Du chaud au froid, voici les options

Après une nouvelle hausse du prix des principales crypto-monnaies fin 2020, les passionnés de crypto ont commencé à exploiter, vendre et acheter des devises avec une vigueur renouvelée – ce qui signifie que de nos jours, le sujet de la conservation des crypto-monnaies est plus que jamais d’actualité. Mais contrairement aux dernières vagues haussières, cette fois, de nombreux utilisateurs se demandent également comment protéger leurs actifs.

L’industrie de la blockchain se développe et les commerçants sont devenus nettement plus intelligents, mais les escrocs et les voleurs sont également devenus beaucoup plus agiles. Ceci est également indiqué par l’apparition périodique de nouvelles liées aux exploits et aux tirages de tapis, non seulement concernant les utilisateurs ordinaires mais aussi les grands échanges, les projets de financement décentralisés et même les jetons non fongibles.

Les fraudeurs utilisent une variété d’outils, du piratage de comptes à la création de logiciels malveillants. Même des projets bien connus n’évitent pas ce sort. Par exemple, Trezor a récemment détecté de fausses applications sur Google Play, ce qui a affecté certains utilisateurs. Et à la fin du mois de décembre 2020, plus de 270000 clients du populaire portefeuille Ledger ont été menacés après que leurs données personnelles ont été révélées par un pirate informatique.

Tout cela suggère que les passionnés de cryptographie doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils choisissent comment stocker leurs actifs.

L’achat de crypto se généralise

En 2021, Bitcoin (BTC) s’est fermement établi comme un instrument d’investissement et une réserve de valeur communément acceptés, et il est maintenant assimilé à l’or. Cela est devenu particulièrement visible lorsque les investisseurs institutionnels ont commencé à explorer et à investir des centaines de millions de dollars – parfois des milliards – dans BTC.

De Jack Dorsey’s Square récemment dépensé 170 millions de dollars supplémentaires en BTC au dépôt de documents M31 Capital auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer un nouveau fonds spéculatif Bitcoin, la crypto se généralise. En outre, la confiance Bitcoin de Grayscale Investment maintenant gère plus de 37 milliards de dollars en BTC, ce qui suggère que les investisseurs institutionnels se sentent confiants dans l’instrument. Tous ces exemples fonctionnent pour cimenter la cryptographie en tant qu’option d’investissement viable pour les investisseurs de détail.

De plus, en plus d’acheter simplement des crypto-monnaies, de nouvelles façons de gagner de l’argent sont apparues sur le marché, telles que des protocoles de financement décentralisés qui offrent divers services financiers basés sur la blockchain. En fait, c’est un très bon moyen d’obtenir un revenu fixe en crypto-monnaie avec des taux d’intérêt annuels assez élevés.

La montée en puissance des échanges décentralisés a encore simplifié le processus de possession et d’échange de crypto-monnaies. Cette méthode de trading de crypto-monnaies a rapidement gagné en popularité ces derniers temps.

De tels échanges, comme Uniswap, permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions directement entre les portefeuilles. Cette méthode implique que les utilisateurs doivent savoir comment stocker correctement la cryptographie et effectuer des transactions via un tiers.

Alternativement, les utilisateurs ont également à leur disposition des échanges centralisés; cependant, il existe certains risques concernant le stockage des fonds. Pour les échanges centralisés, cela signifie que la cryptographie dans les comptes de la plateforme tombe automatiquement sous la garde de l’échange, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas le contrôle total sur leurs actifs. Ainsi, il est conseillé par la plupart des commentateurs cryptographiques de stocker la cryptographie dans des portefeuilles externes.

Exemples de portefeuilles cryptographiques en 2021

Chaque utilisateur doit se souvenir de certaines règles de sécurité élémentaires sans rapport avec les crypto-monnaies elles-mêmes ou l’équipement utilisé. Le plus important est que les utilisateurs doivent se souvenir de leur mot de passe. Cela semble évident, mais les utilisateurs perdent régulièrement d’énormes sommes d’argent simplement parce qu’ils oublient leurs mots de passe.

Les blockchains n’ont pas de fonction de réinitialisation de mot de passe et il n’y a pas de service d’assistance auquel faire appel. De plus, oublier la phrase de départ de 12 mots d’un portefeuille ou l’écrire sur un support qui se perd facilement est une erreur. La recette la plus efficace pour protéger les actifs cryptographiques est d’être responsable du stockage des mots de passe et de créer une phrase de passe pour la clé.

