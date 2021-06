Du malheur à la verveine

23/06/2021 à 20h40 CEST

Pendant quelques minutes, l’Espagne était au plus mal. Pendant quelques instants, la fatalité a envahi les joueurs espagnols. Ils le vivaient dans leur chair et ils connaissaient ce sentiment. Celui de jouer avec les cartes marquées. Cela ressemblait à un de ces jeux où le ballon ne veut pas entrer. Que Morata ait raté un penalty, le cinquième d’affilée pour l’équipe nationale, n’a fait qu’augmenter l’incrédulité.

Mais face au malheur, l’Espagne s’est imposée de ne pas regretter et de continuer à faire pression. Cela s’est bien passé pour lui, il sera au deuxième tour et ce que Luis Enrique avait prévu la veille s’est réalisé.

« Mon niveau d’inquiétude est de sept, je sais qu’ici vous ne vivez pas en direct. En conviction j’en suis à 10, je pense qu’on est comme une bouteille de cava qui s’apprête à déboucher. Si nous gagnons, notre meilleure version sera vue & rdquor ;.

Et c’est arrivé, mais j’ai d’abord besoin d’un coup de pouce. Un coup de chance. Une terrible erreur du gardien slovaque qui a mis le ballon dans son but lorsqu’il a essayé de l’envoyer dans le coin.

Le but contre son camp de Martin Dubravka a libéré l’Espagne, qui a joué avec le même élan mais beaucoup plus libéré. Encore plus après le but de Laporte. De là, ils ont aimé l’Espagne, qui a trouvé à Busquets le phare dont il avait eu besoin lors de réunions précédentes. Le capitaine de la sélection a commandé les attaques de la sélection avec son jeu minimaliste. Sans un geste de plus, d’abord un soulagement pour ses compagnons.

L’expérience de Busquets s’est fait remarquer dans un match où la sélection était en jeu d’être ou de ne pas être en Eurocup. En face, il avait un rival abordable qui atteignait à peine la zone d’Unai Simón et qui n’a pas demandé Eric Garcia, l’une des nouveautés de la gamme.

Luis Enrique, qui attendait l’entraîneur slovaque, a opté pour le Barça, le défenseur central le plus lucide dans la sortie du ballon de l’équipe. Eric a été la première passe de l’équipe nationale et quand il devait intervenir en défense, il était aussi énergique.

Il n’était pas le seul joueur de Barcelone à afficher un haut niveau. Pedri, cette fois oui, s’est amusé et a essayé d’être plus agressif, à la recherche de la dernière passe, plus risquée que lors des deux matchs précédents. Aussi Jordi Alba, encore une fois le côté le plus profond de l’équipe nationale.

Tout ce que l’Espagne cherchait contre la Suède et la Pologne l’a trouvé contre la Slovaquie. Surtout, une efficacité qui a fait du match un festival pour l’Espagne. Cinq buts et minutes pour des joueurs moins communs comme Adama ou Thiago.

Ferran Torres, qui est entré en seconde période, était un luxe pour l’équipe nationale et son but était l’un des plus délicats de la soirée. À talons hauts. L’Espagne en avait besoin : un match pour réaffirmer.

Une victoire qui a donné un sens à l’histoire de Luis Enrique et la confiance en l’équipe. La bonne nouvelle n’a pas pris fin, elle s’est accumulée contre l’Espagne avec les buts de la Pologne, à égalité avec la Suède et l’Espagne a été la première du groupe. Mais un peu dans la décote des Suédois a donné une dernière tournure au groupe.

L’Espagne est allée en huitièmes de finale mais deuxième du groupe et, à la place de l’Ukraine ou de la République tchèque, La Croatie sera mesurée à Copenhague. La sélection ne sera pas facile face à Modric et consorts, qui a battu mardi l’Ecosse (3-1) et s’est qualifié comme premier du groupe.

Mais ce sera lundi prochain et le présent a été résolu par l’Espagne contre la Slovaquie avec la force dont elle avait besoin. Un 5-0 pour prendre confiance et affronter le prochain tour avec plus de lucidité. Finalement, la fatalité a fait place au festival de La Cartuja.