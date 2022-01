Du méta (Facebook) au métaverse : les problèmes du monde réel résolus par le virtuel

Le métaverse a divers cas d’utilisation, bien au-delà des seuls jeux et divertissements. Même les domaines de la santé et de l’éducation ont de nombreux avantages.

Par Amit Kumar

Les origines du terme métaverse remontent au roman de Neal Stephenson de 1992 intitulé Snow Crash. Dans le livre, l’écrivain décrit un monde virtuel en 3D où de vraies personnes interagissent dans le métavers en utilisant des avatars ; ce sont leurs personnalités virtuelles.

La récente décision de Facebook de renommer sa société holding en Meta a mis en lumière le terme métaverse. En termes simples, le métavers est l’équivalent virtuel du monde physique. Il combine des facettes telles que les médias sociaux, les jeux, la réalité augmentée, la réalité virtuelle (VR) et les actifs cryptographiques basés sur la blockchain pour donner aux utilisateurs une expérience simulée d’être dans un monde parallèle.

« Dans le métaverse », a déclaré le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, « vous pourrez faire presque tout ce que vous pouvez imaginer – vous réunir avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, faire du shopping, créer – ainsi que des expériences complètement nouvelles qui ne correspondent pas vraiment à la façon dont nous pensons aux ordinateurs ou aux téléphones aujourd’hui.

Un dispositif clé pour devenir un participant métavers sont les lunettes VR. Les types les plus populaires actuellement sont fabriqués par Oculus – une méta-filiale et HTC. Bien que la mention du métaverse évoquera peut-être d’abord les jeux ou les films, elle trouve des cas d’utilisation dans divers domaines, notamment la santé et l’éducation.

Le début de la pandémie a vu un passage rapide aux consultations de santé à distance ou à la télésanté. Mais même dans les années antérieures à 2020, des progrès majeurs ont été réalisés dans la surveillance à distance des patients, en particulier dans les cas de patients en soins de longue durée ou de ceux qui vivaient dans des zones rurales avec un accès médical limité.

Cependant, une lacune majeure de la télésanté est l’absence de présence physique d’un professionnel de la santé. C’est là que le métaverse offre une alternative plus efficace. Il peut aider à imiter la présence physique tout en fournissant des soins virtuels.

Mais ce qui est plus intéressant, c’est l’apparition d’une toute nouvelle sphère de la santé appelée « médecine numérique ». La Food and Drug Administration des États-Unis ou USFDA a autorisé son utilisation dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité (TDAH) chez les mineurs. Le traitement est administré via un jeu vidéo immersif en réalité virtuelle. Un jeu vidéo, vous demandez-vous ? Les jeux vidéo ne sont-ils pas associés à moins d’attention et de stupidité ?

Les résultats sont au contraire ; les enfants âgés de 8 à 12 ans qui ont reçu ce « traitement numérique » ont montré une nette amélioration de leur fonction d’attention. Son organisation mère, appelée Akili, déclare : « Nous rassemblons des neurosciences de classe mondiale avec les dernières technologies et jeux vidéo pour défier le statu quo de la médecine. Notre

la médecine numérique n’est pas délivrée via une pilule ou une seringue, mais plutôt via une expérience de jeu vidéo exclusive et captivante.

Même les troubles chroniques courants tels que les maux de dos peuvent être soulagés à l’aide de solutions numériques et de la réalité virtuelle. Il existe de nombreuses startups de la santé spécialisées dans ce domaine. Il existe des études qui ont montré que la RV peut traiter efficacement la gestion de la douleur en épargnant les opioïdes. À bien y penser, c’est de la « médecine immersive » ; l’opposé polaire de la « detox numérique ».

L’application du métaverse dans l’éducation

L’apprentissage à distance était un catalyseur couramment utilisé pour l’enseignement supérieur. Mais après COVID-19, l’apprentissage en ligne est devenu la « nouvelle norme ». Des élèves du primaire aux étudiants de premier cycle dans les collèges et les universités, l’apprentissage en ligne était brusquement la norme. Des plates-formes telles que Zoom et Google Meet sont devenues une partie du jargon commun.

