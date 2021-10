D’Souza dit que l’AG de Biden n’a pas la capacité d’arrêter les parents lors des réunions du conseil scolaire

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le cinéaste, auteur et commentateur conservateur Dinesh D’Souza a déchiré le procureur général du président Joe Biden, Merrick Garland, au sujet de la tâche de ce dernier du ministère de la Justice et du FBI d’enquêter sur le comportement des parents lors des réunions du conseil scolaire.

Ces derniers mois, les parents à travers le pays en ont de plus en plus marre des programmes controversés tels que la théorie critique de la race ainsi que ce qu’ils considèrent comme un contenu sexuel totalement inapproprié dans les bibliothèques scolaires.

Parfois, les réunions se transforment en matchs criants, et il y a eu quelques arrestations.

En outre, selon une lettre envoyée plus tôt ce mois-ci à Biden par la National School Board Association, des responsables ont affirmé que les membres du conseil scolaire étaient menacés tout en suggérant à l’administration d’enquêter sur le comportement des parents en vue d’appliquer les lois relatives au « terrorisme domestique ».

« Les écoles publiques américaines et ses responsables de l’éducation sont sous une menace immédiate », a écrit la NSBA dans la lettre, qui demande « l’application de la loi fédérale et d’autres aides pour faire face au nombre croissant de menaces de violence et d’actes d’intimidation qui se produisent à travers le pays . «

La lettre demandait à l’administration d’enquêter sur des actions qui pourraient être « l’équivalent d’une forme de terrorisme domestique et de crimes de haine ».

« Les menaces contre les fonctionnaires sont non seulement illégales, mais elles vont également à l’encontre des valeurs fondamentales de notre pays », a noté Garland dans un communiqué publié par le ministère de la Justice. « Ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à veiller à ce que nos enfants reçoivent une éducation appropriée dans un environnement sûr méritent de pouvoir faire leur travail sans craindre pour leur sécurité. »

Le communiqué ajoute :

Citant une augmentation du harcèlement, de l’intimidation et des menaces de violence contre les membres du conseil scolaire, les enseignants et les travailleurs dans les écoles publiques de notre pays, le procureur général Merrick B. Garland a ordonné aujourd’hui au FBI et aux bureaux des procureurs américains de se réunir dans les 30 prochains jours avec les dirigeants fédéraux, étatiques, tribaux, territoriaux et locaux chargés de l’application des lois pour discuter des stratégies visant à lutter contre cette tendance inquiétante. Ces sessions ouvriront des lignes de communication dédiées pour le signalement, l’évaluation et la réponse des menaces par les forces de l’ordre.

Mais D’Souza a déchiré les réunions du ministère de la Justice de Biden avec les forces de l’ordre locales et étatiques dans le but de cibler les parents.

« Voyons si ces parents représentent un danger pour les responsables du conseil scolaire et les enseignants », a noté D’Souza d’un ton sarcastique. « Ces parents sont-ils intimidants ou les menacent-ils ? Sont-ils, sont-ils des « terroristes nationaux » d’une sorte ou d’une autre ?

« Toute l’idée est absurde. Même dans la lettre qui a été envoyée par la National School Board Association à l’administration Biden disant: «Écoutez, nous, nous, nous, nous, les enseignants avons vraiment peur. Nous, les membres du conseil scolaire, avons vraiment peur. Euh, vous devez vous mobiliser et faire appliquer la loi à ce sujet », a-t-il ajouté. « La question est de savoir quels exemples pourraient-ils fournir pour montrer que les parents représentent cette menace massive ? Et quand vous regardez les petits caractères, les notes de bas de page, en fait, et vous vous rendez compte que leurs exemples sont carrément stupides », a-t-il ajouté.

« Dans un cas, un… entrepreneur, un type nommé John Figgs a été arrêté. Il a été arrêté après avoir crié à son conseil scolaire dans le comté de Loudon, en Virginie. Il a donc été arrêté pour avoir crié de toute évidence.

« Ensuite, ils disent qu’il y avait une« foule indisciplinée de parents à Spotsylvania en Pennsylvanie lors d’une réunion du conseil scolaire ». Foule indisciplinée ? Qu’a vraiment fait la foule ? À quel point était-ce indiscipliné ? Étaient-ce simplement des parents qui exprimaient leur mécontentement ? Ils sont indisciplinés. Nous devons nous assurer de les tasser », a ajouté le podcasteur.

« Et puis ils parlent de manifestants qui » ont perturbé un conseil scolaire dans le district scolaire unifié de Poway en Californie « . Encore une fois, perturbé comment? Perturbateurs dans le sens où ils ont soulevé des objections, ils ont parlé hors de leur tour et la commission scolaire a dû ajourner. Est-ce cela que signifie perturbateur ou parle-t-on de perturbation physique ? » dit D’Souza.

« C’est donc la menace que l’administration Biden essaie de faire taire. Dans un sens, ce que fait Merrick Garland, c’est le procureur général, ce type, au fait, nous sommes vraiment heureux qu’il ne soit pas à la Cour suprême, espèce d’escroc, mais de toute façon, il a publié une déclaration de guerre contre les parents américains », a ajouté l’hôte. « Je ne pense même pas que les menaces du gouvernement américain, toute cette pompe, et c’est surtout ce dont il s’agit, vont dissuader les parents d’être actifs. »

Quant au comportement des parents lors des réunions du conseil, D’Souza avait quelques conseils, ainsi qu’une voie à suivre.

« Il n’y a pas besoin de crier… ne vous contentez pas d’affronter la commission scolaire, de vous présenter à la commission scolaire, de déplacer ces perdants de la commission scolaire pour devenir la commission scolaire. C’est un peu comme ça que la gauche a pris le contrôle de l’éducation », a-t-il déclaré. « Ils ont pris les sièges dans les départements. Ils ont repris les présidences départementales. Ils sont devenus présidents d’universités, et avec des efforts, ça va prendre un peu de temps, nous devons faire ce qu’ils ont fait. Nous devons prendre nos institutions.

REGARDEZ: