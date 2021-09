Du charbon à la crypto-monnaie : une réponse à la volatilité du réseau ? – Le plus grand service public du Missouri extrait de la crypto-monnaie dans un conteneur d’expédition de 20 pieds lorsque la demande est faible et que l’électricité est bon marché pour éviter de faire monter et descendre ses centrales électriques, car cela est inefficace et peut augmenter les émissions.

tldr; Ameren Missouri, le plus grand service public de l’État, basé à Saint-Louis, a commencé à extraire de la crypto-monnaie en avril dans une centrale électrique au charbon. Il s’agit d’un projet pilote visant à aider à faire correspondre la demande d’électricité avec l’approvisionnement intermittent en énergie à mesure que de plus en plus de projets éoliens et solaires sont mis en ligne. Le service public cherche des moyens d’éviter de faire monter et descendre ses centrales électriques pour répondre à la demande.

