Du concepteur de Goat Simulator, Just Die propose déjà « Old People Mayhem »

Nous ne sommes pas étrangers à la comédie noire dans le jeu, mais même avant sa sortie, Meurs juste déjà pousse ce bateau encore plus loin. Après avoir vu une démo réussie sur PC l’année dernière, DoubleMoose et Curve Digital viennent de révéler son arrivée sur Switch via une nouvelle bande-annonce.

Apporter Simulateur de chèvre Le designer Armin Ibrisagic, Just Die Déjà, semble prêt à capturer ce même gameplay comique de bac à sable, en se concentrant désormais sur les personnes âgées. Jouable seul ou à 4 joueurs en multijoueur en ligne, voici un aperçu de ce à quoi vous attendre:

Just Die Déjà est un jeu de bac à sable pour personnes âgées créé par les concepteurs de Goat Simulator. Vous êtes une vieille personne à la retraite dans un futur proche où les gens n’ont pas d’enfants. Il n’y a personne pour payer les retraites à cause de ces millénaires ingrats qui préfèrent jouer à des jeux vidéo au lieu de faire du travail réel. Sans personne pour couvrir vos frais de subsistance, vous – comme toutes les personnes âgées de ce monde – n’a pas d’autre choix que de survivre par vous-même. Comment allez-vous survivre dans un monde qui veut que vous mourriez déjà? Pour aggraver les choses, vous venez d’être expulsé de votre maison de retraite, et votre seule option maintenant est de relever des défis dangereux et d’explorer le monde pour des billets de retraite pour avoir droit à des soins de retraite gratuits. Alors que la société vous souhaite la mort, n’est-il pas enfin temps de vivre un peu?

Nous permettant d’interagir avec un large éventail d’objets, tout peut être une arme, des saucisses aux trombones, en arrachant les membres des autres joueurs. Une fois que vous avez terminé suffisamment de défis, cela vous qualifie pour une maison de retraite appropriée, et vous ne nécessairement doivent être en un seul morceau.

Cela semble un peu cruel, et bien que les corps puissent être des choses fragiles dans le meilleur des cas, Just Die Déjà amène cela à un nouveau niveau. Actuellement, il n’y a pas de fenêtre de sortie ni d’informations sur les prix, nous attendrons donc d’en savoir plus.