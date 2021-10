Du champion du monde des poids légers au clochard

in

La triste réalité de Miguel Ángel González a choqué le monde de la boxe et, surtout, le Mexique. Le magicien, comme il était surnommé à son apogée, a un héritage de grand combattant dans son passé, mais son présent est totalement contraire à ces moments de gloire. Aujourd’hui, à 50 ans, il est en situation de rue, errant dans les rues du CDMX.

Au sommet de sa carrière, il a su se battre d’égal à égal contre Julio César Chávez, réalisant un match nul épique dans la nuit du 7 mars 1998, lui refusant la possibilité d’atteindre 100 victoires pour son adversaire., qu’il réalisera plus tard contre Ken Sigurani. Il y a un an, le 18 janvier 1997, il affrontait Oscar de la Hoya, sa première défaite après 41 victoires consécutives.

De la Hoya avant El Mago, en 97. Steve Marcus / REUTERS.

En août 1992, il remporte le titre vacant WBC des poids légers après avoir battu le Colombien Wilfrido Rocha. Là, il a commencé son règne, dans lequel il a obtenu 10 ! défenses. Au total, il a réalisé un bilan de 51 victoires, 5 défaites et 1 nul lors de son étape professionnelle, qui s’est achevée en 2006 après une victoire face à son compatriote Ulises Duarte. À partir de là, sa vie a changé à jamais.

“Il est tombé dans les vices, la drogue et vous pouvez le voir errer dans les rues comme un clochard, dans une image terrible, très éloignée de celle que le monde voyait lorsqu’il était champion du monde des 135 livres.”, a récemment publié le portail Ringmundial, qui a également commenté que González était sous la tutelle d’un médecin jusqu’à sa mort des complications de Covid-19.

Le journaliste Diego Martínez, de Reforma Cancha, a publié une vidéo où Miguel Ángel est vu dans une situation difficile, en train de passer un mauvais moment à Mexico, et met en garde contre la recherche de Julio César Chavez pour le retrouver et l’aider.

LA SITUATION DE MAGO GONZÁLEZ

Maintenant, JC veut lui tendre la main et l’aider à revenir à la vie. C’est pourquoi via Twitter, El César del Boxeo demande de l’aide pour le retrouver : “Bonjour les amis, si quelqu’un peut me trouver Miguel Ángel González, je l’aiderai volontiers à se rétablir dans ma clinique de Baja del Sol. Je veux l’aider.”

DEMANDE DE JC CHÁVEZ



Bonjour les amis, si quelqu’un peut localiser Miguel Ángel Gonzales, je serai heureux de l’aider à se rétablir dans ma clinique de Baja del Sol. Je veux l’aider. – Julio César Chavez (@ Jcchavez115) 30 septembre 2021

