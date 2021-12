Du DOH ! à DAO : l’essor des organisations décentralisées

À l’été 2016, Joe Lubin, l’un des huit co-fondateurs d’Ethereum, était dans le centre de Manhattan pour parler de la façon dont la blockchain pourrait transformer les pratiques comptables. Bien qu’il s’agisse sûrement d’un sujet fascinant, la plupart des personnes présentes dans la salle ce jour-là voulaient connaître l’opinion de Lubin à la suite du vol de 55 millions de dollars d’éther de The DAO, une organisation autonome décentralisée.

Il n’avait jamais été fan du projet – qui mettait en commun le capital de démarrage pour financer des projets Ethereum choisis par les membres de DAO. Seulement une semaine environ auparavant, dans un mouvement toujours controversé, les utilisateurs d’Ethereum ont voté pour changer l’histoire de la blockchain pour permettre la restitution de l’éther volé au DAO.

Interrogé à ce sujet et sur les effets persistants que le soi-disant hard fork aurait sur le réseau qu’il a aidé à créer, Lubin a déclaré qu’Ethereum était encore trop jeune et peu sophistiqué pour gérer quelque chose comme un fonds de capital-investissement décentralisé.

« Cela a été considéré par certains d’entre nous comme étant peut-être systématiquement déstabilisant », a-t-il déclaré au public du bureau de Microsoft à Times Square. Ensuite, dans ce qui pourrait certainement être la citation la plus persistante de toutes les cryptos, il a déclaré: « Les gens naïfs dans l’espace des crypto-monnaies achètent ces jetons parce qu’ils pensent qu’ils deviendront riches. »

Bien que ce sentiment n’ait pas changé, les DAO ont certainement changé.

Pendant des années après le hack DAO et le hard fork, le mot d n’a pas été prononcé. En 2017, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a publié un rapport sur l’incident au cours duquel elle a statué que les jetons DAO avaient été vendus en tant que titres non enregistrés, mais a choisi de ne poursuivre personne. Depuis lors, beaucoup de travail a été fait sur la façon dont les entités terriblement nommées sont structurées et financées, et 2022 pourrait être l’année où elles feront un grand retour tout en touchant à des industries très éloignées de la cryptographie. Pourtant, de nombreuses questions restent sans réponse et les outils de gestion des DAO n’en sont qu’à leurs balbutiements.

« Mon hypothèse de départ est que les DAO sont l’une de ces inventions au sein de la crypto qui ne seront pas ininventées », a déclaré Ryan Selkis, co-fondateur et PDG de la société de recherche et d’analyse Messari. « Vous assistez maintenant à une explosion d’innovations autour de la conception DAO. » Messari a récemment publié une suite d’outils de gouvernance DAO appelée Gouverneur pour aider les organisations à suivre le vote, la participation des membres et la gestion de la trésorerie.

À son essence, un DAO est un principe d’organisation. Il peut être appliqué à beaucoup de personnes ou à quelques-uns, mais ce qui est constant, c’est la hiérarchie, qui se veut plate, chaque membre ayant un vote sur la manière dont la mission du DAO – quelle qu’elle soit – est exécutée. Alors que dans de nombreux cas, les DAO doivent commencer par la vision d’une personne ou d’un petit groupe de personnes, l’objectif est d’augmenter le nombre de membres jusqu’à ce que tout le monde soit engagé dans la gestion des DAO dans un domaine qu’ils trouvent intéressant.

Les projets utilisant cette structure fleurissent maintenant bien en dehors du monde de la cryptographie. D’un DAO ayant l’intention d’acheter une équipe de basket-ball de la National Basketball Association à celui qui veut restaurer la santé des océans à celui qui se consacre à l’augmentation de la richesse des femmes, ou un DAO qui voulait acheter une copie de la Constitution des États-Unis, la gamme et l’étendue des la façon dont les DAO sont envisagées est stupéfiante. La liste des DAO à émerger en 2022 et au-delà est bien plus exhaustive que ces exemples, mais la connexion du monde numérique au monde réel est une force unificatrice que la plupart de ces projets partagent.

« Utiliser les DAO pour mettre en commun des capitaux pour avoir un impact réel est une grande catégorie », a déclaré Aaron Wright, qui a presque à lui seul remis les DAO à la mode lorsqu’il a aidé à créer le LAO en 2019 en tant que co-fondateur d’OpenLaw, un système de passation de marchés numérique. (Le LAO, avec quelques changements importants, cherche à remplir la même fonction de financement pour les startups Ethereum que le DAO a lancé.)

D’autres catégories que Wright espère être importantes dans DAOL et incluent celles qui produisent du contenu créatif, des groupes sociaux comme Friends With Benefits, des DAO à but non lucratif et des groupes axés sur les services construits sur un modèle de guilde où les développeurs de logiciels, par exemple, peuvent se joindre pour trouver opportunités de travail.

