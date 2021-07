Du bureau de l’éditeur : imaginer Android 17 sur le Pixel 6

Le lancement de la troisième version bêta d’Android 12 cette semaine nous donne un aperçu d’une version de plus en plus raffinée et largement complète en fonctionnalités du prochain système d’exploitation de Google. Sur des téléphones comme le Pixel 5, il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux versions bêta précédentes et représente la plus grande refonte visuelle pour Android stock en plus de cinq ans.

En 2016, le produit phare actuel de Google était le Nexus 6P construit par Huawei, et le Google Pixel original – encore alors appelé hypothétique « HTC Nexus » – n’était qu’une rumeur. Dans les derniers jours du programme Nexus, Android était très différent. À côté du nouveau langage de conception Material You, les premiers Material Design dans Android Lollipop et Marshmallow semblent pittoresques.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Phil Nickinson / Android Central

Cinq ans, c’est long dans la technologie, en particulier la technologie mobile.

Cinq ans, c’est long dans la technologie, et en particulier dans la technologie mobile. C’est pourquoi la perspective que Google prenne en charge ses prochains combinés Google Pixel 6 pendant cinq ans après le lancement est en effet très importante. Si les derniers rapports sont exacts, les téléphones Pixel qu’il lancera dans quelques mois exécuteront toujours une version à jour de la plate-forme Android au début de 2027. La comparaison est pour le Pixel original, lancé en 2016, sa dernière mise à jour vers Android 12 plus tard cette année.

Il est vrai que certaines marques, notamment Samsung avec sa promesse de quatre ans, ont avancé avec des durées de vie de support plus longues pour leurs téléphones phares. Même OnePlus, qui s’est récemment acquis une réputation terne pour la mise à jour de tout autre chose que ses produits phares de l’année en cours, améliore son jeu. Mais l’écosystème Android dans son ensemble est loin d’égaler la longévité de l’iPhone, c’est là que la concurrence offerte par Google pourrait obliger tout le monde à faire mieux en 2022 et au-delà. S’il est vrai que les anciens iPhones pourraient ne pas obtenir toutes les fonctionnalités des nouvelles versions d’iOS, et que comparer directement les modèles de mise à jour Android et iPhone n’est pas tout à fait juste, il ne fait aucun doute que cinq ans de mises à jour du système d’exploitation sont un pas important dans la bonne direction .

Source : Alex Dobie / Android Central

Google pourrait-il bientôt devenir le fabricant de téléphones Android le plus intégré verticalement ?

Au pays de l’iPhone, l’appareil le plus ancien pris en charge par le prochain iOS 15 est l’iPhone 6s de 2015. Il y a quelques années à peine, la série Google Pixel 2 a été lancée avec la promesse de seulement deux ans de mises à jour de la plate-forme, un chiffre qui était considéré comme assez généreux à l’époque.

Compte tenu de l’évolution manifeste vers des cycles de support de trois et quatre ans pour certains des meilleurs téléphones Android du moment, c’est clairement quelque chose que Google pousse dans l’ensemble de l’écosystème. En tant que tel, il est logique que l’entreprise montre l’exemple tout en exerçant une pression concurrentielle avec ses propres produits.

Si Google prévoit vraiment de prendre en charge le Pixel 6 pendant cinq ans, ce sera l’intégration verticale qui l’aidera à y parvenir. (En termes simples, en utilisant des composants clés de sa propre conception dans ses produits au lieu de pièces standard.) Le processeur “Whitechapel” sur mesure du Pixel 6, alias GS101, fait de Google le fournisseur de silicium et lui permet de définir les conditions de son support logiciel directement, sans avoir à se fier aux caprices de Qualcomm comme par le passé.En 2021, aucun autre fabricant de téléphones Android n’a vraiment ce niveau de liberté.

En fait, avec Huawei en grande partie hors de vue et Samsung utilisant toujours des processeurs Qualcomm aux États-Unis et en Chine, Google pourrait bientôt devenir le fabricant Android le plus intégré verticalement. Peut-être que les téléphones Pixel n’offriront jamais la puissance brute d’un iPhone ou même d’un produit phare de la série Snapdragon 800, mais l’agilité supplémentaire qu’il offre à Google ne doit pas être sous-estimée.

La série Pixel 6 devrait être lancée plus tard cette année, parallèlement à une refonte majeure pour Android – la troisième que la plate-forme a vue, après Holo dans Android 4 et Material Design dans Android 5. Et si l’on en croit les dernières fuites, cela pourrait bien voir le prochain, peut-être dans Android 15 dans une autre demi-décennie.