Dans le cas des portefeuilles en ligne, c’est un peu plus facile et les effets de la perte d’un mot de passe peuvent être évités car les clés sont détenues par un tiers de confiance. Le propriétaire du portefeuille ne contrôle pas les clés, il se connecte simplement avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ainsi, si leur mot de passe est perdu, ils peuvent contacter les services d’assistance, confirmer leur identité et réinitialiser le mot de passe. Cependant, du point de vue de la décentralisation, ce n’est pas l’option parfaite, car l’utilisateur délègue le contrôle de ses clés à un tiers.

Il appartient à l’utilisateur de décider de ce qui est le plus important pour lui et s’il fait effectivement confiance à l’entreprise qui héberge la passerelle vers ses fonds cryptographiques. De plus, tout utilisateur doit être responsable de son capital lui-même car aucun portefeuille cryptographique ou blockchain n’est responsable de l’oubli ou de l’inattention.

Il existe plusieurs types de portefeuilles importants:

Portefeuilles matériels

Les portefeuilles matériels représentent un moyen plus sophistiqué d’avoir un portefeuille, en stockant des devises sur des appareils hors ligne externes. Certaines des solutions les plus populaires sont Trezor, Ledger Nano X et KeepKey. Ces portefeuilles se présentent généralement sous la forme de petits lecteurs flash et peuvent prendre en charge des milliers de crypto-monnaies.

Par exemple, Trezor propose deux types de portefeuilles, Trezor One et Trezor Model T, qui peuvent être achetés pour 60 $ et 193 $, respectivement. Le portefeuille Trezor One dispose de deux boutons de commande et le tout nouveau Trezor Model T dispose d’un écran tactile.

L’appareil est connecté au PC de l’utilisateur à l’aide d’un câble. La sécurité est assurée par l’appareil, qui stocke la clé secrète et signe les transactions hors ligne dans l’appareil lui-même. Si des virus sont présents sur le PC de l’utilisateur, cela ne signifie pas qu’il a accès au portefeuille. Naturellement, afin d’éviter de perdre de l’argent et d’être victime d’une arnaque, les utilisateurs doivent acheter de tels portefeuilles uniquement via les sites Web officiels et s’assurer que l’appareil est emballé comme indiqué par le producteur.

Le processus de connexion d’un portefeuille est assez simple: les utilisateurs doivent se rendre sur le site officiel, télécharger une application et configurer un nouveau portefeuille. La principale exigence est d’écrire et de sauvegarder une phrase mnémotechnique de 24 mots, puis de créer et de confirmer un mot de passe.

Portefeuilles locaux

Les portefeuilles locaux sont le type le plus populaire car ils peuvent être téléchargés ou installés sur des appareils. Les utilisateurs ne peuvent accéder à ces portefeuilles qu’à partir de l’appareil sur lequel ils sont installés. Lors de l’utilisation d’un portefeuille local, le propriétaire a un contrôle total sur ses actifs, car les clés privées sont stockées localement sur l’appareil sans que des tiers aient accès à ces informations.

Aujourd’hui, certains des portefeuilles locaux les plus populaires sont Jaxx, Exodus et Edge, qui sont des exemples de portefeuilles multidevises gratuits prenant en charge une énorme liste de crypto-monnaies. En plus d’une version de bureau, ces portefeuilles ont également tendance à avoir une version mobile. La plupart de ces plates-formes ont été intégrées à ShapeShift et Changelly, où la conversion de devises est effectuée directement dans l’application sans passer à un échange de crypto-monnaie.

Les clés privées sont stockées exclusivement sur l’appareil du propriétaire et la protection est assurée à l’aide d’un code PIN, avec la possibilité de copier les clés privées pour le stockage hors ligne.

Portefeuilles Web

Les portefeuilles Web fonctionnent avec le stockage en nuage et les utilisateurs peuvent y accéder à partir de n’importe quel appareil. Ces portefeuilles ne sont que des applications sur les téléphones mobiles ou sont accessibles via des sites Web, ce qui est très pratique. Par exemple, Matbea, Coinbase et BitGo sont tous des portefeuilles Web et des échanges dans un seul service. Matbea ne prend en charge que sept crypto-monnaies majeures, ce qui n’est pas une large gamme selon les normes actuelles, mais en termes de sécurité, ce portefeuille a une longueur d’avance.

La plupart de ces services utilisent une authentification à deux facteurs: un code envoyé par SMS ou e-mail et un mot de passe séparé. Même si un virus s’est installé sur le PC des utilisateurs, il ne pourra en aucun cas lire le code de leur appareil mobile pour accéder au portefeuille. Et si un virus s’installe sur un smartphone, il ne pourra pas lire le mot de passe ou le code email. Les fichiers sont régulièrement sauvegardés, donc même en cas d’accident ou de panne de disque dur, la devise des utilisateurs sera immédiatement restaurée.

