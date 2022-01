Dry janvier 2022: un cadre hôtelier demande aux Britanniques de soutenir les pubs – « Pas d’excuse » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Alors que les pubs, les bars et les restaurants font face à une deuxième saison des vacances sous la pression de COVID-19, plusieurs patrons de l’hôtellerie ont suggéré que les gens devraient continuer à aller dans les pubs pendant le mois de janvier sec. Promu par Alcohol Change UK, Dry January invite tout le monde à s’abstenir de boire de l’alcool pendant tout le mois et à faire don de l’argent qu’ils n’ont pas dépensé en boissons à une bonne cause.

Certains participants collectent même des fonds pour des œuvres caritatives tout au long du mois.

Cependant, aux yeux des propriétaires de pubs et de bars, le défi est durement touché pour leurs finances, d’autant plus que les gens dépensent moins d’argent dans les mois qui suivent les vacances.

Avec COVID-19 toujours à l’ordre du jour, l’industrie hôtelière n’est jamais revenue à ses revenus de 2019, qui ont chuté de 60%.

La pré-pandémie, Noël et le réveillon du Nouvel An étaient les semaines les plus occupées et les plus rentables de l’année pour les lieux sociaux.

Kate Nicholls, directrice générale de l’organisme commercial UK Hospitality, a déclaré au Guardian : « Je pense que nous pourrions certainement nous en passer. [Dry January]. «

« Cette année, il y a beaucoup plus d’options sans alcool disponibles qui sont de très bonne qualité, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas sortir et soutenir votre entreprise hôtelière locale. »

Greg Mulholland, le directeur de Campaign for Pubs, a confirmé : « Les pubs et les publicains auront besoin de soutien tout au long du mois de janvier, et nous exhortons les gens à continuer d’aller au pub.

« Le pub, c’est bien plus que boire un verre, alors nous espérons que les gens reconnaissent le rôle important que jouent les pubs dans nos communautés et sortent et les soutiennent, quoi qu’ils choisissent de boire et de manger. »

Il a déclaré: « Les preuves médicales disent que boire avec modération est plus raisonnable que de s’abstenir pendant un mois entier. »

« Je pense qu’ayant été privés de la possibilité de se mélanger et de socialiser, beaucoup de gens diront qu’ils rattraperont le temps perdu et seront plus sociables en janvier. »

Les chiffres de l’Office for National Statistics indiquent que l’alcool a tué un total de 8 974 personnes au Royaume-Uni en 2020.

Public Health England a également signalé une augmentation des décès liés à la consommation d’alcool liés à des fermetures successives et des personnes buvant davantage à domicile depuis le début de la pandémie.