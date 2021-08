Du hackathon à l’introduction en bourse : Rover est la toute dernière entreprise publique de Seattle

Le PDG de Rover, Aaron Easterly. (Photo Rover)

Cela a commencé comme un simple pitch lors d’un hackathon de Seattle pour un marché afin de faciliter les correspondances entre les propriétaires d’animaux et les gardiens.

Aujourd’hui, une décennie plus tard, Rover est une entreprise cotée en bourse.

La société basée à Seattle commencera à négocier sur le NASDAQ lundi sous le ticker ROVR, à la suite de sa fusion avec Nebula Caravel Acquisition Corp, une SPAC cotée en bourse parrainée par True Wind Capital.

L’accord SPAC valorisait Rover à 1,35 milliard de dollars lors de son annonce en février. Il injectera environ 240 millions de dollars dans une entreprise qui a été durement touchée au début de la pandémie, mais qui a rebondi grâce en partie à l’augmentation des taux d’adoption d’animaux de compagnie et à l’augmentation des dépenses pour les animaux de compagnie.

. a été la première organisation médiatique à couvrir Rover, qui a été déclenchée par une idée du capital-risqueur de Seattle Greg Gottesman lors d’un événement Startup Weekend à Seattle en 2011. Rover a ensuite été incubé au sein du groupe Madrona Venture basé à Seattle à ses débuts.

Rover se présente désormais comme le « plus grand marché en ligne au monde pour les soins aux animaux de compagnie », mettant en relation les propriétaires d’animaux avec des gardiens pour la pension, la garderie, les promenades, le toilettage, etc. Il y a plus de 500 000 gardiens sur la plate-forme, qui a facilité plus de 40 millions de services aux États-Unis et dans neuf autres pays.

Les activités de l’entreprise ont chuté au début de la pandémie, la demande de soins pour animaux de compagnie ayant diminué en raison du manque de déplacements et de personnes travaillant à domicile. Elle a supprimé 41 % de ses effectifs en mars 2020.

Mais le volume brut de réservations de Rover a rebondi cette année. Le total des réservations a atteint un record de 421 000 en juin, contre 373 000 en juin 2019 (Rover utilise 2019 pour des mesures comparables en raison de la pandémie affectant les finances de 2020). Le volume brut de réservations a atteint un record de 56,6 millions de dollars en juin, contre 41,7 millions de dollars en juin 2019. Rover a également connu son plus gros mois de croissance de nouveaux clients en juin, avec 99 000 nouvelles réservations.

(Cliquez pour agrandir)

“Nous pensons que nous ne faisons que commencer”, a déclaré le PDG de Rover, Aaron Easterly, dans une interview avec .. « Quand vous regardez la croissance, les records en juin, notre nouvelle acquisition de clients, cela nous suggère vraiment à quel point nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour développer cette entreprise et faire partie intégrante d’une stratégie de soins pour les propriétaires d’animaux de compagnie. »

Easterly, ancien responsable de la publicité chez aQuantive, continuera à diriger l’entreprise en tant que PDG. Il a déclaré que l’introduction en bourse aidera Rover à poursuivre ses acquisitions, à déployer de nouvelles offres et à continuer d’investir dans une technologie qui contribue à alimenter les mécanismes d’appariement du marché. L’argent fournit également une isolation contre « les flux et reflux de la pandémie », a-t-il déclaré.

À la suite de son acquisition de son rival DogVacay en 2017, Rover est devenue la plate-forme dominante de garde d’animaux aux États-Unis. soutenu par SoftBank.

Easterly a déclaré que le principal concurrent de Rover aux États-Unis continue d’être les amis, la famille et les voisins que les propriétaires d’animaux ont traditionnellement utilisés pour s’occuper de leurs animaux lorsqu’ils sont en dehors de la ville.

Au fur et à mesure que Rover a grandi, il a également fait l’objet d’un examen minutieux pour les animaux de compagnie disparus ou même morts sous la surveillance de ses gardiens. C’est un défi auquel sont confrontées d’autres entreprises de l’économie des concerts telles qu’Uber qui utilisent des sous-traitants indépendants au lieu d’employés.

La semaine dernière, CNN Business a mis en évidence plusieurs propriétaires d’animaux de compagnie qui ont eu des problèmes avec Rover et ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu un soutien adéquat de la part de l’entreprise.

