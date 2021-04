Du bureau de la rédaction: Pourquoi Android 12 est plus important que vous ne le pensez

Au fur et à mesure qu’Android a mûri et que de plus en plus de bits du système d’exploitation ont été diffusés sur le Google Play Store, les mises à jour individuelles de la plate-forme Android sont devenues moins importantes. Même sur les téléphones Pixel de Google, l’expérience de base n’a pas vraiment été modifiée depuis quelques années, le changement d’expérience utilisateur le plus important à cette époque étant l’introduction légèrement maladroite de la navigation gestuelle dans Android 10.

Néanmoins, toutes les quelques années, il y a inévitablement un grand bouleversement du langage de conception d’Android. Le premier était Android 4.0 Ice Cream Sandwich en 2011, avant lequel Android n’avait pas vraiment beaucoup de langage de conception à proprement parler. ICS nous a donné le style de science-fiction de “Holo”, qui a finalement été réduit pour ressembler moins à Tron dans les versions ultérieures.

La conception matérielle évolue à nouveau.

Ensuite, nous avons eu la conception matérielle en 2014, introduite avec Android 5.0 Lollipop et finalement déployée en tant que langage de conception de l’ensemble de Google. Avec Material Design, les applications ont été construites à partir de «papier numérique», avec des transitions fluides entre les éléments de l’application. Et cela nous a donné des blocs de construction d’interface utilisateur courants que nous connaissons dans Android aujourd’hui, comme le bouton d’action flottant et les menus déroulants «hamburger» pour la navigation dans les applications.

Le matériel a évolué au fil des ans, devenant finalement beaucoup moins coloré et plus pratique que la démo originale de 2014. De nombreuses premières applications Material ressemblaient à des conceptions “à l’emporte-pièce”, et il a fallu quelques années à Google pour lancer les directives complètes du thème Material afin d’aider les développeurs à associer leur propre langage de conception et leur identité de marque à Material Design.

Si l’on en croit les dernières fuites autour d’Android 12, la prochaine étape de l’évolution de la conception matérielle est le bien nommé “Material NEXT”. Une grande partie des informations publiques sur Material NEXT provient des aperçus des développeurs Android 12 et des images de maquette révélées par les développeurs xda.

Android 12 donne le ton pour la prochaine génération de produits Google.

Nous n’avons pas encore une image complète de la troisième itération de Material Design. Néanmoins, d’après ce que nous pouvons voir en ce moment – sur les téléphones à tout le moins – ce sera plus convivial pour le grand écran, avec des bordures plus larges, des lignes plus épaisses et un aspect généralement plus “trapu”. Exemple concret: les nouvelles lignes plus audacieuses pour les motifs d’écran de verrouillage et le curseur de volume “gros doigt”. Même le texte du widget “En un coup d’œil” a été alourdi dans l’aperçu le plus récent pour les développeurs. C’est une concession apparente à la clarté de l’information sur la densité de l’information pure. Il voit également Android dépasser les polices de caractères plus fines autrefois utilisées pour mettre en évidence les nouveaux écrans haute résolution utilisés dans les meilleurs téléphones Android des années passées.

Android 12 semble également prêt à faire ses débuts “Monet”, une fonctionnalité capable d’extraire automatiquement les couleurs de votre fond d’écran choisi et de les faire correspondre à la palette Matériel pour thématiser l’ensemble de l’interface utilisateur du système. C’est ce que nous avons vu dans les images divulguées du prochain widget People Hub, qui rassemble les conversations et d’autres interactions dans une grille sur l’écran d’accueil d’Android 12.

Tout cela peut sembler être un changement significatif par rapport au concept original de «papier numérique» qui a donné naissance à la conception matérielle. Mais le matériel n’a jamais été censé être limité aux téléphones. Il est conçu pour s’adapter à pratiquement n’importe quel écran affichant un produit ou une plate-forme Google. La façon dont nous interagissons avec ces écrans a considérablement changé depuis les débuts de Material en 2014, et donc le langage de conception du logiciel sur ces écrans, bien sûr, ne s’est pas arrêté.

Android 12 pourrait, peut-être dès la première version bêta publique du mois prochain, nous donner notre premier aperçu de Material NEXT, donnant le ton au langage de conception d’Android (et de Google plus largement) au cours des prochaines années. Cette avancée générationnelle en termes de conception pourrait s’avérer être l’un des nouveaux ajouts les plus importants de la prochaine version d’Android.

Autres cotes et se termine un dimanche ouvrable:

Le programme Samsung Galaxy Upcycling est assez soigné et certainement plus utile que d’avoir de vieux téléphones inutilisés dans un tiroir. (Un crime dont tout le monde chez AC est coupable de nombreuses fois.)

La série ASUS Zenfone 8 arrive, avec de lourds indices indiquant qu’un téléphone compact contenant des spécifications phares est en route. Bonne nouvelle pour les fans de téléphones plus petits, qui ont relativement peu d’options Android dans le haut de gamme.

Matériel NEXT mis à part, le lancement récent de l’aperçu final d’Android 12 pour les développeurs signifie que nous ne sommes qu’à un mois de la première version bêta publique, le moment où Google considère généralement qu’une version préliminaire d’Android est fondamentalement assez bonne pour être utilisée comme votre chauffeur quotidien. C’est une grande année pour Android, je ne doute pas que je reviendrai sur le Pixel 5 sous Android 12 d’ici peu.

Ayant récemment passé plus de temps avec le Galaxy S21 Ultra (ayant également utilisé le OnePlus 9 Pro et l’Oppo Find X3 Pro), je suis plus sûr que jamais que les super téléobjectifs sont la chose la plus excitante qui se soit produite en photographie mobile dans le dernier couple. d’années. En dehors de Huawei, qui est bien sûr confronté à un ensemble unique de défis, je ne vois personne égaler le zoom 10X du S21 Ultra cette année.

