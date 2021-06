Du menu Démarrer repensé à la prise en charge native des applications Android, voici votre guide en 11 points sur Windows 11

Microsoft se bat également contre Apple en se présentant comme une entreprise qui respecte l’expression créative et le contrôle des utilisateurs.

Windows 11, la prochaine génération de Windows est là. Successeur de Windows 10, Windows 11 tarde à venir. Six ans pour être précis. Inutile de dire qu’il aura de gros souliers à remplir lorsqu’il arrivera plus tard cette année. Dès le départ, cette version de Windows est conçue pour l’informatique hybride. Cela arrive à un moment où le monde entier est aux prises avec une grave pandémie et où le travail et le jeu à domicile sont devenus la nouvelle norme, faisant du PC et de sa myriade de formes une clé essentielle dans la vie telle que nous la connaissons tous.

Microsoft dit que Windows 11 est conçu pour vous simplifier la vie mais en même temps, la rendre plus productive, amusante et engageante. Il a un tout nouveau design, un multitâche amélioré, un Windows Store moins encombré avec une prise en charge native des applications Android, une intégration plus poussée des équipes, et plus encore. Redmond se bat également contre Apple en se présentant comme une entreprise qui respecte l’expression créative et le contrôle de l’utilisateur. “Windows a toujours défendu la souveraineté pour les créateurs et l’agence pour les consommateurs”, a déclaré le PDG Satya Nadella dans ses remarques de clôture à la fin de l’événement de lancement de Windows 11 de Microsoft.

Windows a toujours été synonyme de souveraineté pour les créateurs et d’agence pour les consommateurs, et avec Windows 11, nous avons un sens renouvelé du rôle de Windows dans le monde. pic.twitter.com/xHldf38B8d – Satya Nadella (@satyanadella) 24 juin 2021

Nous aurons plus à dire sur Windows 11 dans les jours qui se rapprochent du lancement. Pour l’instant, voici votre guide en 11 points sur la prochaine génération de Windows.