Nouveau : j’ai plongé dans un côté plus sombre de Rover, la société de services pour animaux de compagnie qui devrait bientôt devenir publique. J’ai parlé à six propriétaires de chiens dont les chiens ont disparu ou sont morts sous la garde d’une gardienne Rover depuis le début de la pandémie : https://t.co/qKfqs1ge1p – sara ashley o’brien (@saraashleyo) 30 juillet 2021

Interrogé sur l’histoire de CNN Business, Rover a fourni cette déclaration :

« Notre mission est de permettre à chacun de vivre l’amour d’un animal de compagnie. En tant qu’équipe motivée par un amour partagé des animaux de compagnie, nous nous engageons à aider les gens à accéder à des soins de qualité pour animaux de compagnie, donc cela pèse lourdement sur nos cœurs si quelqu’un a une expérience négative. Nous travaillons chaque jour pour améliorer la plate-forme afin que chaque expérience sur Rover soit positive. »

Easterly a déclaré que la sécurité des animaux domestiques et des humains sur le marché Rover est « un travail ». Il a déclaré que l’entreprise est consciente qu’avec l’échelle, il y a plus de potentiel pour les clients insatisfaits.

“Vous devez être capable de regarder ces choses et de dire:” Hé, y a-t-il quelque chose que nous pourrions faire différemment, y a-t-il quelque chose que nous pouvons apprendre? “”, a déclaré Easterly.

Dans une présentation aux investisseurs du début de l’année, Rover prévoyait 97 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2021 et 201 millions de dollars en 2022. Rover s’attend à être rentable d’ici 2022, avec 35 millions de dollars d’EBITDA ajusté. Il a récemment relevé ses projections annuelles en mai et publiera ses résultats du deuxième trimestre lundi prochain.

Rover avait levé 281 millions de dollars en fonds propres, dont un tour de table de 155 millions de dollars en 2018 qui valorisait la société à 970 millions de dollars. Ses investisseurs privés comprennent A-Grade Investments, CrunchFund, Foundry Group, Madrona Venture Group, Menlo Ventures, Petco, Rolling Bay Ventures, TCV et Spark Capital.

Rover a emménagé dans un nouveau siège de 75 000 pieds carrés à Seattle juste avant que la pandémie ne frappe. Easterly a déclaré que l’entreprise prévoyait de conserver l’espace, mais que les employés auront plus d’options pour travailler à domicile.

Rover emploie 320 personnes dans le monde – contre environ 275 lorsqu’elle a licencié en mars 2020 – dont 200 à son siège de Seattle et 81 autres à Spokane, Wash. C’est la dernière entreprise de la région de Seattle à tester les marchés publics cette année. D’autres incluent Icosavax, une entreprise de biotechnologie qui a fait son introduction en bourse la semaine dernière. Nautilus Biotechnology, une autre société qui est devenue publique via un accord SPAC, est devenue publique en juin.

True Wind, le sponsor de SPAC, est une société de capital-investissement basée à San Francisco qui gère plus de 2 milliards de dollars et possède une expérience de société ouverte avec des sociétés telles que GoDaddy et NXP. Elle a participé à son premier SPAC l’année dernière, en rendant publique la plate-forme de prêt automatisé Open Lending en juin 2020. La société possède également plusieurs autres véhicules SPAC.

Les fusions SPAC l’année dernière sont devenues des alternatives populaires au processus traditionnel d’introduction en bourse, offrant un chemin plus rapide vers l’introduction en bourse. Également connues sous le nom de sociétés de « chèques en blanc », les SAVS n’ont généralement pas d’entreprise établie et sont utilisées pour lever des fonds par le biais d’offres publiques en vue d’une future fusion ou acquisition dans un délai précis.

L’engouement autour des SPAC s’est refroidi cette année. Une partie de la raison est un retard dans la conclusion des accords SPAC en raison d’un processus d’approbation révisé de la SEC, a rapporté The Information. Certaines entreprises voient également moins de liquidités que prévu car les actionnaires de la SPAC peuvent récupérer leur argent avant de voter sur un accord ; cela peut également entraîner des valorisations réduites. Les performances du marché secondaire des SPAC ont chuté de plus de 20 % après avoir atteint un sommet plus tôt cette année, selon l’indice IPOX SPAC.