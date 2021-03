Du bureau de la rédaction: les temps changent

Cette semaine a également été un moment de réflexion pour beaucoup d’entre nous: la première quinzaine de mars a été lorsque la pandémie a commencé à monter en flèche aux États-Unis, et par la suite, c’est lorsque des centaines de milliers d’écoles se sont précipitées pour aller en ligne uniquement et lorsque des millions des entreprises commencent à fermer au milieu des verrouillages locaux, des plus petits cafés maman-et-pop aux plus grands parcs à thème et bureaux d’entreprise.

La plupart des gens croient que nous devrions abolir l’heure d’été, mais je suis en fait d’accord avec le nombre croissant d’États qui inversent ce script et veulent rendre l’heure d’été permanente. Cela signifierait des matins plus sombres en hiver, mais plus de changements d’heure annuels et nous avons toujours ces heures supplémentaires de lumière du jour le soir.

Se réveiller le dimanche matin est généralement nul pour un pourcentage décent de la population, mais il y a un matin par an où tout le monde se réveille, regarde une horloge, puis maudit dans sa langue préférée: la date « Spring Forward » à l’heure d’été commence pour l’année. Les gens peuvent faire valoir tous les arguments selon lesquels il est toujours utile pour cette heure supplémentaire de lumière du jour avant le coucher du soleil chaque jour, mais soyons honnêtes: cela n’économise pas d’énergie, nous perdons collectivement des milliards d’heures de productivité personnelle et d’entreprise chaque année au cours des jours suivants. nous avons tous du mal à revenir à notre routine, et comme seuls certains pays utilisent l’heure d’été, cela signifie que pour les prochaines semaines, nous devons vérifier à trois reprises que nous avons le bon moment pour des réunions avec toute personne en dehors de l’Amérique du Nord.

Il y a un an, c’était mon dernier jour dans les parcs avant la fermeture de Walt Disney World, en écrivant un autre bureau de la rédaction d’Epcot et d’Hollywood Studios pendant que je jouais mon dernier coup de magie dans les parcs Disney avant la fermeture des parcs pendant quatre mois – et Disneyland gagnait toujours » t rouvrir pendant encore six semaines. J’ai eu la chance de rester en sécurité et de ne pas encore perdre les membres de ma famille à cause du COVID, mais des millions de personnes sont toujours en deuil ou combattent cette maladie, et je leur souhaite paix et persévérance.

Beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière année – des millions de personnes ont rejoint le travail du mouvement à domicile, nous avons maîtrisé l’art de l’arrière-plan Zoom, et après des mois d’efforts inlassables de la part de milliers de scientifiques, nous avons un vaccin COVID disponible pour des dizaines de millions. – et je parie qu’il y a plus de changement à l’horizon alors que nous déterminons à quoi ressemble une normale post-pandémique dans l’année ou les deux à venir.

Restez en sécurité, soyez gentil et faites-vous vacciner dès que possible. Maintenant, revenons au monde d’Android et de Google:

Cette semaine était le 10e anniversaire de Chrome OS et il représente désormais un achat d’ordinateurs de bureau sur cinq aux États-Unis. C’est génial, même si cela est encore principalement encouragé par les écoles et les entreprises qui aiment la facilité de déploiement et de gestion à distance des Chromebooks.

J’ai acheté le Lenovo Chromebook Duet à l’approche de son premier anniversaire, et je suis toujours absolument amoureux de cette petite tablette. Que j’aie juste besoin d’envoyer un e-mail rapide ou que je veuille simplement m’allonger sur le canapé en jouant à Microsoft Solitaire Collection pendant des heures, c’est là pour moi.



L’ASUS ROG 5 Ultimate a l’air ridicule de la meilleure façon possible, et bien que ses 18 Go de RAM soient complètement exagérés, je suis toujours heureux de voir des téléphones comme ceux-ci repousser les limites. Leurs innovations ouvrent la voie à de meilleurs téléphones de tous les jours.

En parlant de téléphones sur toute la ligne, nous sommes à un peu plus d’une semaine du OnePlus 9, 9 Pro et 9R / Lite / quel que soit son nom cette année, et j’espère que la OnePlus Watch qui fait enfin ses débuts à ses côtés vaudra les années. nous l’avons attendu.

Xiaomi a en fait remporté un arrêt temporaire de sa liste noire DOD et se bat maintenant pour un renversement complet. Un juge du tribunal de district américain a déclaré qu’il était « quelque peu sceptique sur le fait que des intérêts de sécurité nationale importants soient réellement impliqués ici », ce à quoi la plupart d’entre nous pensaient depuis janvier lorsque l’administration défaite de Trump a ordonné les restrictions.

Maintenant, il est temps de finir ces kolaches maison et d’aller marcher jusqu’à ce que mes jambes me crient dessus.