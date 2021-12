Du camion chargé de coton au paillasson « Welcome Back »… Voici un cadeau de Noël pour chaque équipe de Premier League

Vous pouvez oublier les chaussettes sur le thème de Noël ou la dernière console d’ordinateur, les managers de la Premier League espèrent que le Père Noël livre des cadeaux beaucoup plus chers que ces cadeaux ordinaires.

C’est la saison de la bonne volonté pour TOUS les clubs Prem. Voici donc ce qui figure en tête de la liste de souhaits de Noël de chaque club pour chacun d’entre eux.

Il y a un cadeau de Noël pour chaque club de Premier League

HOMME VILLE

Bon, qu’est-ce que tu donnes au club qui semble déjà tout avoir ? Un vrai numéro 9 ? Juste au cas où les batteries finiraient par s’épuiser sur leur abondance de fausses batteries ?

Pep aurait besoin d’un attaquant pour renforcer son effectif

LIVERPOOL

Un camion chargé de coton. Si la Coupe d’Afrique des Nations se déroule comme prévu, ils en auront besoin pour conclure leurs objectifs de superstar et assister les marchands Mo Salah et Sadio Mane. Puis croisez les doigts, les jambes, TOUT !

CHELSEA

Une carte Get Well Really Really Soon plaquée or 24 carats pour Romelu Lukaku. Un mélange de blessures insignifiantes et d’isolement a maintenu leur attaquant vedette efficacement hors de la ligne de tir pendant des semaines. Et cela montre!

ARSENAL

Le brassard de capitaine avec une bande velcro. Si les dernières semaines doivent se passer, cela vous sera utile.

WEST HAM UNITED

Avec la forme la plus inégale dans le top 10 en ce moment, c’est la même que celle que les Hammers avaient l’année dernière. Un vœu qui commence avec Jesse et se termine à Lingard.

Les fans des Hammers aimeraient voir Lingard de retour au stade de Londres

HOMME UNI

Un nouveau stylo brillant. Parce que si les résultats de United continuent comme ils l’ont fait lors des derniers matchs, ils vont déchirer le contrat à court terme de Ralf Rangnick et lui demander d’en signer un nouveau.

TOTTENHAM

Un tapis ‘WELCOME BACK’. Antonio Conte semble avoir trouvé les numéros de téléphone d’Eric Dier, Dele Alli et Ryan Sessignon. Et on dirait qu’ils ont recommencé à réapparaître.

LOUPS

Une fausse moustache et des lunettes de soleil. Peut-être un très grand chapeau aussi ? De quoi déguiser leur milieu de terrain vedette Ruben Neves, qui semble être en tête de la liste des courses de Chelsea lors des ventes de janvier.

LEICESTER

Une copie du Guide du débutant des tournois de l’UEFA. Comme l’a récemment admis le manager Brendan Rodgers, « je ne sais même pas ce qu’est la Ligue Europa Conference ». Ce sera certainement pratique en février, Brendan !

Rodgers a besoin d’un guide des tournois de l’UEFA

ASTON VILLA

La coupe du réalisateur de « Get Back » de Peter Jackson sur Blu Ray. Juste au cas où Steven Gerrard commencerait à avoir un peu le mal du pays. Cela devrait le faire tenir pendant des heures, des heures et des heures.

PALAIS DE CRISTAL

La liberté du London Borough of Lewisham pour le nouveau héros local Conor Gallagher. Parce que Selhurst Park est clairement l’endroit où Chelsea Loanee King Conor règne en maître.

BRENTFORD

Assez de points pour protéger les abeilles de la relégation. Après tout, quel meilleur souhait pourriez-vous avoir pour le club de Premier League qui n’est, apparemment, qu’un « arrêt de bus à Hounslow » ?

BRIGHTON

Une copie des Greatest Hits du superfan Fatboy Slim. Parce que dans ce qui est leur troisième saison sous Graham Potter, le club connaît sa meilleure campagne à ce jour. Juste ici, maintenant.

Potter a joué un œillère à Brighton

EVERTON

Font-ils toujours des Tipp-Ex ? Même s’il est probablement un peu trop tard – et, vous le savez, parce que nous sommes au 21e siècle ! – pour repeindre judicieusement une certaine partie du CV de Rafa maintenant, n’est-ce pas ?

SOUTHAMPTON

L’argent polonais le plus fin peut acheter pour la botte droite dorée de James Ward-Prowse. Récemment nommé joueur de l’année des fans pour 2021, va-t-il avoir besoin de garder cette baguette en parfait état pour 2022 ?

LEEDS UNIS

C’est vraiment évident, n’est-ce pas ? Quelqu’un semble avoir entaillé le seau de Bielsa ? Et je ne pense pas que le patron assiégé de Leeds soit diffusé de si tôt.

WATFORD

Claudio Ranieri peut réaliser son propre vœu. S’il fouille dans ses poches et trouve juste quelques gouttes de cette poussière magique qu’il avait quand il a remporté le titre avec Leicester. Juste assez pour maintenir son équipe dans l’élite.

Ranieri espère garder Watford dans l’élite

BURNLEY

D’accord, Sean. Et un gilet alors ? Au moins, ça garde les bras libres. Pour remontrance.

NOUVEAUCHÂTEAU

Eh bien, ça doit être une course folle en chariot à travers les ventes du marché des transferts de janvier, n’est-ce pas ? Bien qu’à la baisse, il n’y a plus cette remise pour le personnel chez Sports Direct.

VILLE DE NORWICH

Un très bel ensemble de bagages. Car si à ce qu’il paraît, le club part en voyage vers le sud à la fin de la saison. Et ils auront besoin de gros sacs pour le paiement du parachute.