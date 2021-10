Du Kerala à l’Uttarakhand, qu’est-ce qui cause les pluies d’octobre à travers l’Inde : Connaître la raison

Les précipitations de 24 heures ont franchi la barre des 200 mm à certains endroits dans les districts d’Ernakulam, Idukki, Kottayam et Kollam. (PTI)

La mousson de juin-septembre a dépassé depuis longtemps sa date de péremption, mais plusieurs régions de l’Inde continuent de recevoir de fortes précipitations. Le Kerala, Delhi, l’Uttarakhand et le Madhya Pradesh ont reçu de très fortes précipitations au cours des derniers jours, causant des pertes en vies humaines et en biens. Delhi, par exemple, a connu l’une des périodes de 24 heures les plus humides depuis des décennies.

Les météorologues ont déclaré que les zones de mousson et de basse pression retardées à plusieurs endroits se sont combinées pour provoquer des précipitations dans plusieurs régions de l’Inde.

Pluies d’octobre

Les précipitations en octobre ne sont pas anormales. Octobre est un mois de transition lorsque la mousson du sud-ouest recule pour laisser place à la mousson du nord-est, qui affecte en grande partie la partie orientale de la péninsule sud de l’Inde.

Les perturbations occidentales, qui interfèrent considérablement avec les conditions météorologiques locales dans l’extrême nord de l’Inde, provoquent généralement de la neige ou des précipitations. Depuis la semaine dernière, le Ladakh, les régions supérieures de l’Uttarakhand et du Cachemire ont signalé les premières chutes de neige de la saison.

La semaine dernière, deux systèmes dépressionnaires – un sur le golfe du Bengale et un sur la mer d’Oman – étaient simultanément actifs. Ces deux systèmes se sont combinés pour déclencher des événements météorologiques violents dans le Tamil Nadu, Delhi, le Kerala, l’Andhra Pradesh, le Telangana, l’Odisha, le Madhya Pradesh, le Bengale occidental et l’Uttarakhand.

Retrait retardé de la mousson

Début octobre, la saison de mousson du sud-ouest de quatre mois se retire complètement. Pendant la phase de retrait, il provoque de fortes pluies localisées et des orages.

Cette année, cependant, la phase de retrait a commencé le 6 octobre contre une normale le 17 septembre. La mousson s’est jusqu’à présent complètement retirée de l’ouest, du centre, du nord et de l’est de l’Inde. Mais le courant reste actif sur le sud de la péninsule. Ainsi, le Kerala, le Karnataka, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et le Telangana ont connu une activité pluviométrique importante au cours des 10 derniers jours.

Jusqu’à lundi, le courant de mousson ne s’était pas encore retiré du Mizoram, du Manipur, du Tripura, de certaines parties de l’Odisha et du Bengale occidental, et du sud de la péninsule.

Le directeur général du Département météorologique indien (IMD), Mrutyunjay Mohaptra, a déclaré à The Indian Express qu’avec le retard du retrait du courant de mousson du sud-ouest, de bonnes précipitations s’étaient poursuivies sur le nord-est et le sud de l’Inde et sur Odisha.

Normalement, à la mi-octobre, les vents de mousson inversent leur flux du nord-est au sud-ouest.

Le chef de la recherche et des services climatiques (IMD) basé à Pune, D. Sivanand Pai, a déclaré à l’Indian Express que bien que les vents d’est commencent à remplacer les vents d’ouest, les premiers devaient encore se renforcer et s’établir pleinement. L’arrivée de la mousson du nord-est est indiquée par les vents d’est.

Des conditions propices à l’avènement de la mousson du nord-est devraient se développer vers le 25 octobre de cette année.

Précipitations extrêmes

Au moins deux systèmes dépressionnaires sont restés actifs sur les côtes ouest et est de l’Inde et sur le centre de l’Inde pendant la plupart des jours de la semaine dernière, entraînant des précipitations sur une grande partie du pays.

Entre dimanche et lundi, Delhi a reçu 87,9 mm de précipitations sur une période de 24 heures – le quatrième jour d’octobre le plus humide depuis 1901. Octobre 2021 est déjà devenu le quatrième jour le plus humide de la capitale nationale. Il a reçu 94,6 mm de précipitations jusqu’à présent ce mois-ci, juste à côté d’octobre 1954 (238,2 mm), 1956 (236,2 mm) et 186,9 mm (1910).

De même, le district de Balasore à Odisha a enregistré 210 mm de précipitations en une seule journée pour seulement la deuxième occurrence de ce type en une décennie pour octobre.

Alors qu’il est habituel que le Tamil Nadu reçoive de bonnes précipitations entre octobre et décembre, en particulier pendant la mousson du nord-est, Coimbatore (110 mm) a connu le jour d’octobre le plus humide en une décennie avant même la mousson du nord-est.

Le nord-est et le centre de l’Inde et les Ghâts occidentaux sont des régions recevant de fortes précipitations. Ces dernières années, cependant, les épisodes humides intenses de courte durée sont devenus de plus en plus fréquents.

Mohapatra a déclaré que la fréquence des événements météorologiques extrêmes tout au long de l’année augmentait en raison du changement climatique.

Mais ces épisodes de pluies fortes à très fortes en ce moment peuvent être attribués à des systèmes de basse pression, a-t-il déclaré à The Indian Express.

Un système dépressionnaire, selon la force, provoque des précipitations fortes à très fortes. Lorsque le système dépressionnaire interagit avec les perturbations occidentales, l’intensité des précipitations augmente, a-t-il ajouté.

Précipitations extrêmes au Kerala

Une dépression sur le centre-est de la mer d’Arabie s’est déplacée et s’est maintenue au-dessus du Kerala pendant trois jours, entre le 15 et le 17 octobre.

Simultanément, un autre système dépressionnaire s’était formé sur la côte au large du sud de l’Odisha et du nord de l’Andhra Pradesh. Les deux systèmes ont interagi et renforcé les vents du sud-ouest, qui ont apporté des précipitations extrêmes sur le sud et le centre du Kerala au cours du week-end.

Les précipitations de 24 heures ont franchi la barre des 200 mm à certains endroits dans les districts d’Ernakulam, Idukki, Kottayam et Kollam. Comme la plupart de ces districts sont vallonnés avec une couverture forestière épaisse, le ruissellement des eaux a déclenché des coulées de boue et des glissements de terrain.

Jours de pluie à venir

Le système dépressionnaire qui a frappé le Kerala s’est maintenant affaibli. Cependant, un système similaire reste actif sur le centre de l’Inde et devrait provoquer de bonnes précipitations dans le nord de l’Inde cette semaine.

L’IMD a prévu de fortes précipitations sur l’Uttarakhand, l’ouest de l’Uttar Pradesh et l’Himachal Pradesh pour mardi, et a émis une « alerte rouge » pour ces régions.

Une autre dépression est active sur le nord de l’Odisha et le Gangetic West Bengal. Son interaction avec les vents d’est humides de la baie du Bengale pourrait apporter de fortes pluies sur l’Odisha, le Bengale occidental, le Sikkim et le Bihar jusqu’à mercredi.

De plus, des vents forts du sud-est provenant de la baie du Bengale devraient apporter de très fortes précipitations sur l’Assam, l’Arunachal Pradesh et le Meghalaya jusqu’à mercredi.

