Du champagne pour la légende après que Liverpool et les Wolves n’ont pas signé d’as de 15 millions de livres sterling

La légende marseillaise Eric Di Meco “a ouvert le champagne” lorsqu’il a découvert que la cible de Liverpool et des Wolves, Boubacar Kamara, ne se dirigerait pas vers la Premier League le jour de la date limite, s’adressant à La Provence.

Au risque de pleuvoir sur le défilé de L’OM, le basculement estival avorté de Kamara semble poser autant de problèmes qu’il en résout.

L’international français U21 devrait devenir joueur autonome en juillet 2022.

Et, avec Marseille qui a du mal à conclure un nouvel accord, il y a une réelle chance que l’atout précieux du club s’en aille gratuitement – ​​ou pour des frais considérablement réduits dans la fenêtre de janvier.

Et avec même les clubs les plus grands et les mieux soutenus de Ligue 1 souffrant de problèmes financiers majeurs en raison d’une combinaison de la crise du covid et de l’effondrement de l’accord télévisé de Mediapro, on se demande si Marseille aurait mieux fait de tirer profit de Kamara quand ils en avaient l’occasion.

Boubacar Kamara pourrait-il encore finir à Liverpool ou aux Wolves ?

Selon Le Phoceen, Newcastle a fait une offre à la date limite pour le défenseur évalué à 15 millions de livres sterling.

Tout comme Wolverhampton Wanderers, comme l’a rapporté l’Athletic toujours fiable, tandis que Liverpool a été mentionné comme une autre destination potentielle pour un homme qui s’est dit « prêt » pour un nouveau départ en avril.

“Le lendemain de la date limite de transfert, j’ai vu que (Boubacar) n’avait signé pour personne et j’ai ouvert le champagne!” », déclare De Meco, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, tel que traduit par la Shields Gazette.

« Kamara, je le vois jouer pour un grand club et devenir vraiment bon.

« La façon dont il s’est imposé dans cette équipe, la personnalité qu’il a, sa capacité à sortir le ballon proprement même sous pression, son dévouement. Il a tout ce gamin !

L’intérêt pour l’un des talents les plus brillants de la France ne fera que faire boule de neige à mesure que son prix baisse, en particulier pour une équipe de Newcastle qui a concédé 12 buts en quatre matchs de Premier League et réclame un milieu de terrain défensif qui joue le ballon et gagne le ballon comme Kamara .

