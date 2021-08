Du marketing numérique au développement Web, comment l’Inde s’est perfectionnée pendant la pandémie

Le rapport, avec un échantillon de 80 000 personnes, couvrait les employés des métros et des villes de niveau 2.

Dans son nouveau rapport, Intellipaat, le fournisseur de cours de formation professionnelle en ligne et la plate-forme de certification, a souligné comment les employés indiens se sont perfectionnés pendant la pandémie. Le rapport, avec un échantillon de 80 000 personnes, couvrait les employés des métros et des villes de niveau 2.

Points saillants

—Environ 90 % de la main-d’œuvre des métros et des villes de niveau 2 d’Indore, Jaipur et Ahmedabad, dans toutes les désignations, a opté pour le perfectionnement avec des cours de marketing numérique en raison de la pertinence de ce cours dans tous les secteurs, de la numérisation accrue des entreprises et de la l’espace régnant sur la méthode de travail traditionnelle ;

—Plus de 70 % des professionnels de toutes les grandes villes métropolitaines et villes de niveau 2 de Mohali, Indore et Patna ont suivi des cours de développement Web après la pandémie. Ils ont réalisé l’importance de ces cours alors que de plus en plus d’entreprises se tournent maintenant vers l’espace en ligne et optent pour la voie du commerce électronique pour augmenter leurs ventes ;

—En outre, 60 % de la population active a préféré les cours d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique, d’ingénierie des données, de sciences des données et les cours basés sur le cloud d’AWS, Azure, Google et DevOps à l’époque post-pandémique. Ces professionnels sont originaires des métros et des villes de niveau 2 d’Indore, Jaipur et Pune ;

—Environ 45 % des talents des métros et des villes de niveau 2 d’Indore et de Bhubaneswar ont choisi des cours de business intelligence pour se perfectionner ;

—Environ 40 % des professionnels ont suivi des cours sur les mégadonnées lorsqu’ils souhaitaient acquérir de nouvelles compétences, car ils étaient conscients de la vaste étendue du segment dans diverses industries pour la personnalisation, la personnalisation et la collecte et l’analyse de données des entreprises.

Diwakar Chittora, le fondateur d’Intellipaat, a déclaré: “Les individus et les organisations font des efforts concertés pour reprendre le travail et se concentrent sur le renouveau dans la période post-pandémique. L’amélioration des compétences est devenue un élément important dans le scénario d’emploi actuel en Inde et n’est plus une préférence. »

