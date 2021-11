Du bordel de Burgos au meurtre de l’enfant Gabriel à Almería

11/06/2021 à 05:01 CET

Luis Rendueles

Ana Julia Quezada est arrivée en Espagne alors qu’elle avait un peu plus de 18 ans, en 1991. Dans son pays, la République dominicaine, elle a laissé sa vie et aussi sa fille nouveau-née, Ridelca. La première destination de ce jeune et exubérant mulâtre était un club de rue près de Burgos où ils allaient la prostituer. Le dernier, le La prison pour femmes de Brieva (Ávila) où il purge une peine de prison permanente qui peut être révisée par tuer le garçon Gabriel, fils de sa compagne, le 27 février 2018.

La vie de cette femme en Espagne montre une traînée de manipulations, tromperies et victimes qui ont été cachés jusqu’au crime de l’enfant, connu à Almería sous le nom de « el Pescaíto » et dont la disparition a déclenché la Opération Nemo du La gendarmerie.Un camionneur l’a sortie du club

Le club où a débarqué Ana Julia s’appelait, et existe toujours, El Carro, à la périphérie de la ville de Rubena (Burgos). Mais elle ne faisait pas partie des femmes victimes de cette exploitation sexuelle. Lorsque, des années plus tard, la police est arrivée et libéré huit femmes, Ana Julia n’était plus là. Un client des lieux, un chauffeur routier du nom de Miguel Ángel, il était tombé amoureux d’elle. Les deux sont allés vivre ensemble en décembre 1992. Peu de temps après, Ana Julia elle est tombée enceinte et ils se sont mariés.

Tout semblait aller bien. Miguel Ángel a continué avec le camion et Ana Julia travaillait comme domestique et s’occupait de sa fille, Judit. En 1995, l’homme a suggéré que amener Ridelca en Espagne, qui survit avec sa grand-mère dans une cabane, dans son pays. Ana Julia accepte. Quatre mois après que la jeune fille a emménagé avec eux à Burgos, le 3 mars 1996, Le corps de Ridelca est retrouvé gisant dans la cour de la maison.La mort de sa fille

Les policiers qui viennent ne peuvent même pas interroger la mère, qui crie et sanglote. Cela a été une honte. Ridelca est tombé par la fenêtre. Personne ne se rend compte que pour subir cet accident, la fille a dû prends une table, colle-la au mur, monte dessus, ouvre la double fenêtre du septième étage qui la protégeait du froid de Burgos et saute ou tombe.

Son corps a également été retrouvé sur le sol, loin du mur, comme si quelqu’un l’avait poussée. Une femme, amie d’Ana Julia à l’époque, se souviendra plus tard que cette mère Il a évoqué la mort de sa fille « comme celui qui dit qu’une vieille assiette s’est cassée & rdquor ;.

Ana Julia Quezada sur une photo partagée par elle sur les réseaux sociaux. |

La Garde civile qui enquêtera des années plus tard sur le enlèvement de Gabriel Cruz rappellera en 2018 l’hypothèse que « c’est Ana Julia elle-même qui ôterait la vie à ce mineur & rdquor ;, mais personne ne pourra plus le prouver. Après avoir enterré sa fille, la femme est restée mariée à Michel-Ange et travaillait dans une boucherie.

Ils ont tous les deux eu un coup de chance lorsque le l’homme a gagné 93 400 euros au bonolotoMais l’argent n’a duré que quatre ou cinq ans. Plus tard, le mari d’Ana Julia a commencé à souffrir d’étranges fièvres qui l’ont fait se retrouver deux fois aux urgences. Les médecins n’ont jamais su les causes de ses maux.

Assurance-vie

A cette époque, le mari d’Ana Julia avait signé un assurance-vie dans laquelle le bénéficiaire de 50 pour cent de l’argent s’il est décédé c’était sa femme. Finalement, il a survécu, mais début 2009 sa femme a annoncé qu’elle voulait divorcer, elle n’était plus amoureuse de lui, son amour a pris fin, lui a-t-elle dit.