Dans ce contexte également, le métaverse est prometteur. En fait, il existe une possibilité très réelle que les centres d’enseignement supérieur de brique et de mortier deviennent une chose du passé.

Alors qu’auparavant un professeur ne donnait une conférence qu’à un nombre limité d’étudiants, il a désormais la possibilité d’atteindre des milliers d’étudiants. Et les apprenants, quant à eux, n’ont pas besoin d’être liés par des limitations géographiques ou financières. En utilisant la monnaie numérique et le métaverse, ils pourraient bien assister à des conférences spécifiques dans certains collèges ou universités du monde entier.

De plus, l’apprentissage deviendrait tellement plus engageant, avec un contenu de cours gamifié et des professeurs dans des avatars virtuels. Les conférences enregistrées pourraient devenir la propriété intellectuelle des universités, où elles seront dispensées dans le métavers à l’aide de l’intelligence artificielle.

Avec seulement 1 pour cent des véhicules dans le monde, l’Inde représente 11 pour cent des décès dus aux accidents de la route dans le monde, le plus élevé au monde, selon un rapport de la Banque mondiale. Les décès liés aux accidents en Inde, en 2019, étaient au nombre de 1 51 113 selon le ministère

des transports routiers et des autoroutes. L’absence d’écoles formelles de formation à la conduite dans le pays a été un obstacle majeur. L’obtention d’un permis implique une évaluation de base qui n’évalue pas la capacité d’un nouveau conducteur à utiliser une voie publique.

La plupart des économies développées, quant à elles, considèrent la conduite comme un privilège et non comme un droit. L’obtention d’un permis complet implique un examen théorique, un examen de conduite intermédiaire et ce n’est qu’alors qu’un permis complet est délivré. Les primes d’assurance, quant à elles, sont liées au dossier de conduite. Plus important encore, la conduite sous l’influence de substances est considérée comme une infraction pénale.

Toyota, par exemple, a développé un simulateur de conduite en réalité virtuelle connu sous le nom de TeenDrive365. Ce stimulateur aide les utilisateurs à découvrir le plaisir de conduire en réalité virtuelle avant de commencer à conduire sur des routes réelles. L’ensemble du programme est le point culminant de graphiques 3D, des simulations de scénarios de trafic réels et des sons de trafic réalistes sont ajoutés.

D’un point de vue indien, un programme de formation à la conduite basé sur la réalité virtuelle coûtera également moins cher et permettra aux conducteurs stagiaires de passer plus de temps à comprendre les innombrables défis de conduite de l’Inde. Une fois qu’ils ont fait preuve d’un sentiment de compétence prédéterminé, ils peuvent alors être initiés à une automobile réelle. Dans un scénario où le nombre de tués sur la route est alarmant, les programmes de conduite en réalité virtuelle ont le potentiel de réduire considérablement cette statistique.

Le métaverse trouvera des applications dans diverses industries. Suite à l’annonce de Facebook, ce terme est de plus en plus utilisé. Dans un passé récent, d’autres développements apparemment étranges ont eu lieu dans le métaverse

Plus tôt en novembre 2021, un rapport du magazine Bitcoin a souligné l’intérêt croissant pour les terres virtuelles ou l’immobilier dans le métaverse. La première transaction de ce type a eu lieu en février 2021, où une parcelle de terrain virtuel a été échangée contre 1,5 million de dollars US.

En fait, l’acheteur anonyme aurait suggéré la possibilité de pays virtuels à l’avenir. Si cela semble une possibilité lointaine, il faut mentionner que la nation insulaire de

La Barbade est en passe d’ouvrir la première ambassade diplomatique dans le métaverse. L’étoffe de la « science-fiction » – sur laquelle Neal Stephenson avait écrit – est maintenant réelle. Et ça avance à un rythme effréné.

(L’auteur est PDG d’OLX Autos India. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de FinancialExpress.com.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.