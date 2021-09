DS franchit également le pas et ne vendra des voitures électriques qu’à partir de 2024 | Moteur

in

Depuis 2024 DS ne vendra que des voitures électriques, à cette date elle lancera en DS 4 zéro émission et un nouveau modèle avec 640 km d’autonomie.

Autre marque qui met une date de péremption sur les voitures thermiques (et elles le sont déjà…) : DS a annoncé qu’à partir de 2024 ne vendra que des modèles électrique, aboutissant à une démarche entamée en 2019 avec le lancement de sa gamme électrifiée E-TENSE.

Actuellement, sa gamme se compose de quatre modèles et tous ont une variante électrifiée d’une sorte. Le DS 3 Crossback est le seul électrique, mais les DS 4, DS 7 Crossback et DS 9 sont disponibles en hybrides rechargeables.

L’offre sera renforcée en 2024, lorsque la marque présentera la DS 4 électrique et la nouvelle plateforme STLA MEDIUM, sur laquelle elle développera un modèle équipé d’une batterie de 104 kWh qui promet une autonomie de plus de 640 kilomètres.

L’entreprise française rappelle également qu’elle était en 2020 le leader en Europe parmi les marques « multi-énergies » en termes d’émissions de CO2. Sa moyenne était de 83,1 g/km, un chiffre atteint grâce au fait que 30% de ses ventes correspondent à des versions électrifiées.

Béatrice Foucher, PDG de DS Automobiles, a déclaré : « L’industrie automobile connaît un changement dont l’ampleur et la vitesse sont sans précédent. En tant que pionnier, DS Automobiles a anticipé cette évolution, avec l’électrification au centre de sa stratégie.

Les évolutions à venir de la législation et de l’écosystème VE offrent des opportunités que nous souhaitons offrir à nos clients qui aiment déjà notre gamme électrifiée.

J’ai pris la décision d’accélérer le développement pour créer une nouvelle façon de voyager 100 % électrique, désirable en termes de plaisir et remarquable en termes de qualité et de performances ; un nouvel art du voyage, toujours high-tech et raffiné. C’est un plan audacieux qui prendra forme à partir de 2024 ».

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.