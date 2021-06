Drumroll : les lauréats des Bafta TV Awards de cette année

Mescal a salué l’impact “changeant de vie” que la série à succès de la BBC a eu sur lui après avoir remporté le prix du meilleur acteur principal tandis que Coel a dédié sa victoire d’actrice principale au coordinateur de l’intimité de son drame sur le consentement sexuel.

Des gongs ont été distribués lors de la cérémonie de dimanche qui s’est déroulée devant un public en direct mais socialement éloigné des nominés au Television Center de l’ouest de Londres.

La série Sky Arts Life & Rhymes a été le gagnant surprise du programme de divertissement gong, battant les incontournables du samedi soir Strictly Come Dancing, Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway et The Masked Singer.

Pendant ce temps, Casualty a été nommé meilleur feuilleton ou drame continu, quelques jours seulement après que la BBC a annoncé que son émission dérivée Holby City se terminerait l’année prochaine.

Le drame médical a battu Coronation Street, EastEnders et Hollyoaks.

Au milieu des rebuffades et des surprises, il y a eu la déception pour le drame royal La Couronne, qui avait été nominé pour quatre prix mais est reparti les mains vides.

Catherine Zeta-Jones a présenté le Bafta du meilleur drame unique, décerné à Sitting In Limbo de BBC One. Pendant ce temps, Save Me Too de Sky Atlantic a remporté la meilleure série dramatique de la nuit.

Rakie Ayola remporte le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Anthony

/ PA

Liste complète des gagnants du Bafta 2021

Programme de divertissement comique : The Big Narstie ShowCurrent Affairs : America’s War On Abortion, ExposureDaytime : The Great House GiveawaySérie dramatique : Save Me TooSpectacle de divertissement : Romesh Ranganathan, The RanganationProgramme de divertissement : Life & RhymesSérie factuelle : Il était une fois en Irak Fonctionnalités : Long Lost Family : Born Without TracePerformance féminine dans un programme comique : Aimee Lou Wood – Sex EducationInternational : Welcome To Chechnya : The Gay Purge (Storyville)Acteur principal : Paul Mescal, Normal PeopleActrice principale : Michaela Coel, I May Destroy YouPerformance masculine dans un programme comique : Charlie Cooper, This CountryMini-série : I May Destroy YouCouverture de l’actualité : Sky News, Inside IdlibReality & Constructed Factual : The School That Tryed To End RacismComédie scénarisée : Inside No 9Programme court : They Saw The Sun FirstDocumentaire unique : Locked In : Breaking The Silence, StoryvilleSingle Drama: Sitting In LimboSoap & Continuing Drama: CasualtySpecialist Factual: The Surge On’s CutLive Event: Springwatch 2020Sport: England v West Indies Test cricketActeur de soutien: Malachi Kirby – Small AxeActrice de soutien: Rakie Ayola – Moment incontournable d’AnthonyVirgin Media: Britain’s Got Talent, Diversity