« L’idée que de petits groupes de personnes peuvent rivaliser avec la Silicon Valley est vraie », a déclaré Wright. « C’est l’une des visions du DAO, que la communauté puisse se soutenir. »

En raison de leur nature ouverte et collaborative, les DAO peuvent également aider à diversifier la culture crypto qui reflète une grande partie des modèles traditionnels.

« Le visage de la crypto en ce moment est blanc et masculin », a déclaré Alana Podrx, fondatrice d’Eve Wealth, un DAO formé pour créer la richesse des femmes. Elle a noté que 75% des détenteurs de crypto sont des hommes. « Si nous voulons inventer l’avenir du système financier, nous devons nous assurer qu’il est différent et diversifié.

Les outils pour rassembler un effort potentiellement mondial comme Eve Wealth sous forme de DAO ont été créés au cours des six derniers mois, a déclaré Podrx. « Avant cela, nous aurions dû développer nos propres outils d’accès aux jetons et créer des contrats intelligents », a-t-elle déclaré. « Au lieu de cela, nous l’avons fait en 15 minutes avec CollabLand et Coinvise. »

Ce qui a commencé comme un petit groupe de femmes financièrement ambitieuses du réseau Podrx dans la finance traditionnelle est rapidement passé à plus de 300 femmes investisseurs accrédités. Ils se sont fixé pour objectif de combler l’espace entre le conseil en robotique et la gestion de patrimoine à valeur nette élevée, a-t-elle déclaré. La collaboration ou l’éthique coopérative d’un DAO est venue naturellement aux femmes d’Eve Wealth, a-t-elle déclaré.

« Nous oublions que les femmes ont dû utiliser le soft power pendant toute l’histoire », a déclaré Podrx. « Nous sommes tous investis dans le succès de la communauté. »

La portée mondiale des DAO gagne également du terrain, comme on l’a vu lorsque ConstitutionDAO s’est formé et, en quelques jours, a collecté environ 47 millions de dollars pour essayer d’acheter une copie de la Constitution américaine. Alors que des problèmes ont surgi avec le remboursement de l’argent des membres lorsque l’offre a échoué – plus comme ConstitutionDOH! – l’effet réseau et la portée internationale étaient impressionnants. C’est également la force derrière Krause House DAO, qui a pour mission d’acheter une équipe de basket-ball NBA.

Le co-fondateur Flex Chapman (ce n’est pas son vrai nom, mais nous y reviendrons) s’était initialement intéressé à la création d’outils logiciels DAO avec son partenaire. « Les DAO ne manquent pas de problèmes avec eux maintenant », a-t-il déclaré. Ils ont vite réalisé que former un DAO serait beaucoup plus excitant que de créer des outils logiciels pour eux, et Krause House est née. En novembre, Krause House a levé 1 000 éthers sur Mirror d’une valeur d’environ 4,4 millions de dollars.

Une structure DAO réécrit les règles de propriété collective, permettant éventuellement à des centaines de milliers de membres de Krause House de voter sur les décisions de l’équipe plutôt qu’un propriétaire et directeur général faisant ces appels, a déclaré Chapman. Alors que le montant d’argent pour acheter une équipe NBA se chiffre en milliards de dollars, Krause House prévoit de garder ses membres engagés en organisant des événements du monde réel comme des ligues de basket-ball et des jeux virtuels comme des ligues fantastiques et demandez-moi n’importe quoi (AMA) avec les joueurs de la NBA, selon la page Krause House Mirror.

Chapman a déclaré que tout dans le monde n’a pas besoin d’être décentralisé, mais qu’un DAO rend l’ambition démesurée de Krause House plus facile à réaliser. « Les gens voient les avantages », a-t-il déclaré. Son partenaire et lui ont choisi d’utiliser des pseudonymes pour se séparer de leur expérience passée avec les startups du Web 2, a-t-il déclaré. « Je pense que le Web 3 est une révolution et je voulais avoir une vision claire », a déclaré Chapman.

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour rendre les DAO plus mainstream, a déclaré Wright d’OpenLaw. « La forme de ce à quoi ils ressembleront, je n’en ai toujours pas une vision claire », a-t-il déclaré. « C’est la question – où en sommes-nous dans le cycle et personne ne le sait vraiment pour le moment. »

Le Selkis de Messari était plus optimiste. Les DAO sont aussi importants que les blockchains de couche 1, les protocoles DeFi et les NFT, et devraient être utilisés pour régir le paysage décentralisé plus large, a-t-il déclaré.

« Vous parlez de l’un des principaux éléments constitutifs de la cryptographie », a-t-il déclaré.