Du bureau de la rédaction: c’est (presque) l’heure du spectacle!

Une autre semaine est passée – on a l’impression que le temps passe, n’est-ce pas? Quoi qu’il en soit, nous approchons de la mi-mars, toujours sans mot d’un nouvel événement Apple. Maintenant, nous l’avons déjà couvert, mais il semble juste que le 16 mars soit peu probable pour un événement Apple, d’autant plus que c’est dans deux jours et que nous n’avons eu aucun avertissement. Mais il nous reste encore deux semaines de mars, il est donc tout à fait probable que nous pourrions voir quelque chose d’Apple plus tard dans le mois, peut-être le 23 mars à la place? Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce qu’Apple abandonne bientôt les AirTags tant attendus, les nouveaux AirPods 3 et peut-être même une Apple TV mise à jour.

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Honnêtement, je ne peux pas attendre les AirTags, et mon collègue, Luke Filipowicz, a même retardé l’achat de Tiles toutes ces années parce qu’il attend également les AirTags. J’ai choisi un Tile Mate et un Pro pour leur donner un tourbillon, et bien que je les trouve très utiles, je ne suis honnêtement pas un grand fan de devoir acheter Tile Premium pour la fonction Smart Alerts. Après tout, un appareil conçu pour vous aider à vous souvenir de vos articles essentiels ne devrait-il pas avoir ces alertes hors de portée lors de l’achat initial? Cela me semble idiot de verrouiller cela derrière un autre paywall. Je suis également très convaincu que les AirTags tomberont dans la même fourchette de prix que la concurrence, donc si Apple inclut des alertes hors de portée avec l’achat initial d’AirTags, eh bien, c’est une évidence. De plus, je préférerais honnêtement que tous mes appareils Apple et autres éléments importants soient disponibles au même endroit avec l’application Find My. Allez Apple – libérez déjà les AirTags!

Source: Daniel Bader / iMore

Il y a aussi une autre fuite des AirPods 3 cette semaine, bien qu’il semble que les embouts en silicone manquent cette fois-ci. Ce rendu fait que les AirPods 3 semblent être une conception hybride à mi-chemin des AirPods et des AirPods Pro, et je dois dire que je ne suis pas un grand fan. J’ai acheté les AirPod d’origine il y a quelques années, et même s’ils sonnaient bien, je détestais juste la façon dont ils s’adaptaient à mes oreilles, ce qui n’était pas très bien. Je préfère de loin l’ajustement des AirPods Pro en raison des embouts en silicone, qui les ont aidés à rester bien mieux dans mes oreilles que les versions non Pro. Je suppose que les AirPods classiques conviennent à certaines personnes, mais j’aimerais voir des embouts en silicone sur les AirPods 3. Après tout, tout le monde ne veut pas payer 200 $ + pour les AirPods Pro ou n’a pas besoin de l’ANC. Peut-être qu’un jour, Apple pourra fournir des embouts auriculaires mieux adaptés aux AirPods classiques, mais jusque-là, ce n’est qu’un rêve. Une autre chose que nous nous attendons à laisser tomber lors de l’événement éventuel de mars sont les nouveaux iPad Pro. Cependant, Joe Wituschek, contributeur d’iMore, pense que l’iPad de base a besoin d’un rafraîchissement, pas l’iPad Pro, et je pense qu’il a raison. J’ai toujours mon iPad Pro 11 pouces de 2020, et il est très puissant. Avant cela, l’iPad Pro a été mis à jour pour la dernière fois en 2018, et je pense que la version 2020 était déjà une excellente mise à niveau à partir de cela. Il semble un peu trop tôt pour mettre à jour l’iPad Pro alors qu’il est déjà une puissance, et l’iPad d’entrée de gamme a également besoin d’un peu d’amour. Après tout, c’est maintenant le seul iPad, avec l’iPad mini (et nous savons que c’est encore plus négligé), à ne pas avoir le design de l’iPad Pro avec des bords plats. Nous devrions avoir une apparence uniforme dans tous les domaines, comme la gamme d’iPhone, donc cela n’a que du sens.

Source: Christine Romero-Chan / iMore