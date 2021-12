Du jamais vu : ce mobile atteint un score de 10 en réparation, selon iFixit | La technologie

Un mobile facile à réparer, avec des matériaux durables et 5 ans de mises à jour ? Il y a quelques années c’était une utopie, mais aujourd’hui c’est une réalité.

Pendant des décennies, les mobiles sont faits pour être difficiles à réparer. Ce sont des appareils qui sont vendus presque au prix coûtant, et ce que les entreprises recherchent, c’est que lorsqu’un mobile tombe en panne, vous le jetez et en achetiez un nouveau, au lieu de le réparer.

Mais changement climatique, pollution et crise des puces, a fait beaucoup reconsidérer.

Certaines entreprises ont déjà annoncé que Ils vont augmenter le cycle de mise à jour de leurs mobiles de 2 à 3 ou 4 ans. Et même Apple lui-même a cédé au point d’autoriser la réparation de ses écrans iPhone à domicile, en vendant lui-même les matériaux.

Un sujet qui suscite les passions depuis près de 100 ans, et personne ne semble trouver la solution définitive. Obsolescence programmée, mythe ou réalité ?

Mais s’il existe un mobile pionnier dans la promotion de la durabilité et de la réparation, ce sont les Fairphone.

Il y a à peine trois mois, le Fairphone 4, un terminal de qualité basé sur des justes valeurs.

Il est fait avec matériaux durables, durables et recyclés, et la marque s’engage à recycler de manière responsable l’ancien mobile ou à lui donner une seconde vie.

Il est construit de manière modulaire, pour faciliter le remplacement des pièces endommagées, et est livré avec 5 ans de mises à jour logicielles.

Ce n’est pas de la publicité : jeFixit lui a attribué un 10 pour la réparabilité, quelque chose de jamais vu sur un mobile, et pratiquement sur aucun appareil.

met en évidence que composants faciles à ouvrir et à retirer, la batterie est remplaçable et l’accès aux composants critiques est très pratique.

Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Comme on le voit, juste besoin d’un tournevis, et les doigts, pour le démonter complètement. En outre tous les composants sont étiquetés avec leur nom, pour les identifier rapidement.

Les Fairphone 4 est équipé d’un écran de 6,3 pouces avec une résolution FHD+, le Processeur Snapdragon 750G, 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Le système d’exploitation est Android 11. Il dispose d’une connectivité 5G, une autre des grandes nouveautés par rapport au modèle précédent.

Le matériel photographique se compose de une double caméra arrière avec un capteur principal de 48MP et un appareil photo ultra grand angle et macro de 48 Mpx avec un angle de vue de 120º. La caméra frontale a un capteur de 25 Mpx.

Le Fairphone 4 intègre un Batterie longue durée de 3 905 mAh.

Vous pouvez désormais l’acheter en Espagne sur le site officiel de la marque.

Le prix du Fairphone 4 démarre à 579 euros, c’est ce que coûte la version 6 Go de RAM et 128 Go de ROM. La variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de ROM coûte 649 euros.