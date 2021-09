Du bureau de l’éditeur : couvrir Apple

C’est bientôt l’heure de l’événement matériel d’Apple en septembre. Source : Daniel Bader / Android Central

Chaque année, au cours de la première semaine de septembre, je rassemble l’équipe Android Central pour planifier la manière de couvrir l’événement matériel inévitable d’Apple, qui se produit généralement la première ou la deuxième semaine du mois. En tant que l’un des sites technologiques de niche sur Internet, de moins en moins nombreux, couvrir les événements matériels d’Apple, c’est un peu comme piloter une voiture de sport sur une autoroute parallèle ; il n’y a pas de victoire, mais la course elle-même est très amusante.

La réalité est que, onze ans après l’iPhone 4, Apple attire toujours plus d’attention que n’importe quelle entreprise technologique pour ses débuts de produits. Les produits de Samsung peuvent disparaître, ceux de Google peuvent s’afficher, mais Apple a le respect du grand public, ce consommateur moyen qui ne lit pas ce blog ou tout autre blog technologique, d’une manière qu’aucune autre entreprise ne peut réaliser.

Même si Apple est passé du lancement de nouvelles catégories et d’idées uniques à l’affinage et à la perfection de celles qui existent déjà, il est toujours important de couvrir les lancements presque aussi étroitement que nous le ferions avec n’importe quel autre, même si nous ne le couvrons pas de la même manière. Notre objectif ici à Android Central est de vous tenir informé sur Android et les entreprises et écosystèmes qui l’entourent, des appareils portables à la maison intelligente aux jeux, et Apple est à la fois les concurrents les plus proches et les plus importants de Google et de Samsung.

Apple a également connu une année très intéressante, et bon nombre de ses problèmes juridiques et réglementaires se reflètent chez Google, certains se concentrant sur la relation entre les deux sociétés et d’autres sur des arguments parallèles sur l’App Store et les monopoles de l’écosystème. Et avec Google qui aurait tout mis en œuvre pour sa série Pixel 6 cette année, il sera plus important que jamais de voir à quoi ils sont confrontés.

L’autre chose à considérer est de savoir comment couvrir les versions d’Apple étant donné la part de marché variée de l’entreprise à travers le monde. Aux États-Unis, où Android Central attire la plupart de ses lecteurs, Apple a plus de 50 % de la base d’utilisateurs — 53 % au cours du dernier trimestre, selon Counterpoint Research — tandis que Samsung en a environ la moitié, à 26 %. Dans d’autres parties du monde, en particulier en Europe et dans certaines régions d’Asie, Android et Samsung en particulier sont beaucoup plus dominants. Mais ces régions voient également la concurrence de trois fabricants en particulier – Xiaomi, OPPO et Vivo – qui touchent à peine le marché américain. Même si Apple a tenté de réduire le coût d’entrée en renouvelant l’iPhone SE ou en proposant des modèles remis à neuf de ses anciens téléphones, c’est l’influence de l’entreprise plus que ses produits réels qui ont un impact sur les décisions des opérateurs historiques sur les marchés en développement.

Cela étant dit, vous allez voir beaucoup de couvertures liées à Apple sur le site au cours de la semaine à venir, en grande partie sur l’impact des derniers produits de la société sur le marché au sens large plutôt que sur vos décisions d’achat spécifiques puisque, comme nous le savons tous bien maintenant, changer d’écosystème est une corvée.

Jusque-là, je veux mettre en évidence quelques-unes des grandes pièces originales qui ont été mises en ligne cette semaine. Si vous avez acheté un Galaxy Z Fold 3, un Galaxy Z Flip 3 ou une Galaxy Watch 4, nous avons des guides pour en tirer le meilleur parti, et à en juger par les chiffres de trafic de ces publications, beaucoup d’entre vous les ont achetés.

Nous avons vu une tonne d’intérêt pour la nouvelle série Galaxy Watch 4, mais presque autant pour le Fossil Gen 6, comme en témoigne l’intérêt pour cette pièce comparant les deux produits. Notre contradicteur résident, Jerry Hildenbrand, a apporté son humour sarcastique classique à cette pièce sur l’accueil d’Apple au jeu de perforation avec l’iPhone 14 de l’année prochaine. Et je veux également appeler cette pièce incroyable de Harish Jonnalagadda tout sur l’expérience logicielle améliorée de Xiaomi avec MIUI 12.5, qui était l’un de nos articles les plus populaires cette semaine.

J’espère que vous passez une belle semaine et dites-nous quel type de couverture Apple d’opposition vous aimeriez voir de notre part.

-Daniel