Portefeuilles en papier

Enfin, les portefeuilles papier sont assez fiables, mais du fait que leurs clés publiques et privées sont imprimées sur papier, ils ne sont pas utilisés très souvent. Mais ces portefeuilles semblent être le moyen le plus intéressant d’utiliser la cryptographie. En fait, un portefeuille crypté en papier n’est qu’une feuille de papier avec un code QR imprimé qui contient une adresse cryptée pour stocker des fonds de crypto-monnaie. Les codes QR doivent d’abord être scannés pour effectuer des transactions de crypto-monnaie.

Cette méthode de stockage des crypto-monnaies est assez sûre, car la crypto-monnaie est complètement protégée contre les attaques des fraudeurs. Avec les portefeuilles matériels, les portefeuilles en papier sont souvent appelés «chambres froides», car ils sont complètement isolés d’Internet et ne peuvent pas être piratés de l’extérieur.

Pour créer un portefeuille papier de crypto-monnaie, les utilisateurs ont besoin d’un logiciel spécial tel que Bitaddress.org, qui a un code open-source. Le service crée un portefeuille de stockage frigorifique en utilisant des numéros générés aléatoirement directement dans le navigateur. Les clés secrètes restent avec les utilisateurs et ne sont pas enregistrées sur les serveurs de Bitaddress.org.

WalletGenerator fonctionne également comme Bitaddress.org, les utilisateurs devant déplacer la souris pour augmenter le caractère aléatoire de la génération de clé. Les développeurs recommandent également de désactiver Internet et d’exécuter le générateur à partir d’un fichier HTML local après avoir téléchargé l’archive depuis GitHub.

Solutions hybrides

Il existe des portefeuilles qui combinent plusieurs méthodes mentionnées ci-dessus. Par exemple, Casa, développé à la mi-2020, combine les fonctions d’un portefeuille local et mobile, les développeurs décrivant la sécurité comme objectif final principal.

Lors de la création d’un portefeuille, l’utilisateur n’a pas besoin de saisir et d’enregistrer une phrase de départ ou des données personnelles, uniquement l’adresse e-mail et le nom. De plus, le portefeuille ne suit pas sa localisation ni les données transmises et est dépourvu d’outils d’analyse tiers. L’utilisateur est invité à créer une clé qui sera stockée sur l’appareil, et les sauvegardes seront réparties entre le propre stockage de Casa et le stockage cloud Google ou Apple. Seul l’utilisateur a accès à la clé, ce qui nécessite une authentification à deux facteurs.

Un autre portefeuille qui offre une expérience combinée est Savl, un portefeuille mobile pour Android et iOS qui rassemble une plate-forme peer-to-peer, un portefeuille crypto, un messager et un service de paiement en crypto-monnaie. Le portefeuille fonctionne depuis 2020 et, comme dans le cas de Casa, les développeurs affirment qu’une attention particulière a été accordée à la sécurité et à la confidentialité.

Lors de l’enregistrement d’un utilisateur, l’application génère une chaîne unique de 12 mots qui est stockée sur l’appareil de l’utilisateur. Personne, sauf l’utilisateur, n’y a accès, pas même les développeurs. L’accès à l’application est protégé par un code PIN à six chiffres défini par l’utilisateur.

Un portefeuille peut-il être complètement sécurisé?

Tous les portefeuilles cryptographiques sont sûrs à leur manière, si l’on les choisit avec soin et comprend pourquoi ils sont nécessaires. Le portefeuille à choisir dépend de la personne spécifique, mais l’essentiel ici est la sécurité et la possibilité de stocker des clés privées ou des phrases de départ.

Si un utilisateur a besoin de stocker une grande quantité de crypto, il est préférable d’acheter un portefeuille matériel. Pour ceux qui négocient constamment sur les bourses, les utilisateurs peuvent stocker des fonds dans des portefeuilles créés sur ces bourses afin d’effectuer rapidement des transactions et de ne pas avoir à payer de frais de transfert. Cependant, si l’échange est piraté et qu’il n’y a pas de fonds d’assurance en place, la crypto peut être perdue. Pour un usage quotidien, les portefeuilles Web sont plutôt adaptés. La popularité de ce type de portefeuille est due à la possibilité de vendre rapidement et facilement diverses crypto-monnaies et d’effectuer des transferts directement vers un échange.

Dans l’ensemble, les crypto-monnaies ont été créées sur le principe de la décentralisation, ce qui signifie que chaque utilisateur contrôle ses propres fonds au lieu d’une entité centralisée. Par conséquent, quelle que soit la méthode de stockage de la cryptographie choisie par l’utilisateur, il doit assumer la responsabilité de ses fonds.

Cointelegraph ne cautionne aucun des produits mentionnés dans l’article. Chaque utilisateur doit faire ses propres recherches afin de choisir le produit qui lui convient le mieux.