Du grain et de la gloire, mais de l’or ?

Cependant, malgré le courage et le courage, l’or (et plus d’argent et plus de bronze) échappe toujours, Jeux olympiques après Jeux olympiques, championnat après championnat.

L’Inde porte un toast à Mirabai Chanu, Lovlina Borgohain et PV Sindhu pour leur podium aux Jeux olympiques de Tokyo. Maintenant, l’équipe de hockey masculin jouera contre l’Allemagne pour le bronze tandis que l’équipe féminine est entrée dans l’histoire lundi en participant à une demi-finale olympique pour la première fois de son histoire. Les acclamations qu’ils reçoivent sont largement méritées. Chaque victoire à ce jour – et il ne s’agit pas seulement des médailles de la liste – est, sans aucun doute, une histoire de courage et de bon sens.

Chanu, 26 ans, ramassait du bois de chauffage quand il était enfant ; à 12 ans, se souvient son frère aîné il n’y a pas si longtemps, elle soulevait des paquets beaucoup plus lourds que lui. En grandissant aux prises avec des difficultés – un parent est un employé contractuel de niveau junior avec le gouvernement de l’État et l’autre un vendeur de rue – la victoire de Chanu est autant son triomphe personnel qu’une lueur d’espoir pour des millions d’Indiens sans privilège.

Borgohain (dont le père n’a jamais eu les ressources pour nourrir ses ambitions sportives), Neha Goyal de l’équipe de hockey féminin (pour qui le sport représente une évasion à la fois de la pauvreté et des abus à la maison), Nikki Pradhan (dont la sœur a travaillé comme ouvrier pour acheter un bâton de hockey) et de nombreux autres membres du contingent indien des Jeux olympiques qui peuvent ou non être célébrés, ont tous affronté de grandes chances et sont sortis les meilleurs de leur sport, parmi une population de plus d’un milliard.

Ce qui est probablement encore plus frappant, c’est que les sportives indiennes tiennent désormais le relais des performances olympiques de l’Inde. De Karnam Malleswari à Mary Kom à Saina Nehwal et Sindhu à Sakshi Malik à, maintenant, Chanu et Borgohain, si le drapeau de l’Inde a été hissé sur le podium des Jeux olympiques au cours des deux dernières décennies, c’est en grande partie grâce à ses sportives.

Cependant, malgré le courage et le courage, l’or (et plus d’argent et plus de bronze) échappe toujours, Jeux olympiques après Jeux olympiques, championnat après championnat. Dans un pays où les meilleurs sportifs sont ceux dont les rêves seraient morts s’il n’y avait eu aucun soutien de l’État, des associations caritatives, des entreprises, etc.

Pourtant, « Khelo India », nonobstant le programme et le slogan, le Centre a réduit le budget sportif de cet exercice de 8,16%, selon les reportages. Alors que la quasi-totalité du montant devait être dépensée au titre des revenus, le capex, à un maigre Rs 46,73 crore, est inférieur au Rs 51,02 crore de l’année dernière. Certes, la pandémie a bouleversé le terrain l’année dernière et cette année aussi. Mais, l’Inde a toujours été peu dépensière en matière de sport. Et il ne s’agit pas que du Centre, les États ont fait encore pire.

La Chine dépense plus de 200 fois ce que fait l’Inde et, aujourd’hui, elle est en tête du palmarès des médailles à Tokyo. Même avec des coupes drastiques dans le budget du sport ces dernières années, le Brésil dépense plus que l’Inde et a 14 médailles, dont trois d’or, à montrer. L’Inde doit garder à l’esprit que si elle ne veut pas faire échouer ses sportifs, en particulier ses sportives, elle devra mettre de l’argent là où est sa bouche. Sinon, cela finira par tuer une nation de rêves, comme ceux de Rashmita Patra, qui a autrefois représenté l’Inde au niveau international dans le football féminin et vend maintenant du paan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.