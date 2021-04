Drummond revient, Gasol ne joue pas et les Lakers tombent à Miami

Cela ne vaut rien à côté d’un Ring, mais le Heat a gagné au Staples Center et maintenant ils le font aussi à l’American Airlines Arena pour certains Lakers qui ont beaucoup changé tout au long de cette saison.. Ils venaient de battre Miami dans la bulle, lors de la finale 2020, et les joueurs ont été laissés en cours de route. LeBron James et Anthony Davis sont toujours absents, bien que leur retour approche. Ils se sont inscrits André Drummond, qui dans ce match est revenu après s’être blessé dans le premier qu’il a joué avec le maillot violet et or, déjà Ben McLemore, qui a également fait ses débuts ici. Les balançoires ne font pas toujours du bien et, dans ce cas, elles ont été trop violentes pour que ce soit le cas.

Le Heat a su profiter de cette supériorité et a remporté une importante victoire. Dans leur cas, ils grimpent très petit à petit à l’Est, dans lequel il y a un combat intense de la quatrième à la dixième place. Pour les Lakers, cela signifie tomber un peu plus, garder la position mais être déjà menacé de manière très claire par les Blazers et les Mavericks.. Les vicissitudes de l’équipe de Los Angeles rendent déjà tous les matchs importants sans préciser s’il s’agit d’un match revanche, s’il y a des stries entre les deux ou en tenant compte d’autres paramètres. Dans le combat, il y aura des dates auxquelles Marc Gasol n’apparaît pas, comme cela s’est produit dans celui-ci: les minutes de Drummond et Harrell, et malgré le fait que l’attaquant Markieff Morris il a fini par être expulsé – deux minutes après avoir terminé – pour avoir affronté un arbitre, ils ont empêché l’Espagnol d’entrer dans la courte rotation de Vogel.

Avec la chaleur se répandant largement au milieu de terrain pour voir des espaces, ils étaient même jusqu’à dix au premier quart, mais les Lakers avaient un Drummond qui voulait prouver tout ce qu’il fallait. Il était la référence et a renversé tout ce désavantage de bas poste. Même un vol et deux passes ont été marqués. Mais il est allé rapidement aux vestiaires, les Lakers craignant à nouveau pour sa condition physique, et les habitants ont pris une inspiration. Une autre impulsion, cette fois avec Dragic comme poignard. Avec un échec de Schröder à presque tous les égards (car ses 14 passes décisives sont un peu trompeuses), c’était au tour d’un garde, Caldwell-Pope, d’affronter des étrangers rivaux en un contre un. Encore une fois, grimace des champions, qui ont même pris la tête avec 52-54 au tableau de bord.

Butler a commencé à punir à mi-distance et s’est appuyé sur son associé Oladipo pour ses revenus. Ils enlevaient Drummond de la peinture et c’était positif. De l’autre côté, ils devaient faire un meilleur travail, bien sûr. Un 3 + 1 fou de Duncan Robinson a porté l’avance à huit pour Miami, mais en défense, les extérieurs de Los Angeles fonctionnaient à l’aise et l’effet n’était pas perceptible. Jimmy Butler (28 points) a tiré les ficelles avec insistance et a apporté la braise à sa sardine, comme le dit le dicton populaire, et c’est que dans les minutes décisives, le meilleur visage du Heat a été vu et les Lakers manquaient non seulement de LeBron et Davis, mais également Kuzma et une version améliorée d’autres joueurs. En l’absence de quatre minutes, l’équipe de Floride a réalisé une course de 11-2 qui a mis fin au match.