Du bureau de la rédaction: cartographie du OnePlus 10 et au-delà

Le lancement cette semaine de la série OnePlus 9 est une étape importante pour ce qui était autrefois une marque courageuse et novatrice. Avec ces combinés co-marqués Hasselblad, OnePlus a franchi une étape importante dans le voyage qu’il a commencé il y a deux ans avec son premier véritable produit phare haut de gamme, le OnePlus 7 Pro. C’est maintenant une entreprise de téléphonie à part entière et big-boy en compétition dans le même espace que Samsung, produisant certains des meilleurs téléphones Android sur le marché.

Bien sûr, vous pouvez affirmer que toute marque de smartphone de niche finira par disparaître ou se généraliser – et en tant que tel, OnePlus mourrait inévitablement avec le temps ou deviendrait ce qu’il est aujourd’hui. (YouTuber TechAltar a présenté cette affaire dans une vidéo datant de 2017, intitulée « Pourquoi les marques passionnées vous trahiront ».) Mais l’évolution de l’entreprise au cours des dernières années a été convaincante à regarder. OnePlus a certainement changé plus que toute autre marque de téléphone au cours de cette période – mais pas toujours pour le mieux.

Avec le lancement de la série 9, la transformation de OnePlus est terminée.

Au cours de ses trois premières années, il n’a abandonné qu’un seul produit majeur par an, l’accent étant mis sur la concurrence sur l’équilibre du prix et des spécifications. En 2021, OnePlus propose non seulement le produit phare OnePlus 9 Pro avec son prix de départ proche de quatre chiffres, mais également une vaste gamme d’appareils Nord moins chers et divers modèles «T», ainsi que d’innombrables accessoires. Et ils sont vendus non seulement directement à un petit nombre de fans, mais via des partenariats avec des opérateurs du monde entier.

D’une part, OnePlus a plus de succès aujourd’hui, s’adaptant aux conceptions de combinés haut de gamme et faisant des progrès majeurs dans la photographie mobile – même avant le récent partenariat Hasselblad. Mais il a sans doute régressé dans d’autres domaines. Ses téléphones ne reçoivent généralement que des correctifs de sécurité bimensuels et sont garantis des mises à jour de la plate-forme Android pendant seulement deux ans, contre trois ans pour Samsung et Google, qui publient des correctifs de sécurité tous les mois. Certains téléphones OnePlus moins chers ne verront qu’une seule mise à jour de la plate-forme au cours de leur durée de vie et le strict minimum contractuel d’un correctif de sécurité tous les trois mois, comme l’exige Google.

De plus, beaucoup dans la Twittersphere ont souligné que même les produits phares de OnePlus sont souvent oubliés une fois qu’ils ne sont plus la nouvelle tendance. Après une mise à jour rapide de la plate-forme – par exemple, Android 10 sur la série OnePlus 7 – même les modèles haut de gamme sont laissés à languir sur les anciennes versions du système d’exploitation plus longtemps que de nombreux concurrents.

Samsung tourne autour de OnePlus en termes de support logiciel

Ainsi, au cours des douze prochains mois, OnePlus doit montrer qu’il peut rivaliser avec les grandes marques de téléphones non seulement en termes de conception, de spécifications et de battage médiatique, mais aussi de support logiciel à long terme sur toute sa gamme de produits. Bien que les prix diffèrent d’un pays à l’autre, une grande partie du monde paiera autant pour un OnePlus 9 Pro que pour un Galaxy S21 Ultra. En retour, ils bénéficieront d’une durée de vie inférieure du téléphone OnePlus. Avec Qualcomm, Samsung et Google travaillant déjà ensemble pour garantir la prise en charge de certains téléphones alimentés par Snapdragon 888 via Android 14, une grande partie du gros du travail technique dans la base de code Android aura déjà été effectuée.

La barre est encore plus basse pour les appareils OnePlus Nord moins chers comme le N10 et le N100, qui ont été livrés sur Android 10 et qui n’ont pas encore reçu leur mise à niveau promise vers Android 11. Ces téléphones, lancés à la fin de 2020, ne recevront aucune mise à jour de la plate-forme au-delà du version d’Android publiée l’année de son lancement.

Inutile de dire qu’il y a amplement de place pour que OnePlus s’améliore en termes de support sur toute sa gamme de téléphones, et peu d’excuses restent pour qu’il continue à traîner les pieds.

Source: Alex Dobie / Android Central

Là où OnePlus a montré la plus grande amélioration au cours de l’année écoulée, c’est sans aucun doute la photographie. Comme nous l’avons montré dans notre revue OnePlus 9 Pro, le dernier produit phare de la société correspond à Samsung dans de nombreux domaines clés tels que la photographie et la vidéo en basse lumière.

L’investissement de OnePlus dans la photographie mobile commence à porter ses fruits.

Ces progrès ont été longs à venir, sans aucun doute aidés par le laboratoire de caméras de l’entreprise à Taipei, mis en place en 2019. Et la relation avec Hasselblad – qui, selon une source, a un peu plus de six mois – aidera également à l’avenir. . Comme nous le savons d’après le rythme relativement lent du partenariat de Huawei avec Leica, ces choses peuvent être lentes à porter leurs fruits. Alors peut-être que les OnePlus 10 et OnePlus 11 seront le véritable test de cette joint-venture.

Dans le même temps, OnePlus met en commun des ressources photographiques avec sa marque sœur Oppo. En fait, des deux, OnePlus semble avoir été poussé comme la principale marque de téléphones centrés sur l’appareil photo cette année. C’est un développement important étant donné que la marque Oppo est synonyme du terme «téléphone appareil photo» dans nombre de ses publicités en Asie.

Source: Alex Dobie / Android Central

L’imagerie mobile de haute qualité est l’une des rares justifications restantes pour un smartphone de 1000 $, comme en témoigne le produit phare actuel de Samsung et son impressionnante configuration à quatre caméras. Et donc, si OnePlus est déterminé à se faire un nom dans le segment haut de gamme haut de gamme, il doit clouer la photographie l’année prochaine et chaque année par la suite. La société a fait des progrès vers cet objectif au cours des douze derniers mois, mais son succès continu en 2022 et au-delà dépendra du rattrapage de Samsung et Huawei dans la photographie au téléobjectif, où elle est actuellement à la traîne.

OnePlus est également confronté à des défis aux États-Unis, où ses nouveaux téléphones ne sont pas encore certifiés pour la 5G sur l’un des trois principaux opérateurs. Et les derniers appareils de OnePlus sont également comparativement plus chers aux États-Unis, le 9 Pro faisant la queue juste à côté du Galaxy S21 Ultra récemment réduit. (Comparez cela au prix de départ de 829 £ du même téléphone au Royaume-Uni.) Ces problèmes de démarrage devront être résolus si OnePlus veut éviter de perdre pied sur le marché américain.

Néanmoins, OnePlus a survécu à bon nombre de ses concurrents les plus établis au cours des sept dernières années et possède sa gamme haut de gamme la plus solide jamais vue avec la série 9. Comme il se divise en montres intelligentes, écouteurs et autres gadgets, il sera fascinant de voir comment l’histoire se poursuit.

