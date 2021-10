Du grain à l’état pur : le pro sud-coréen Sungjae Im, désormais classé 21e au monde, joue un jeu patient

Sungjae Im frappe de loin lors du tournoi de golf Shriners Children’s Open, le dimanche 10 octobre 2021, au TPC Summerlin à Las Vegas. (Photo AP/Sam Morris)

« Golf orthodoxe » n’est pas un terme que vous entendez souvent de nos jours. Cela signifiait, pour ceux qui n’avaient peut-être jamais entendu l’expression, jouer au golf « en règle », c’est-à-dire permettre deux putts sur chaque green et planifier votre stratégie en conséquence. Théoriquement, si vous êtes capable de faire cela et de faire quelques coups roulés, vous pourriez finir par casser le par, mais il est peu probable que vous dépassiez le par.

La dernière génération de joueurs a juré par la persévérance et l’approche du jeu de manière orthodoxe, puis s’est appuyée sur la magie du jeu court pour gagner. Cette stratégie a mordu la poussière dans les années 1990; le jeu d’aujourd’hui est tout au sujet des preneurs de risques, les longs frappeurs, même les scandaleux, à la Bryson DeChambeau.

J’évoque DeChambeau uniquement parce que le vainqueur de l’US Open et Sungjae Im, le 21e joueur mondial, représentent deux positions extrêmes du spectre en ce qui concerne la façon dont ils abordent et jouent le jeu.

Je ne veux pas utiliser la fable du lièvre et de la tortue : la leçon de vie que cette histoire est censée donner s’est quelque peu dévalorisée dans un monde post-moderne. Aujourd’hui, les éclairs de brillance ont plus de jeu que la bonne vieille fermeté et cohérence. Il est possible que Sungjae ait montré des signes de prodigieux talent de golfeur dans son enfance. Mais il n’y a aucun moyen de le dire : en Corée, laisser entendre que quelqu’un a réussi grâce à son talent, plutôt qu’à un travail acharné, est presque une insulte.

Et le graphique de la carrière professionnelle de Sungjae n’a pas été autant un blitz qu’une montée méthodique dans les rangs. Après avoir déménagé aux États-Unis, l’homme a décidé d’exercer son métier sur le Korn Ferry Tour comme un tremplin vers la grande ligue plutôt que de tenter sa chance lors des qualifications ou des exemptions de sponsors. Il a ensuite remporté deux victoires au cours d’une saison acharnée et a remporté le prix du joueur de l’année du Tour. Avec un minimum d’agitation et sans raccourcis plus tard, Sungjae a obtenu son entrée sur le circuit USPGA.

Sur la plus grande scène du golf mondial, le Coréen a, patiemment et sans relâche, perfectionné ses compétences. Depuis qu’il a rejoint le Tour, le Coréen l’a fait 342 fois, plus que quiconque en tournée. Il a décroché sa première victoire à son 100e départ, puis, il y a quelques semaines, a remporté l’Open des Hôpitaux Shriners pour enfants. C’était son 150e départ sur le PGA Tour.

Sungjae serait de nouveau passé sous le radar sans les statistiques étonnantes qui ont émergé après sa victoire. Les nombres ont tendance à s’accumuler et, au fil du temps, commencent à raconter une histoire. Alors que les « Greens en règlement » ne pourront jamais rivaliser avec la « Distance de conduite », mais 62 greens en règlement sur 72 trous ? C’était un peu trop scandaleux pour être ignoré. Un record, sûrement, ont demandé les fans, et on leur a répondu, non, le record est de 64 greens en régulation, et a été tiré lors de l’événement de l’année dernière par, vous l’avez deviné, Sungjae Im.

Maintenant, Twitter est en effervescence avec les statistiques de Sungjae et il y en a une pléthore : le plus grand nombre de tours inférieurs à la normale, le plus grand nombre de tours dans les années 60, la plupart des tours 67 ou mieux, et le plus surprenant, le nombre maximum de birdies en tournée. Le dernier en particulier est un témoignage étonnant de l’efficacité de la stratégie de jeu de Sungjae. Tout cela donne l’impression d’un joueur équilibré qui a passé des années à perfectionner son jeu sûr. C’est là que le stéréotype se brise : Sungjae, voyez-vous, à 23 ans, n’est pas un vétéran. À ce rythme, et vous pouvez être sûr qu’il va continuer, cet homme serait bien classé parmi les cinq meilleurs joueurs du monde.

Pendant ce temps, un autre Coréen, Jin Young Ko, qui joue sur la LPGA, vient d’égaler Annika Sorenstam pour la plus longue séquence sans bogey de l’histoire du Tour. Ko a fait 114 tours sans perdre un coup. C’est 4 trous de mieux que le record masculin détenu par Tiger Woods. Contrairement à Sungjae, Ko n’est pas une question d’attrition ; En 2020, elle ne l’a fait que quatre fois pour remporter la liste d’argent. Duh.

En parlant de domination, le vainqueur du championnat PGA, Phil Mickelson, a continué à se déchaîner sur le Champions Tour, remportant son troisième événement de la saison. Mickelson ne l’a fait que quatre fois sur la tournée senior et vous pouvez être sûr que les autres pros de cette tournée prieront pour son succès continu sur la tournée principale. Il est difficile d’entrer dans l’état d’esprit de Lefty ; bien qu’il ne soit pas question de ses capacités à concourir sur le Tour régulier, Mickelson n’est pas là pour concourir. C’est un homme qui aime gagner, et comme ces départs l’ont démontré, il n’hésite pas à jouer le Champions Tour.

La Corée du Sud a été le premier vainqueur du PGA Tour de ce pays, KJ Choi. Le vétéran qui a franchi cette barrière en 2002 et a remporté un Majeur – le championnat des joueurs 2011 – n’avait pas gagné depuis. Le mois dernier, Choi est devenu le premier Coréen à remporter le Champions Tour le mois dernier en remportant le PURE Insurance Open. Choi a conclu son dernier tour avec cinq birdies et un seul bogey pour vaincre Bernhard Langer par deux coups. La stratégie gagnante de Choi ? À présent, nous savons comment cela fonctionne : le garder en jeu et minimiser les coups perdus. Choi n’a fait que deux bogeys dans l’ensemble de l’événement.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

