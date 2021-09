Du bout du terrain | Critique de livre — Star Gazing: The Players in My Life de Ravi Shastri avec Ayaz Memon

Il fait aussi l’éloge de Richie Benaud, non pas tant en tant que joueur de cricket qu’en tant que commentateur, et là encore on ne peut pas avoir un autre avis

Ravi Shastri est également un nom bien connu dans le cricket pour la nouvelle génération, même s’il a cessé de jouer au cricket en 1992. En plus d’être l’entraîneur de l’équipe indienne aujourd’hui, sa réputation s’est bâtie pour être un commentateur de cricket équilibré jusqu’à ce qu’il prenne la relève. la mission d’encadrement. Connu pour son analyse incisive et impartiale, il a imposé le respect des téléspectateurs.

Dans son livre, Star Gazing, Shastri, avec Ayaz Memon, écrit sur plusieurs joueurs de cricket, de ceux qu’il a grandi en admirant les joueurs plus contemporains qu’il a observés depuis la tribune des commentateurs.

C’est une bonne collection d’articles sur les joueurs de cricket qui intéressera les amateurs de cricket de toutes les générations. Là où il a été personnellement impliqué en tant que joueur ou commentateur, il y a de belles réminiscences de sorts de bowling spécifiques ou d’épisodes de frappeurs auxquels les lecteurs peuvent bien s’identifier.

Bien qu’il soit très diplomate dans ses commentaires, ce qui est normal, car il s’agit de joueurs de cricket qu’il admire pour diverses raisons, il évite toute controverse dans laquelle certains joueurs auraient pu être impliqués.

Même pour Greg Chappell, qui avait une relation assez tumultueuse avec d’autres joueurs de cricket indiens en tant qu’entraîneur, Shastri ne parle que de sa marque peu recommandable sur Test cricket lorsqu’il a demandé à son jeune frère de jouer aux aisselles, ce qui était légitime, mais pas juste. En dehors de cela, il se tient à l’écart de tout discours politique.

À une autre occasion, il raconte comment il avait chassé Javed Miandad du vestiaire indien lorsqu’il était devenu désagréable alors que l’équipe indienne faisait la fête. Si le lecteur cherche à lire plus de tels incidents, il y aurait une certaine déception.

Shastri a été généreux avec ses éloges pour divers joueurs de cricket, mais ceux qui se démarqueraient dans son classement sont Gary Sobers, pour être le joueur polyvalent le plus doué, et Vivian Richards, le batman le plus redouté. Tous deux venaient des Antilles et tous deux étaient impressionnants. Pour le pouvoir pur avec la batte, Clive Lloyd obtiendrait les applaudissements. Ici, il y aurait moins de débat car la plupart des passionnés qui ont vécu les années de cricket ne contesteront pas ses choix.

De même, il est impressionné par Gundappa Vishwanath pour son style pur et son approche sans effort du bâton, ce avec quoi les anciens seront d’accord. Il y avait un dicton qui disait que chaque fois que l’Inde gagnait, Vishwanath aurait bien fait.

Farokh Engineer était probablement le premier batteur cavalier qui était apprécié de tous et Mansoor Ali Khan Pataudi un capitaine très astucieux. Il y a aussi des chapitres sur eux.

Il fait aussi l’éloge de Richie Benaud, non pas tant comme joueur de cricket que comme commentateur, et là encore on ne peut pas avoir un autre avis. Les deux points clés à retenir de Benaud sont que l’apparence est très importante, et c’est quelque chose pour lequel Shastri est également connu. Quand vous regardez un commentateur, il faut être inspiré et tout était parfait dans l’apparence de Benaud, de la coiffure à l’épingle à cravate.

La seconde est qu’en tant que commentateur de télévision, il faut savoir qu’elle est différente de la radio et qu’elle doit être moins descriptive et plus critique afin qu’il y ait plus de perspective. Ce sont deux bonnes leçons pour quiconque aspire à devenir commentateur de cricket.

Espérons que le lot actuel de commentateurs devrait s’inspirer de cette observation, car regarder le cricket peut être choquant lorsque les commentateurs continuent de divaguer, disant les mêmes choses que nous pouvons voir clairement à l’écran.

Shastri a matraqué les joueurs dans différentes sections comme celles qui l’ont inspiré et celles avec qui il a joué, qu’il appelle “amis et rivaux”. Le fil conducteur de toutes ces histoires est que même si les joueurs de cricket peuvent être méchants sur le terrain, ce qui est traditionnellement le cas pour les Australiens, de Ian Chappell à Ricky Ponting, ils changent de couleur une fois hors du terrain et sont toujours prêts à prendre un verre avec les autres coéquipiers. C’est un bon trait dans n’importe quel sport où l’on fait la différence sur et en dehors du terrain.

Il y en a d’autres qu’il a observés dans la boîte qui sont matraqués séparément et incluent plusieurs joueurs sri-lankais et sud-africains, tandis que la dernière section sur les joueurs présents a ses favoris comme Virat Kohli, Rohit Sharma, Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Ben Stokes, Steve Smith et Kane Williamson.

Shastri met au premier plan de très bons joueurs de cricket qui sont presque oubliés aujourd’hui, comme les quatre grands fileurs indiens Erapalli Anantharao Srinivas Prasanna, Bhagwat Subramanya Chandrashekhar, Srinivasaraghavan Venkataraghavan et Bishan Singh Bedi – qui avaient hypnotisé le monde à leur apogée. Ils sont traités dans un seul chapitre. Il fait de même pour Dennis Lillee et Jeff Thomson, qui se classeraient comme le premier duo redouté de quilleurs rapides qui ont lancé la tendance pour une attaque de rythme.

Il s’agit de purs trucs vintage avec des photos en noir et blanc ajoutées dans une bonne mesure et la contribution de Memon peut être trouvée lorsque les anciens joueurs sont couverts. Il y a un autre chapitre sur Andy Roberts, Michael Holding et Joel Garner, qui étaient les injouables quilleurs antillais qui ont dominé le cricket dans les années 1980. Il y a amplement de crédit à Tony Greig, qui a non seulement donné vie à la boîte des commentateurs, mais a également commercialisé le jeu via la franchise World Series Cricket créée par Kerry Packer.

Alors que la couverture est assez complète, des exclusions surprenantes apparaissent, comme son contemporain Mohd Azharuddin, qui était un joueur classe mais avait une fin controversée, Krishnamachari Srikkanth, Sandeep Patil et Navjot Sidhu. Il s’agit vraisemblablement d’omissions involontaires qui se produisent lorsque la toile est particulièrement large. Mais cela en fait toujours un livre incontournable pour tous les amateurs de cricket de tous âges.

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

Regard sur les étoiles : les acteurs de ma vie

Ravi Shastri avec Ayaz Memon

HarperCollins

Pp 299, Rs 699

