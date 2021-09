du 19 août au 11 septembre

in

13/09/2021 à 11h19 CEST

La 77e édition de la Vuelta a España se tiendra du 19 août 2022 au 11 septembre et débutera dans la ville néerlandaise d’Utrecht par un contre-la-montre par équipes.

La manche espagnole se poursuivra pendant deux jours supplémentaires à travers les Pays-Bas avec une étape le 20 août qui couvrira le parcours entre Hertogenbosch et Utrecht et une autre le 21 à travers la région du Brabant du Nord dans une étape en circuit, avec départ et arrivée à Breda.

La présentation des équipes aura lieu le jeudi 18 août dans le centre d’Utrecht.

La Vuelta 2022 traversera 34 communes néerlandaises en trois étapes. Le comité d’organisation local, dirigé par les villes d’Utrecht, Breda et Hertogenbosch et les provinces d’Utrecht et du Brabant du Nord, est composé d’un groupe d’institutions publiques dirigé par Sharon Dijksma, maire d’Utrecht.

« Nous avons enfin une date officielle. Nous voulions vraiment remettre le projet La Vuelta sur les rails en Hollande et maintenant nous avons hâte de nous remettre au travail. Nous préparons un magnifique programme pour les habitants et les entreprises, ainsi que pour tous nos invités internationaux. Notre objectif est de renforcer davantage le lien spécial qui existe déjà entre l’Espagne et les Pays-Bas », a-t-il déclaré. Dijksma.

Cette vision est partagée par Javier Guillén, directeur général de La Vuelta :

« Nous fixons de nouvelles dates pour un projet avec près de 6 ans de travail derrière lui. Ces mois d’attente supplémentaires n’ont pas diminué d’un iota notre envie de travailler ensemble, ni l’enthousiasme et l’ambition que nous avons mis dans l’organisation de cette sortie officielle depuis le premier jour. Cette sortie restera dans l’histoire, marquant une étape importante pour le cyclisme espagnol et néerlandais. “

Le programme des activités liées au départ officiel de la Vuelta depuis les Pays-Bas commencera beaucoup plus tôt. Les événements qui ont été conçus pour divertir les régions et les villes visitées par la course débuteront plusieurs mois avant son décollage, faisant du projet Vuelta en Holland un concept qui va bien au-delà des trois jours où elle accueillera les étapes.

Le comité d’organisation a tissé un réseau de contacts avec des clubs sportifs, des écoles, des institutions culturelles et des entrepreneurs locaux pour construire une idée large et un programme d’activités autour du vélo, d’un mode de vie urbain sain et de la durabilité.

Le départ officiel de La Vuelta des Pays-Bas coïncide également avec une occasion très spéciale pour la ville d’Utrecht, qui fête ses 900 ans depuis qu’elle a été officiellement reconnue comme ville.