serveur du joueur Sentinels Mathew « Royal2 » Fiorante est le premier.

KingJay répond aux allégations

Le membre de Built By Gamers, KingJay, s’est adressé à Twitter avec son point de vue sur la controverse. Dans un message sur Twitlonger, il a déclaré qu’il ne tolérait aucune tricherie et qu’il serait le premier à appeler Minds.

« KCP, nous sommes [sic] appeler Minds un tricheur avant même que la série ne commence contre eux pour une raison quelconque, après avoir regardé l’intégralité de la vidéo, Druk a réalisé le clip à 7h30, me semble définitivement le seul clip « louche ». Bien que le mode théâtre infini ne soit certainement pas le meilleur, ce clip est assez difficile à expliquer, il y a eu un appel d’un escalier B comme on le voit dans la vidéo où vous le voyez tirer sur quelqu’un juste avant, Minds nous a dit qu’il était en train de tirer le rappel depuis qu’ils volaient vers nous toutes les séries.

BBG publie une déclaration officielle

L’organisation a depuis publié une déclaration concernant les accusations :

« Nous sommes au courant des accusations portées contre @Twissted_Mindss. Nous avons communiqué avec lui et il maintient aucune tricherie. Nous soutenons notre joueur. Nous nous félicitons de tout avis officiel de 343. Nous ne tolérons à aucun moment la triche et prendrons toujours des mesures si nous recevons une confirmation. L’intégrité compétitive est vitale pour la croissance de ce sport.

La déclaration de BBG continue de dire qu’ils ne porteront pas de jugement sur des clips de mauvaise qualité, des foules de médias sociaux ou des joueurs réagissant dans le feu de l’action. L’organisation soutient son équipe et est ouverte à une enquête, un sentiment que Minds lui-même a fait écho dans ses commentaires sur la question.

Maintenant, nous attendons de voir si le HCS examine ce problème comme il l’a fait avec la violation des règles du joueur Sentinels Royal2.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur cette histoire en développement.