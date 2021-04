Drummond est blessé à ses débuts avec un Marc Gasol relégué aux dernières minutes

01/04/2021 à 09:18 CEST

. / SPORT.es

Les Lakers de Los Angeles avaient déroulé le tapis rouge aujourd’hui pour les débuts de André Drummond, mais le Les Milwaukee Bucks ont ruiné la fête de Los Angeles (97-112) et aussi sa nouvelle signature a laissé blessé au troisième quart.

Drummond est sorti comme centre de départ, à la place de Marc Gasol, et avait 4 points (2 sur 6 au tir), un rebond, 2 passes et un blocage contre 3 défaites en 14 minutes avant de se retirer du court en raison d’un piétinement au pied droit.

« Après la pause J’ai enlevé ma chaussette et j’ai vu que j’avais perdu toute ma vignette», a commenté après la soirée Drummond, qui, sans s’arrêter de sourire, a admis que c’était une situation« très douloureuse ».

Ce revers de nouveau centre des Lakers rejoint le Victimes de longue date et connues de LeBron James et Anthony Davis.

Avant le quintette bas que les Bucks utilisent habituellement, l’entraîneur de Los Angeles, Frank Vogel, avait déjà chuté dans le précédent qui Marc Gasol et Montrezl Harrell en tant qu’intérieurs du banc, ils ne pouvaient pas partager de nombreuses minutes sur le terrain aujourd’hui.

La victime à la fin était l’Espagnol, qui n’a sauté sur le terrain qu’au dernier quart et seulement à la suite de la blessure de Drummond.

Mais le pivot a été confirmé en un peu moins de 6 minutes dans lequel les Lakers fermaient leur défense, graissaient leur circulation et rêvaient d’un retour qui finalement était impossible.

Gasol a obtenu 2 points (1 sur 3 dans les tirs), 3 rebonds, une aide, un vol et 2 blocs, et il était essentiel dans ce tronçon pour mettre de l’ordre et du sens dans certains Lakers désemparés.

Sur les Bucks, qui ont annulé leur séquence de trois défaites consécutives, Vacances Jrue (28 points, 8 rebonds et 6 passes) et Giannis Antetokounmpo (25 points, 10 rebonds et 4 passes) étaient les principales références.

Ceux de Milwaukee (30-17 ans, troisième de la Conférence de l’Est) ont connu un grand succès avec un 53% sur les buts sur le terrain (42 sur 79) et 54% en triple (14 sur 26).

Pour les Lakers (30-18, quatrième de la Conférence Ouest), Montrezl Harrell (19 points) et Dennis Schroder (17 points) ont été les meilleurs buteurs.

Les statistiques du périmètre résumaient parfaitement le désastre que les champions actuels de la NBA ont subi après le premier quart-temps: dans les douze premières minutes, ils ont connecté 8 3 points sur 13 tentatives, et dans les trois autres sets, ils n’ont marqué que 2 des 23 tirs.

ILLUSION AU DÉBUT

André Drummond Il a commencé le jeu en offrant tout ce que les Lakers demandent.

Il a bloqué Donte DiVincenzo, forcé une faute offensive de Giannis Antetokounmpo et attaqué Brook Lopez dans la zone pour signer son premier panier avec sa nouvelle équipe..

La conduite du nouveau coéquipier semblait exciter ceux en violet et or, qui avec une paire de triplets de Markieff Morris et d’autres de Dennis Schroder ont réalisé un départ très prometteur (17-11 après cinq minutes).

Drue Holiday a été le plus inspiré des Bucks dans un premier trimestre que les Lakers ont finalement pris (30-24) et dans lequel Antetokounmpo n’a marqué que 2 points.

Le deuxième set a commencé totalement coincé avec de nombreuses interruptions, fautes et moments de confusion.

Mais les visiteurs ont profité de ces minutes d’inexactitudes de la main d’une incisive Khris Middleton, qui seulement au deuxième trimestre a obtenu 13 points.

Le triple de DiVincenzo a mis les Bucks en tête (39-40 à cinq minutes de la fin), qui a clôturé la première mi-temps avec une course de 4-12 contre un Lakers déconcerté (49-57)

Après la pause, Drummond n’est pas parti du départ mais a tenté quelques minutes au troisième quart avant de se rendre aux vestiaires pour de bon.

La L’absence de l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers a été merveilleusement exploitée par Antetokounmpo, qui est devenu le seigneur et le maître de la région (61-76 en Equateur).

Ignorant les malheurs locaux et avec de splendides vacances, les Bucks ont pris 20 points d’avance et ont atterri à l’issue de la rencontre avec le vent en faveur (75-89).

À ce moment là Gasol est entré dans la fête, que dans les deux premiers jeux, il a volé le ballon à Antetokounmpo et a forcé un échec de Connaughton.

Avec les Espagnols sur la bonne voie, les Angelenos étaient beaucoup plus reconnaissables, sérieux en défense et agiles en attaque, à tel point qu’ils ont réussi à rentrer à seulement 10 points avec un triple de Wesley Matthews alors qu’il restait encore dix minutes à jouer.

Cependant, les Lakers manquaient d’un point d’étincelle supplémentaire pour révolutionner le duel et entre Antetokounmpo et Holiday, ils ont scellé la victoire des Bucks.

Le jeu s’est conclu sur une image attachante et très familière, puisque pendant un peu moins d’une minute, les trois frères Antetokounmpo se sont rencontrés sur le terrain: Giannis et Thanasis des Bucks, et Kostas des Lakers.

À la fin de la réunion, plusieurs médias de Los Angeles qui ont couvert le match ont rapporté que Marc Gasol n’a pas voulu faire de déclarations, et est le troisième fois depuis que les Lakers ont signé Drummond.