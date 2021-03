03/09/2021 On à 09:04 CET



Dimanche, en 50 minutes, le Manchester City a concédé les mêmes buts (2) qu’il avait reçu au cours des 720 dernières minutes jouées au stade Etihad. Le derby mancunien a conduit les hommes de Guardiola de l’extase permanente des trois derniers mois, dans lesquels ils se sont enchaînés 21 victoires consécutives, dans le monde réel. Un monde dans lequel les matchs sont perdus et dans lequel Manchester United, peu importe le nombre de doutes qu’il peut traverser, grandit les grands jours.

Les de Solskjaer Ils ont montré à nouveau qu’ils n’aiment rien de plus que la vue du champ libre sur lequel contre-attaquer. Ils ont trouvé le départ parfait à l’Etihad, avec une pénalité à 40 secondes et de là ils se sont accrochés bec et ongles à l’épopée de leur bouclier. Cela ne les dérange pas d’attendre, ni de s’enfermer dans leur champ. Parce que quand ils peuvent courir, ils peuvent blesser n’importe qui. Ils ont travaillé dur et ça s’est bien passé. Il n’a jamais été au-dessus du tableau jusqu’à aujourd’hui, mais Solskjaer a ajouté son quatrième victoire contre Manchester City en huit matchs.

Une grande partie du problème pour l’équipe de Pep était à l’étage. Depuis la saison 2017-2018, les « citoyens » sont l’équipe d’Angleterre qui génère le plus de chances chaque année. Les arrivées qu’elles génèrent contrastent avec leur conversion: elles sont aujourd’hui les 13e équipe Premier en termes d’efficacité par option créée. Sur les 12 joueurs de champ utilisés par Guardiola, Walker et Rúben Dias sont les seuls à ne pas avoir tiré sur Henderson. Le reste a essayé. Personne ne l’a bien compris.

Le triomphe de United à l’Etihad ne semble pas empêcher l’inévitable: la ville a besoin, dans le pire des cas pour leurs intérêts, sremporter des victoires en 10 rounds pour obtenir le titre de premier ministre. Cependant, comme l’a averti Pep après le crash, cela peut être un bon avertissement: «Ce résultat nous aidera à comprendre ce que tout coûte. Parfois, perdre un match vous fait réaliser ces choses. Ce mercredi, ils accueillent Southampton pour l’occasion de montrer que le derby était un accident.