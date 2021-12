DSP Investment Managers lance deux ETF – Sachez ce qu’ils sont et à qui ils conviennent

Environ 12 à 14 % des moyennes capitalisations se développent avec succès au fil des cycles et deviennent des actions à grande capitalisation.

Le premier fonds passif du secteur indien des fonds communs de placement basé sur l’indice Nifty Midcap 150 Quality 50 – le DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF – a été lancé par DSP Investment Managers. Ce nouvel ETF à moyenne capitalisation axé sur la qualité offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans des sociétés à moyenne capitalisation de qualité avec un potentiel de rentabilité plus élevée, un effet de levier inférieur et des bénéfices relativement stables.

La société de fonds a également annoncé le lancement d’un autre nouveau programme de MF, DSP Nifty 50 ETF, qui investira dans les 50 sociétés de l’indice Nifty 50 en ligne avec l’indice. L’offre de nouveaux fonds pour les deux ETF s’ouvre à la souscription le 6 décembre 2021 et se termine le 17 décembre 2021, après quoi elle sera achetée et vendue en bourse.

FNB Nifty Midcap 150 Qualité 50

L’ETF DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 suit une stratégie à biais zéro et basée sur des règles en répliquant l’indice Nifty Midcap 150 Quality 50, sans que le gestionnaire de fonds « réfléchisse » ou s’émeuve. Cet indice sélectionne 50 sociétés de l’indice mère Nifty Midcap 150 sur la base de « scores de qualité » en utilisant des mesures telles que le rendement des capitaux propres, l’effet de levier financier (sauf pour les sociétés de services financiers) et la variabilité de la croissance du bénéfice par action (EPS) de chaque action analysée au cours de la précédente 5 exercices.

Les moyennes capitalisations ont le potentiel de devenir des actions à grande capitalisation à long terme. Cependant, toutes les moyennes capitalisations ne voient pas leur fortune se transformer en grandes capitalisations. « Notre analyse montre que même si environ 12 à 14 % des moyennes capitalisations se développent avec succès au fil des cycles et deviennent importantes, il existe un risque de stagnation et de décroissance pour la plupart des autres. La plupart d’entre elles restent des petites ou moyennes capitalisations. Les caractéristiques de ceux qui génèrent des rendements supérieurs sont ceux qui ont un ROE élevé, gèrent leur entreprise avec un faible endettement et ont une croissance des bénéfices relativement stable. L’ETF DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 est conçu selon ces principes. Hors de l’indice mid cap, il ne choisit que les sociétés qui se qualifient sur ces métriques. Nos investisseurs peuvent construire leur portefeuille de moyennes capitalisations avec une conception si disciplinée qui réduit le risque de faiblesse des entreprises de l’indice global. déclare Kalpen Parekh, directeur général et chef de la direction, DSP Investment Managers.

FNB astucieux 50

DSP Nifty 50 ETF réplique l’indice Nifty 50, qui suit une stratégie pondérée en fonction de la capitalisation boursière. En d’autres termes, chaque société du portefeuille se voit attribuer une pondération basée sur la capitalisation boursière flottante.

L’ETF DSP Nifty 50 convient aux nouveaux venus sur les marchés boursiers ou aux investisseurs débutants en MF. Les investisseurs expérimentés qui recherchent des approches moins coûteuses pour investir sur le marché des actions peuvent également envisager d’investir dans l’ETF.

