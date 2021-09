Du bureau de la rédaction : Android 12 est-il encore trop buggé ?

Attendez, est-ce vraiment une surprise de constater que les versions préliminaires d’Android ne sont pas encore tout à fait parfaites ?

La semaine dernière, Samsung a surpris beaucoup d’entre nous en abandonnant sa première version bêta de One UI 4, basée sur Android 12, bien avant la suppression de code stable de Google. Au moment de la rédaction de cet article, nous ne nous attendons pas à ce que les téléphones Pixel obtiennent Android 12 stable avant début octobre. En tant que tel, la première version disponible pour les propriétaires de Galaxy S21 en ce moment est … eh bien, une sorte de gâchis. Les problèmes de performances et de nombreux bugs révèlent que la version actuelle de One UI 4 est plus éloignée du statut stable que les versions bêta précédentes de Samsung, qui dans l’ensemble ont été relativement stables. Donc, si vous voulez essayer Android 12 sur les meilleurs téléphones Android de Samsung, vous voudrez peut-être attendre une version plus fiable.

Le même schéma est apparent dans la version bêta publique d’Android 12 pour les téléphones Pixel. Des bugs assez sérieux sont restés jusqu’à la version bêta 5 actuelle. Et même cette version a toujours des problèmes évidents pour l’utilisateur, comme le widget cassé “en un coup d’œil” et les bugs de performances Bluetooth. Auparavant, les bêtas 3 et 4 comportaient des visuels cassés autour de la barre de recherche Google dans le tiroir de l’application, devenant une blague courante parmi les observateurs Android.

C’est loin d’être Android 11 et Android 10, qui étaient essentiellement prêts à être utilisés quotidiennement au moment de leurs versions bêta de juillet des années précédentes. Et au moment où nous sommes arrivés en août, les versions du programme bêta étaient pratiquement prêtes pour la publication, avec les éventuelles mises à jour en direct pour se stabiliser pesant généralement à peine quelques mégaoctets.

Android 10 et Android 11 étaient pratiquement prêts pour les pilotes quotidiens en juillet ou août.

Cependant, Android 12 n’est pas comme la plupart des mises à jour Android. Sur les téléphones Pixel, il apporte la refonte de l’interface utilisateur la plus importante depuis l’introduction de Material Design en 2014. Material You touche chaque partie de l’interface sur un téléphone Pixel, et Google doit également mettre à jour ses applications pour s’adapter au nouveau langage de conception. Google se moque beaucoup plus de l’interface utilisateur du système que, par exemple, lors du passage d’Android 9 à Android 10 en 2019. Il va donc de soi que davantage de changements destinés aux utilisateurs entraîneront davantage de bogues.

Cela dit, le programme bêta a déjà duré plus longtemps que n’importe quelle version récente d’Android, et Google a joué rapidement et librement avec les définitions de la version d’aperçu la plus récente. La bêta 5 est censée être une « release candidate », ce qui, dans le développement de logiciels, signifie qu’elle est prête à être expédiée, à l’exception de quelques tests finaux. Pourtant, cette version est également livrée avec une section “problèmes connus” dans ses notes de version, ainsi que les bogues d’interface utilisateur susmentionnés, ce qui n’est pas quelque chose que vous vous attendriez à voir dans une version candidate.

Étant donné qu’Android 12 sur les téléphones Pixel présente toujours des problèmes de stabilité, nous ne devrions peut-être pas être surpris que les premières versions de One UI basées sur celui-ci soient tout aussi imparfaites.

Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, a déclaré à Android Central que nous ne devrions pas trop lire entre les lignes.

“Je pense que ce n’est pas grave s’ils abandonnent les versions bêta tôt, cela les aidera peut-être à découvrir les bogues plus tôt et à ne pas avoir à les corriger au lancement”, a déclaré Sag. “Je pense que les attentes de beaucoup de gens pour les bêtas sont parfois trop élevées, et nous devons nous rappeler qu’elles existent pour aider à résoudre les bugs.”

C’est particulièrement vrai pour les passionnés d’Android – nous considérons souvent le programme bêta comme un moyen pratique de jouer avec les nouvelles fonctionnalités Android avant les masses, sans se rappeler pourquoi ces fonctionnalités ne sont généralement pas encore disponibles. Il existe un compromis omniprésent entre l’accès précoce à de nouvelles fonctionnalités intéressantes et les effets secondaires potentiels sur la convivialité au quotidien, en particulier si vous installez un logiciel bêta sur votre appareil principal (ou unique).

Les rumeurs d’un “Android 12.1” à venir dans le sillage de l’ancien Android 12 ordinaire ne sont pas non plus une surprise, compte tenu de la trajectoire de cette version d’Android. Les versions “point” d’Android signifient généralement un nouveau niveau d’API de Google – le code ciblé par les développeurs lorsqu’ils créent des applications. Compte tenu du cycle de développement assez long d’Android 12, il n’est pas choquant de constater que certains changements initialement prévus pour la version 12 ne font pas l’affaire.

Pourrait-on voir un Android 12.1 avant la fin de l’année ?

Néanmoins, si un Android 12.1 sort à la fin de l’année, ce serait la première fois depuis 2017 que Google publie une version intermédiaire du système d’exploitation. À l’époque, Android 8.1 Oreo complétait les modifications importantes apportées à la version 8.0, en ajoutant des API pour le réseau neuronal, les couleurs de fond d’écran et la mémoire partagée – toutes des mises à jour relativement mineures.

Bien que les versions bêta actuelles d’Android 12 soient loin d’être parfaites, c’est précisément pourquoi ce sont des versions bêta. Google a encore quelques semaines pour peaufiner la nouvelle version, et quand ce sera le cas, ce sera le moment de rendre le jugement final sur Android 12.

