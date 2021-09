Du bureau de l’éditeur : Google le regretterait-il s’il décidait d’abandonner ses fans de Fitbit iOS ?

in

La semaine dernière, je suis tombé sur un article intrigant de Michael Simon sur MacWorld qui spéculait que Fitbit pourrait s’aliéner ou même abandonner sa base de clients iOS avec la sortie de la prochaine smartwatch premium.

Il peut sembler étrange qu’en tant qu’utilisateur d’Android, je me soucie beaucoup de cette possibilité. Cependant, en tant que personne qui a de nombreux amis et membres de la famille qui utilisent Fitbits avec leurs iPhones, l’idée qu’ils pourraient ne pas être en mesure de le faire à l’avenir a suscité mon intérêt. Au sein de mon propre cercle, je peux facilement imaginer de nombreux fans mécontents de Fitbit si Google décidait d’ignorer iOS pour ses montres intelligentes et ses trackers à l’avenir.

Pour être clair, l’idée que Google et Fitbit abandonneraient leurs utilisateurs iOS est une spéculation à ce stade.

Maintenant, je tiens à préciser que, pour l’instant, rien ne prouve que Google/Fitbit envisage d’abandonner sa base d’utilisateurs iOS. C’est une pure conjecture à ce stade, bien qu’elle soit basée sur quelques faits que nous avons déjà concernant Wear OS 3. Le fait numéro 1 est que le PDG de Fitbit, James Park, a confirmé à Google I/O 2021 que la prochaine montre connectée premium Fitbit exécuterait Wear. OS. Le fait numéro 2 est que les seules montres intelligentes exécutant actuellement Wear OS 3 – le Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic – ne sont pas compatibles avec les iPhones.

À partir de ces faits, il est facile de supposer que les futurs appareils Wear OS ne fonctionneront pas non plus sur iOS. Et à partir de là, il est logique de supposer que les trackers Fitbit ne seront peut-être pas non plus compatibles avec les iPhones à l’avenir. Si l’une de ces hypothèses ou les deux s’avèrent vraies, qu’est-ce que cela signifie pour le succès futur des appareils portables de Google/Fitbit ?

Se concentrer sur Fitbit sur Android

Beaucoup semblent penser que non seulement Google abandonnera iOS en tant que plate-forme Fitbit, mais qu’il devrait le faire pour le bien des écosystèmes Wear OS et Android. Après tout, l’Apple Watch n’est compatible qu’avec un iPhone, alors pourquoi Google/Fitbit devraient-ils utiliser de l’argent après le mal dans un combat qu’ils ne peuvent probablement pas gagner sur iOS ?

Ces défenseurs soutiennent que Google devrait profiter de l’élan qu’il construit avec Wear OS 3, les Pixel 6 et 6 Pro et ses nouvelles côtelettes de silicium internes et prévoir de rompre les liens avec les utilisateurs d’iOS à l’avenir. Gene Munster, associé directeur chez Loup Ventures, est l’un des experts épousant ce point de vue, appelant la décision de Google/Fitbit de se concentrer sur sa propre base d’utilisateurs Android. Un « compromis intelligent ».

C’est le bon appel pour Google/Fitbit de quitter les clients iOS. La réalité est que l’effort pour conserver ces clients est élevé et que la probabilité de gagner un nombre important de nouveaux clients au cours des cinq prochaines années est faible.

Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC, partage cet avis.

“Apple a fait un très bon travail pour s’assurer que l’Apple Watch est essentiellement le seul choix pour les utilisateurs d’iPhone, donc je doute que leurs utilisateurs remarquent même que les montres Wear OS 3 ne sont pas compatibles.”

Le fait que l’espace smartwatch Android n’a pas encore pris feu à ce jour joue également en faveur de Google et Fitbit.

“Malheureusement, Android n’a toujours pas de montre intelligente de héros qui peut être recommandée comme produit par défaut ou “de référence” pour tous ceux qui recherchent une montre intelligente. En tant que tels, de nombreux utilisateurs ne sont pas satisfaits de leurs montres intelligentes existantes ou n’en possèdent tout simplement pas, et cela pourrait facilement être une mine d’or pour Google/Fitbit”, déclare Ubrani.