Le divorce a été houleux et l’homme a été reconnu coupable de harcèlement et il n’a pas pu voir sa fille Judit pendant quatre ans. A cette époque, Ana Julia avait déjà rencontré un veuf malade qui tenait un bar à Burgos. Son nom était Javier et il avait 16 ans de plus qu’elle. Ils ont vécu ensemble pendant deux ans et demi, jusqu’à la mort de l’homme.

6 000 euros pour la chirurgie mammaire

Il lui a acheté une maison en République dominicaine et a mis une assurance-vie à son nom, qui a facturé 35 000 euros lorsque Javier est décédé d’un cancer en décembre 2012. Les enfants de Javier ont empêché leur père d’épouser Ana Julia avant sa mort, mais ils n’ont su, que plus tard, que pendant qu’il mourait dans son lit d’hôpital, elle avait réussi à lui faire signer un prêt de 6 000 euros avec lequel il avait augmenté sa poitrine dans une clinique esthétique.

Quezada est traduit devant le tribunal d’Almería, lors de son procès. | Europe Presse

Au salon funéraire, l’après-midi où ils ont enterré Javier, ses enfants ils ont vu Ana Julia accompagnée d’un autre homme plus âgé. Malade aussi. Il s’appelle Juanma et un cancer de la gorge le tuera en 2015. Ses proches sont venus dénoncer que Ana Julia a pris 17 000 euros à l’homme, dont une partie était d’obtenir une autre retouche de chirurgie plastique, toujours avec le sourire aux lèvres. Personne n’y a prêté attention.

Avant la mort de Juanma, Ana Julia avait rencontré un autre homme plus jeune, Sergio. Tous deux ont décidé de repartir de zéro à Almería. Ana Julia décide alors de se débarrasser de sa fille, Judit, qui a désormais l’âge légal et qui manque à son père. Elle a appelé l’avocat de son ex-mari et lui a proposé de rester avec elle : « Je vais commencer une nouvelle vie, je dois enlever les fardeaux que je porte », lui a-t-il dit.

Le pub « Noir »

Ana Julia s’est installée avec Sergio à Cabo de Gata, où il tuera plus tard Gabriel Cruz. L’homme dira plus tard qu’elle l’a convaincu de ne nommer que le pub ‘Black’, à Las Negras, où ils travaillaient tous les deux. Quand ils ont rompu, en octobre 2016, elle a pris le pub et il n’a pas vu un euro.

Au bar de ce bar, Ana Julia a rencontré Ángel Cruz, le père de Gabriel. À la veille du Nouvel An de la même année, ils ont commencé une relation amoureuse. En septembre 2017, ils vivaient déjà ensemble. L’enfant, Gabriel, il vivait avec sa mère et passait les week-ends et la moitié des vacances avec son père, qui l’adorait. Gabrielillo, ‘el Pescaíto’, ne ressentait pas la même chose pour la petite amie de son père.

Ana Julia a participé aux recherches du petit Gabriel. |

Cinq mois seulement après son entrée dans la vie de cette famille, le 27 février 2018, Ana Julia Quezada convainc le garçon de l’accompagner dans une ferme à Rodalquilar, le tue et l’y enterre. L’affaire fait l’objet d’une enquête comme un enlèvement de quelques jours qui émeut l’Espagne. Miraculeusement, c’est Ana Julia Quezada elle-même qui retrouve la chemise du garçon lors des travaux de pistage du 3 mars. Il le fait tout près de la maison où son avant-dernier partenaire, Sergio, continue de vivre. Les chercheurs en profitent pour expliquer un fait concernant son ancienne compagne : « il n’aime pas les enfants ».

Huit jours plus tard la femme est arrêtée avec le cadavre de l’enfant dans le coffre de sa voiture. Il dit aux gardes civils qu’il a joué sur la plage avec son chien. Qu’elle ne sait rien. Ils l’arrêtent, fouillent sa maison et annoncent qu’elle va en prison. Un fonctionnaire lui propose alors de prendre une douche et de se changer, de passer du temps sans sortir. Un agent de la Garde civile entrera pour l’accompagner et l’empêcher de faire des bêtises. Ana Julia répond avec un sourire sur la bouche :

-D’accord, merci, mais alors tu m’aides à choisir le string, d’accord ?