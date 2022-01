Du marché résidentiel secondaire au marché résidentiel primaire – Comment le paysage immobilier de Delhi évolue maintenant

Depuis le début de COVID-19, Delhi connaît une augmentation de la demande de condominiums haut de gamme – jusqu’à présent largement observée sur les marchés de la RCN comme Gurgaon et Noida.

Delhi a toujours maintenu sa réputation d’être la destination immobilière la plus recherchée. Offrant un mélange d’excellente connectivité, d’infrastructures dynamiques, d’écosystème commercial, de connexion culturelle et d’importance historique, Delhi continue d’attirer les acheteurs de maison à la recherche d’un style de vie opulent au cœur de l’Inde. Cependant, les écarts entre la demande et l’offre d’espaces résidentiels haut de gamme dans les condos fermés ont dirigé les acheteurs potentiels vers Noida et Gurgaon sans le choix.

Mais maintenant, pour répondre aux aspirations des clients exigeants d’aujourd’hui, les principaux promoteurs immobiliers indiens saisissent les opportunités sous-jacentes ici en lançant des résidences haut de gamme dans des condominiums fermés dans des localités chics. Cette tendance repositionne le marché immobilier de Delhi du secondaire au primaire, et l’aide également à gravir les échelons pour devenir un hotspot immobilier.

« La capitale nationale est toujours restée la destination résidentielle la plus recherchée pour les acheteurs de maison, non seulement de différentes parties de la RCN, mais également d’autres villes voisines de l’Inde du Nord. Cependant, le marché a été largement dominé par les logements individuels, des bungalows aux étages indépendants, au cours des deux dernières décennies. En conséquence, au fil du temps, New Delhi est devenue un marché résidentiel secondaire », a déclaré Shashank Vashishtha, directeur exécutif, eXp Realty India.

«Cependant, depuis le début de COVID, la ville connaît une augmentation de la demande de condominiums haut de gamme, un type de produit pour lequel le marché dans toutes les autres parties de la RCN a été en plein essor au cours des deux dernières décennies. La plupart du temps, de tels développements sont observés sur les marchés de la RCN comme Gurgaon et Noida, mais de loin et peu à Delhi. La demande croissante de condominiums et le manque de développements intégrés à Delhi ont conduit de nombreux développeurs réputés ainsi que de nouveaux développeurs à entrer sur le marché résidentiel de Delhi et à renforcer la position de la ville en tant que marché principal », a ajouté Vashishtha.

Aakash Ohri, directeur exécutif du groupe et directeur commercial de DLF Home Developers Ltd, a déclaré : « Notre nouvelle offre résidentielle ‘ONE Midtown’ sera un ajout inimitable à l’horizon de New Delhi. Avec son emplacement inégalé, sa façade saisissante, ses résidences au design impeccable et ses nombreux équipements de style de vie, ce sera sans aucun doute l’un des nouveaux développements les plus convoités au cœur de New Delhi. Nous attendons de ONE Midtown qu’il devienne la référence d’un nouveau mode de vie dans la capitale.

S’exprimant sur l’emplacement du nouveau projet, il a ajouté : « Le projet ONE Midtown répondra à la demande croissante de condominiums de luxe dans la capitale. Il est situé à West Delhi, qui est l’une des sections les plus importantes sur le plan culturel de la capitale nationale, incarnant l’amalgame unique des valeurs familiales indiennes et des modes de vie urbains modernes. Il coche toutes les cases de l’emplacement, des commodités, des installations luxueuses, des infrastructures contemporaines et de la connectivité. A côté, les résidents profiteront des commodités et du confort offerts par l’écosystème DLF.

La pandémie de Covid-19 a également alimenté la demande d’espaces résidentiels haut de gamme qui offrent un mélange de grands espaces ouverts, de dispositifs de sécurité de haute technologie, d’équipements modernes, de verdure et de quartier chic. De plus, l’attention croissante des UHNI, HNI, NRI, des professionnels de l’entreprise, des chefs d’entreprise et des fondateurs de startups à la recherche d’un style de vie avant-gardiste dans les communautés fermées et les cantons intégrés a également fait monter en flèche la demande de logements dans la région de la capitale nationale. Pour soutenir le marché, le gouvernement de Delhi a également prolongé le rabais de 20 % sur les tarifs circulaires, ce qui stimulera le segment du logement.

Mélange de style de vie cosmopolite, d’activités commerciales, de présence de l’aéroport international le plus fréquenté, Delhi est le centre de la croissance économique. Sa proximité avec les principales zones de production d’emplois de la RCN, comme Noida et Gurgaon, est également à l’origine de la demande croissante de logements. Les perspectives de croissance sont élevées et, selon PropTiger, les ventes de logements devraient augmenter de 15 à 20 % à Delhi, indiquant un avenir prometteur pour la croissance immobilière ici.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.