Ignorer iOS à ses risques et périls

Bien sûr, cet argument suppose également que Google continuera à fabriquer des montres et des trackers Fitbit à l’avenir, plutôt que d’intégrer pleinement la suite logicielle de Fitbit dans Wear OS. Et pourtant, notre propre sondage interne montre que plus de la moitié des personnes qui ont répondu souhaitent que Google conserve Fitbit en tant que marque de matériel “indépendante”.

Tourner le dos à une clientèle fidèle semble être une décision peu judicieuse.

Maintenant, il semble que pour ce faire, Google devrait maintenir au moins une certaine compatibilité entre les appareils Fitbit et iOS. Particulièrement avec la croissance des fabricants chinois comme Xiaomi dans l’espace des trackers.

Une grande partie de la base d’utilisateurs actuelle de Fitbit est composée d’utilisateurs d’iPhone, et au moins un tiers des appareils Fitbit actifs sont des trackers comme la gamme Charge. Donc, si Fitbit continue de fabriquer des trackers de fitness en plus des montres intelligentes pour Wear OS, je suis d’accord avec Simon que ce serait une énorme opportunité manquée pour qu’il ne continue pas à prendre en charge les utilisateurs d’iOS.

Cela « va faire plus de mal à Fitbit qu’à Apple », déclare Simon. Même Ubrani, qui était quelque peu optimiste à l’idée que Google abandonne iOS, a convenu que “ce n’est généralement pas une bonne idée d’abandonner une base de clients”, et la base iOS de Fitbit n’est pas négligeable.

À moins que les futures itérations des trackers Fitbit n’exécutent Wear OS, je ne vois pas les trackers exclure les utilisateurs iOS. Les logiciels et services existants fonctionnent déjà sur iOS, il ne nécessite donc pas beaucoup d’efforts de la part de Google pour que les choses continuent. De plus, ces trackers attirent un public auquel Apple ne s’adresse pas, donc Google pourrait perdre la face en les excluant. — Jitesh Ubrani

De nombreux utilisateurs d’iPhone aiment leurs trackers Fitbit de base pour toutes sortes de raisons. Comme Simon l’a mentionné dans son article MacWorld, “qu’il s’agisse de la taille, de la forme, du prix ou de la durée de vie de la batterie, la famille d’appareils de Fitbit a un attrait surprenant parmi les fans d’Apple”. Sans parler de toutes les familles d’iPhone qui offrent à leurs enfants des trackers Fitbit pour encourager l’activité et le mouvement, participer à des défis familiaux conviviaux et parce qu’ils font simplement plus confiance à Fitbit qu’aux autres entreprises.

De plus, de nombreux utilisateurs d’iPhone ne veulent tout simplement pas ou ne peuvent pas se permettre la mise à niveau vers une Apple Watch. Pour l’anecdote, les amis et la famille avec qui j’ai parlé qui associent des trackers Fitbit avec des iPhones le font parce qu’ils préfèrent la simplicité et ne veulent pas d’un appareil compliqué à leur poignet.

Pourquoi Google/Fitbit devrait-il abandonner ce segment de marché sain et fidèle ?

Avancer peu par Fitbit

Compte tenu des sorties de produits les plus récentes de Fitbit et de la façon dont la société s’est réjouie du succès de la gamme Charge et de son enthousiasme pour le Luxe, je suis optimiste que la plupart de ses appareils fonctionneront avec iOS dans un avenir prévisible. En tant que fan du tracker Fitbit, j’espère avoir raison.

Mais que pensez-vous? Pensez-vous qu’il serait sage que Google et Fitbit excluent les utilisateurs iOS à l’avenir ? Pourquoi ou pourquoi pas? Faites-le moi savoir dans les commentaires.

Passez un fantastique week-end de la fête du Travail!

