Du Cachemire au Ladakh toute l’année ! Le tunnel de Zojila sera probablement prêt avant 2024 ; des détails

Gadkari a demandé aux autorités de terminer les travaux d’ici décembre 2023.

Le gouvernement Modi souhaite que le tunnel Zojila au Cachemire soit inauguré avant les élections générales de 2024 et a donc demandé à l’entrepreneur d’accélérer les travaux d’aménagement d’environ trois ans. Lors d’une récente inspection du portail ouest du tunnel de Zojila à Baltal, au Cachemire, le ministre de l’Union a déclaré que les travaux devraient être terminés d’ici septembre 2026. Le ministre a été cité dans un rapport d’IE disant qu’il a demandé aux autorités de terminer les travaux d’ici Décembre 2023 afin que PM Modi puisse inaugurer le tunnel avant le jour de la République de 2024. Une fois terminé, le tunnel Zojila de 14,5 kilomètres de long, qui sera le plus long tunnel bidirectionnel d’Asie à une hauteur de plus de 11 500 pieds. Le tunnel fournira une connectivité pérenne par tous les temps entre le Ladakh et le Cachemire, qui est autrement entravée pendant les hivers car l’ancien col de Zojila est couvert de neige et d’avalanches.

Le tunnel Zojila, qui est en cours de construction à un coût de plus de Rs 4 600 crore, est susceptible de devenir un atout essentiel pour les forces armées. Le ministre des Transports routiers et des autoroutes a donné des instructions sur l’achèvement anticipé à Krishna Reddy, directeur général de Megha Engineering and Infrastructure, qui a accompagné Gadkari jusqu’au tunnel. Il y a des plans pour 20 tunnels à J&K et jusqu’à 11 tunnels au Ladakh. Actuellement, des projets routiers d’une valeur d’environ Rs 1 lakh crore sont en cours dans la région. Le ministre de l’Union a déclaré que d’ici 2024, il est prévu de lancer des projets d’une valeur de 1 million de roupies supplémentaires.

Selon Gadkari, pendant les hivers, la condition des gens devient très triste car ils sont coupés, sans ravitaillement, sans affaires, sans aide médicale. Le ministre estime qu’avec ces projets de connectivité tout temps, la région va prospérer. Le ministre a décrit les projets d’infra-connectivité, principalement constitués de tunnels, comme le « cœur » de la région. Dans la construction des deux tunnels sur les autoroutes cruciales Srinagar-Leh-Zojila ainsi que Z-Morh près de Sonmarg. Le ministre a déclaré que jusqu’à 4 000 personnes locales ont obtenu des emplois dans ces projets.

Le tunnel Zojila au Cachemire lui-même sera modernisé, car des plans sont en cours pour développer un tunnel d’évacuation le long du tunnel principal, ce qui augmentera le coût, a informé Gadkari. Une fois le tunnel prêt, le temps de trajet sera réduit de 3,5 heures actuellement à travers le col à 15 minutes de route, selon les estimations officielles. Pour se préparer à l’essor du tourisme envisagé par le gouvernement, le ministre de l’Union a demandé à la population locale de se former à diverses compétences dans le tourisme et la gestion hôtelière. Le ministère des Transports routiers et des autoroutes, qui a également reçu le mandat de développer des téléphériques et des téléphériques, les développera également pour aider le tourisme couvrant sept lacs ainsi qu’un glacier.

Mardi, Gadkari a également demandé aux autorités de planter des fleurs locales le long des nouvelles autoroutes en cours de construction ainsi que de mettre en place des équipements en bordure de route mettant en valeur la culture et la cuisine locales des habitants. Avec des routes d’accès de 18 kilomètres des deux côtés, le tunnel aura trois puits verticaux, entièrement éclairés, une alarme incendie automatique ainsi qu’un système de contrôle ainsi qu’une couverture complète de caméras de vidéosurveillance, tous connectés à un centre SCADA.

