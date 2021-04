Du laboratoire au marché: l’innovation qui compte

NanoSniffer fournit une détection de traces de quantités de nano-grammes d’explosifs et fournit des résultats en quelques secondes.

Pensez à l’enseignement supérieur et ce n’est pas toujours une question d’excellence académique; l’innovation suit également de près. Pour obtenir des preuves, jetez un œil à Nanosniffer, une solution significative et une idée prête à l’emploi qui trouve une forte pertinence à l’heure actuelle. Développé par NanoSniff Technologies, une startup incubée par l’IIT Bombay, il serait le premier détecteur de traces d’explosifs au monde utilisant la technologie des microcapteurs. Nanosniff s’est associé à Vehant Technologies, une startup incubée à l’IIT Delhi en 2005.

Récemment, le ministre de l’Éducation Ramesh Pokhriyal «Nishank» a lancé NanoSniffer, un produit entièrement fabriqué en Inde en termes de recherche, développement et fabrication. La technologie de base de NanoSniffer est protégée par des brevets aux États-Unis et en Europe. Le ministre a déclaré: «Cet appareil abordable réduira notre dépendance à l’égard des détecteurs de traces d’explosifs importés. Il encouragera également d’autres institutions, startups et industries de taille moyenne à rechercher et développer des produits au niveau local. C’est un parfait exemple de produit de laboratoire au marché. »

NanoSniffer fournit une détection de traces de quantités de nano-grammes d’explosifs et fournit des résultats en quelques secondes. Il peut détecter avec précision un large éventail de menaces d’explosifs militaires, commerciaux et artisanaux. Une analyse plus approfondie des algorithmes aide également à classer les explosifs dans la classe appropriée. Avec une fabrication locale, y compris son capteur MEMS, il économisera beaucoup de frais d’importation pour le pays.

NanoSniffer a passé avec succès les tests du laboratoire de recherche sur les matériaux à haute énergie (HEMRL) de DRDO, basé à Pune, et a également été testé par la garde de sécurité nationale (NSG) de la force d’élite antiterroriste du pays.

