Du chaud au froid, voici les choix: Portefeuilles crypto en 2021

Aujourd’hui, l’élément clé concernant les portefeuilles cryptographiques est la sécurité et la responsabilité des opérateurs.

Après un bond supplémentaire du prix des principales crypto-monnaies à la fin de 2020, les passionnés de crypto ont commencé à extraire, vendre et acheter des devises avec une vigueur réhabilitée – ce qui signifie qu’aujourd’hui, le thème de la conservation des crypto-monnaies est plus pertinent que jamais. Mais à la différence des vagues haussières historiques, cette fois de nombreux opérateurs s’inquiètent également de la manière de protéger leurs actifs.

L’industrie de la blockchain est en train d’émerger et les traders sont devenus remarquablement plus intelligents, mais les escrocs et les vols sont également devenus plus agiles. Ceci est également désigné par la période d’arrivée des nouvelles liées aux exploits et aux tirages de tapis, non seulement concernant les opérateurs ordinaires, mais aussi d’énormes échanges de projets DeFi et même des jetons non fongibles.

Les imposteurs utilisent une diversité d’outils, allant de la gestion de comptes à la création de logiciels malveillants. Même les projets célèbres n’échappent pas à ce destin. Par exemple, Trezor a récemment détecté de fausses applications sur Google Play, qui prétendent certains opérateurs. & à la fin du mois de décembre 2020, plus de 270000 clients du portefeuille du grand livre général ont été victimes d’intimidation après que leurs données aient été mises à nu par un pirate informatique.

Tout cela suggère que les passionnés de cryptographie doivent être très prudents lors du choix du mode de stockage de leurs actifs.

L’achat de crypto se généralise

En 2021, la BTC s’est résolument reconnue comme un instrument d’investissement et une réserve de valeur communément putatifs, et elle est maintenant comparée à l’or. Cela est devenu particulièrement visible lorsque les investisseurs institutionnels continuaient à voyager et à investir des centaines de millions de dollars – parfois des milliards – dans Bitcoin.

De Jack Dorsey’s Square récemment dépensé 170 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin au dépôt de documents M31 Capital auprès de la US Securities & Exchange Commission pour présenter un nouveau fonds spéculatif Bitcoin, la crypto est un succès grand public. En outre, la fiducie BTC de Grayscale Investment gère désormais plus de 37 milliards de dollars en Bitcoin, ce qui propose aux investisseurs institutionnels de se sentir confiants dans l’instrument. Tous ces exemples fonctionnent pour cimenter la crypto comme un choix d’investissement réalisable pour les investisseurs de détail.

De plus, en plus de simplement acheter des crypto-monnaies, de nouvelles habitudes pour obtenir de l’argent sont apparues sur le marché, comme les protocoles DeFi qui proposent divers services financiers fondés sur la blockchain. En détail, c’est un bon moyen d’obtenir un revenu fixe en crypto-monnaie avec des taux d’intérêt annuels quelque peu élevés.

La recrudescence des échanges décentralisés a rudimentaire voire supplémentaire le processus de possession et d’échange de crypto-monnaies. Cette méthode d’échange de crypto-monnaies a été débauchée et a suscité l’admiration ces derniers temps.

De tels échanges, similaires à Uniswap, permettent aux travailleurs de faire des transactions directement entre les portefeuilles. Cette technique propose que les opérateurs doivent différencier comment stocker correctement la cryptographie et effectuer une transaction terminée un 3rd faire la fête.

Sinon, les opérateurs disposent également d’échanges centralisés lors de leur retrait; cependant, il existe des risques certains concernant le stockage des fonds. Pour les échanges centralisés, ce revenu que crypto dans les comptes de la scène tombe mécaniquement sous la garde de l’échange, ce qui signifie que les opérateurs n’ont pas un basculement complet sur leurs actifs. Ainsi, il est conseillé par les plus grands commentateurs de crypto de stocker la crypto dans des portefeuilles extérieurs.

Instances de portefeuilles cryptographiques en 2021

Chaque opérateur doit rappeler certaines règles de sécurité élémentaires non liées aux crypto-monnaies elles-mêmes ou à l’équipement utilisé. Le plus important est l’exigence de l’opérateur de rappeler son mot de passe. Cela semble clair, mais les utilisateurs perdent souvent d’énormes sommes d’argent simplement parce qu’ils sont incapables de se souvenir des mots de passe.

Les blockchains n’ont pas de fonction de réorganisation des mots de passe et il n’y a pas de service d’assistance à appeler. De plus, ignorer l’expression du noyau de 12 mots d’un portefeuille ou l’écrire sur une moyenne qui se perd sans effort est une erreur. La meilleure vraie recette pour les actifs cryptographiques défensifs est d’être responsable du stockage des mots de passe et de créer une phrase de passe pour l’important.

Dans la situation des portefeuilles en ligne, c’est un peu plus calme et les effets personnels derrière un mot de passe peuvent être éludés car les réponses sont détenues par un droitier 3rd faire la fête. Le propriétaire du portefeuille ne contrôle pas les réponses, il se connecte simplement avec un mot de passe et un nom d’utilisateur. Ainsi, si leur mot de passe est égaré, ils peuvent communiquer aux services d’assistance, confirmer leur individualité et réinitialiser le mot de passe. Cependant, du point de vue de la décentralisation, ce n’est pas le choix irréprochable, car l’utilisateur représente la maîtrise de ses solutions à un 3rd faire la fête.

Il appartient à l’opérateur de décider de ce qui est le plus important pour lui et s’il fait certainement confiance à la société qui héberge la passerelle vers ses fonds cryptographiques. En outre, tout opérateur devrait être responsable de son capital lui-même, car aucun portefeuille cryptographique ou blockchain n’est responsable de l’amnésie ou de l’inattention.

Il existe de nombreux types de portefeuilles importants:

Portefeuilles matériels

Les portefeuilles matériels représentent un moyen plus sophistiqué d’avoir un portefeuille, en stockant des devises sur des appareils hors ligne externes. Certaines des solutions les plus générales sont Trezor, Ledger Nano X et KeepKey. Ces portefeuilles viennent généralement dans une procédure de petits lecteurs flash et peuvent prendre en charge des milliers de crypto-monnaies.

Par exemple, Trezor propose 2 types de portefeuilles, Trezor Model T et Trezor One, qui peuvent être achetés pour 60 $ et 193 $, en conséquence. Le portefeuille Trezor One dispose de 2 boutons de commande et le nouveau Trezor Model T a un écran tactile.

L’appareil est relié au PC de l’opérateur à l’aide d’un câble. La sécurité est protégée par l’appareil, qui fournit la clé clandestine et signe les transactions hors ligne dans l’appareil lui-même. Si des virus sont présents sur le PC de l’opérateur, cela ne signifie pas qu’ils ont accès au portefeuille. Pour éviter de perdre de l’argent et d’être victime d’une arnaque, les opérateurs doivent acheter de tels portefeuilles uniquement sur les sites Web officiels et s’assurer que l’appareil est emballé comme indiqué par le créateur.