Avec Windows 11, Microsoft affirme avoir essayé de créer un système d’exploitation moderne, frais, propre et beau. La plus grande mise à niveau notable vient du menu Démarrer « emblématique ». Par défaut, il occupe désormais une position centrale sur la barre des tâches (bien que vous puissiez le modifier ultérieurement). L’ensemble du menu lui-même a été repensé et divisé en trois sections. Les tuiles dynamiques ont disparu (espérons-le pour de bon) et remplacées par des icônes plus plates. Il y a la barre de recherche en haut, suivie des applications et des recommandations organisées dans le cloud (fichiers récents) – cela restera cohérent quel que soit l’appareil ou la plate-forme que vous utilisez, affirme Microsoft. Il s’est clairement inspiré de macOS et de Chrome OS pour toute la refonte. Nous devrons voir comment cela se passe, car chaque fois que Microsoft manipule le menu Démarrer, c’est comme s’il pouvait chanter dans les deux sens. Pour un multitâche amélioré, Microsoft ajoute des fonctionnalités dédiées telles que Snap Layouts, Snap Groups et Desktops à Windows 11. Alors que les mises en page et les groupes vous permettront d’épingler et d’accéder à plusieurs applications ensemble sur le même écran (et sur plusieurs moniteurs), Windows 11 vous donnera également la possibilité de créer des bureaux séparés pour le travail, les jeux ou à peu près tout ce que vous aimez. Avec Windows 11, Microsoft rétrograde davantage Skype (dans l’oubli, osons le dire) alors qu’il essaie de prendre Zoom de manière plus large avec sa plate-forme rivale Teams qui aura désormais sa propre place dédiée dans la barre des tâches. Microsoft facilite également la mise en sourdine et la réactivation de votre micro directement à partir de la barre des tâches lorsque vous êtes sur un appel Teams. En s’appuyant sur les bases qu’il a établies avec Windows 10, Microsoft fait des « widgets » le cœur de l’expérience Windows 11. La fonctionnalité aura sa propre icône dans la barre des tâches et vous montrera un flux « personnalisé » de contenu organisé allant de la météo aux principales actualités. Microsoft dit que cela vous aidera à désencombrer (réinitialiser si vous voulez) votre esprit sans vous concentrer. La deuxième mise à jour la plus importante, après le menu Démarrer, arrive dans le Windows Store. Microsoft dit avoir reconstruit le Store en mettant l’accent sur la vitesse et la simplicité. Cela facilitera également la recherche d’applications à travers des histoires et des collections organisées. Et dans les jours à venir, il y ajoutera « plus d’applications qu’auparavant » à la fois par des développeurs propriétaires et par des développeurs tiers. Microsoft a également trouvé un moyen d’apporter des applications Android à Windows – pour la première un passage à Apple unique, plus précisément au Mac M1 de Cupertino. Il le fait avec peu d’aide d’Amazon et d’Intel. Les applications Android seront répertoriées sur le Windows Store dans Windows 11 comme n’importe quelle autre application et vous pourrez les télécharger via l’Amazon Appstore. La « solution de contournement » a été rendue possible grâce à la technologie Bridge d’Intel. Une fois installée, vous pourrez probablement exécuter ces applications comme n’importe quelle autre application Windows, les épingler à la barre des tâches ou à une mise en page instantanée, bien que l’expérience puisse ne pas être similaire. Nous devrons attendre et faire attention à celui-ci. Windows 11 sera en mesure de libérer le « plein potentiel du matériel de votre système », dit Microsoft, grâce à quelques nouvelles fonctionnalités axées sur les jeux comme DirectX 12 Ultimate pour des graphismes plus rapides et DirectStorage pour des temps de chargement plus rapides. Microsoft active également le HDR automatique dans Windows 11 pour des couleurs plus vives dans les jeux. Tout cela dépendra du matériel, c’est-à-dire que vous aurez besoin de périphériques pris en charge pour tirer le meilleur parti de ces technologies. Microsoft essaie également d’améliorer Windows sur les tablettes sans clavier. Dans Windows 11, il ajoute des fonctionnalités subtiles pour rendre l’expérience plus fluide, de l’ajout de cibles tactiles plus grandes à l’espace entre les icônes de la barre des tâches, en passant par l’ajout de gestes et l’activation de l’haptique pour la saisie au stylet. Dernier point mais non le moindre, Microsoft apporte un ” “progressif” à ses politiques de partage des revenus avec Windows 11, dans lequel les développeurs n’ont pas besoin de partager leurs revenus avec Redmond s’ils choisissent d’utiliser leur propre système de paiement pour les applications. S’ils choisissent de s’en remettre à Microsoft pour cela, une réduction de 15 % leur sera facturée. Prenant une fouille subtile chez Google et Apple, Microsoft affirme que cela aidera à créer un écosystème plus ouvert pour les créateurs et bénéficiera finalement aux utilisateurs finaux. Il encourage également les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) à apporter leurs applications sur le Windows Store, quelle que soit leur version (Win32, Progressive Web App (PWA) ou Universal Windows App (UWP) ou tout autre framework d’applications). Windows 11 sera lancé plus tard cette année (et se poursuivra jusqu’en 2022) et sera disponible en tant que mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 « éligibles » (et sur les nouveaux PC). Microsoft mettra une première version du logiciel à la disposition des bêta-testeurs à partir de la semaine prochaine dans le cadre de son programme Windows Insider. Configuration minimale requise pour Windows 11 : processeur 64 bits ou système sur puce (SoC) avec double cœur et plus fonctionnant à 1 GHz ou plus rapide, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, carte graphique compatible DirectX 12 / WDDM 2.x, Trusted Platform Module (TPM) version 2.0, UEFI, compatible Secure Boot. Windows 11 nécessitera un compte Microsoft et une connectivité Internet pour la configuration.

