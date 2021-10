Du bureau de la rédaction : c’est un adieu, pour l’instant

Bonjour bonjour, et bienvenue dans une autre semaine de Editor’s Desk. Cependant, celui-ci va être un peu doux-amer.

Si vous ne l’avez pas encore entendu, j’attends mon premier enfant le 7 novembre 2021. Oui, c’est dans à peu près une semaine, à donner ou à prendre (selon ce que ressent le bébé, en toute honnêteté, haha). Cela signifie que je vais faire une petite pause dans mon séjour chez iMore pour m’adapter à un changement majeur de vie et créer des liens avec le nouveau bébé. Cependant, je sais que vous serez tous entre de bonnes mains avec mes collègues : Joe Keller, Bryan Wolfe, Luke Filipowicz, Adam Oram, Stephen Warwick, Karen Freeman, Rebecca Spear et tous ceux avec qui j’ai travaillé pour le passé plusieurs années ici chez iMore. Ce sont tous des gens extraordinaires à leur manière, et je sais qu’ils garderont tout en parfait état pendant les deux prochains mois, car je serai de retour en janvier.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Un nouveau chapitre de ma vie

Bien que je considère que ma grossesse est un peu plus facile que d’autres (je n’ai jamais eu de nausées matinales, par exemple), elle est devenue un peu difficile au cours des dernières semaines, voire des derniers mois – honnêtement, à ce stade, je ne peux même pas n’oubliez pas de garder une trace du temps, car il s’est envolé. Pour être juste, je suis tellement sur le point d’être enceinte à ce stade et je suis juste prête à en finir !

Cependant, aussi excitant que cela puisse être d’entrer dans le monde de la parentalité, je dois dire que je suis toujours assez nerveux. Après tout, je vais avoir une toute nouvelle vie à prendre en charge, à les regarder grandir, et ils dépendront de moi pendant tout ce temps. C’est beaucoup de responsabilités, et si je suis honnête, un peu écrasante. En tant que personne qui n’a jamais vraiment passé de temps avec des enfants de toute sa vie, c’est juste quelque chose de complètement nouveau. Heureusement, je suis avec quelqu’un qui a un peu plus d’expérience dans ce domaine, et ça me fait me sentir un peu moins… stressé ? Parfois, il suffit de franchir une nouvelle étape dans la vie avec la bonne personne.

Du bon côté, devenir un nouveau parent signifie que je peux explorer un tout nouveau domaine de la technologie bébé connectée ! Je prépare déjà des produits intéressants, alors j’ai hâte de les mettre à l’épreuve pour voir s’ils facilitent réellement la vie d’un nouveau parent. À ce stade, si quelque chose peut aider à rendre la prise en charge d’un bébé un peu moins fastidieuse, inscrivez-moi ! Surtout quand il s’agit de suivre la santé de bébé, les tétées et toutes ces choses totalement amusantes, n’est-ce pas ?

De plus, j’ai hâte de prendre une vidéo cinématique et ProRes de mon nouveau paquet de joie avec mon meilleur iPhone, l’iPhone 13 Pro. Heureusement que j’ai le niveau 1 To, n’est-ce pas ? Ah.

Pendant que nous sommes sur le sujet, je sais que certains d’entre vous sont vous-mêmes des parents – si vous avez des conseils pour un nouveau parent, je serais ravi de les entendre. Écrivez-moi sur Twitter, ou même envoyez-moi un e-mail avec vos sages paroles de sagesse ; Cela serait très appréciable!

En attendant, restez à l’écoute des réflexions de mes collègues dans cet espace pour les prochaines semaines.

À l’année prochaine!

– Christine Romero-Chan