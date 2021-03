12/03/2021 à 16:43 CET



Bien que la phase clé et décisive des première et deuxième divisions reste à jouer, le prochain mercato estival est déjà à l’horizon. Un marché qui, après le bouleversement de la saison dernière suite au COVID, revient à sa période habituelle. Et cela concerne également la ligue espagnole.

À la FIFA, ils ont déjà la proposition de dates pour le marché espagnol. Tant le mercato pour l’été prochain que le premier marché des transferts prévu début 2022. En ce qui concerne le marché des transferts imminent, les clubs espagnols pourront signer à partir du 1er juillet 2021. Un jour plus tard à la date fixée comme date limite pour la fin de la saison 2020-2021.

Les clubs de première et de deuxième division auront pratiquement neuf semaines d’avance pour pouvoir renforcer leurs effectifs pour la saison prochaine. Plus précisément jusqu’au dernier jour d’août. Parce que ce sera le 31 août à 23 h 59 lorsque cette période se terminera dans cette fenêtre estivale.

Cela signifie que les clubs pourront continuer à recruter des joueurs une fois la compétition commencée. Concernant le prochain marché des transferts, les clubs auront 29 jours pour pouvoir signer au marché d’hiver de 2022. Du lundi 3 janvier au 31 janvier 2022 nouvellement sorti. Ces dates sont également identiques pour la ligue féminine de football qui d’ici là, si rien ne change, aura déjà le concept de professionnel

Calendrier identique pour les ligues majeures. Le premier ministre se termine le 31 août

Les autres grandes ligues européennes ont initialement le même calendrier. Ainsi, la France et l’Allemagne ont initialement notifié la même période de transfert pour le prochain mercato d’été. Du 1er juillet au 31 août. Le cas de la Premier League anglaise est frappant, dont le marché des transferts débutera le 19 juin et dont l’achèvement est également prévu pour le dernier jour d’août. Votre prochain marché d’hiver se déroulera du 1er janvier au 31 janvier 2022. L’Italie est la seule ligue majeure qui n’a pas encore informé la FIFA des nouvelles dates.