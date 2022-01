Du mot de l’année aux cas d’adoption généralisée et de nouveaux usages

Source : Adobe / immimagerie

__

___

« Nous verrons que beaucoup plus d’industries commenceront à utiliser NFT pour augmenter l’efficacité, l’authentification et éliminer les intermédiaires en quête de rente. » L’une des plus grandes tendances du NFT pour 2022 sera la participation croissante des grandes entreprises et des marques. Les acteurs de l’industrie estiment presque à l’unanimité que les NFT liés au jeu ou au métavers auront une tendance plus élevée que tout autre type cette année. Attendez-vous à voir d’autres réglementations liées au NFT émerger en 2022.

« NFT » est le mot de l’année du dictionnaire Collins pour 2021. Oui, l’acronyme symbolique non fongible est, de l’avis des experts en dictionnaire, plus représentatif du monde cette année que tout autre mot à la mode récent.

Il s’agit d’une reconnaissance significative de l’état des crypto-monnaies et des NFT, et Collins le décrit « comme un mot à la mode que nous avons entendu maintes et maintes fois au cours des 12 derniers mois, dans des reportages à couper le souffle et sur les réseaux sociaux ». Cependant, aussi important que 2021 ait été pour les jetons non fongibles, les acteurs de l’industrie s’attendent à ce que 2022 soit encore plus grand pour lui.

En particulier, les commentateurs estiment que la croissance de fin d’année que nous avons constatée pour les « métavers » et les plates-formes de jeu basées sur la blockchain se traduira par une expansion significative des jetons non fongibles en 2022. Et bien que l’avènement de la réglementation puisse placer Avec certaines limites dans le secteur du NFT cette année, l’arrivée de grandes entreprises cherchant à prendre le train en marche l’aidera à se développer de manière autonome.

Croissance et participation accrues des grandes marques

La chose à retenir est que même si les NFT ont connu une excellente année 2021, ils sont encore extrêmement jeunes. En d’autres termes, 2022 devrait les voir se développer encore plus en tant que sous-secteur au sein des crypto-monnaies.

« Avec la croissance explosive du marché du NFT en 2021, il est facile d’oublier que l’industrie est encore très jeune, et nous ne faisons que commencer. […] En 2022, nous pouvons nous attendre à une croissance et une maturité supplémentaires du marché avec la prolifération de cas d’utilisation nouveaux et uniques de la technologie NFT et une adoption institutionnelle et générale accrue », a déclaré Alex Salnikov, co-fondateur et chef de produit, Rare , un marché NFT.

Pratiquement tous les autres chiffres travaillant au sein du sous-secteur NFT estiment qu’il ne fait que commencer et que 2022 est susceptible de consolider son nouveau statut de domaine le plus prometteur (en termes d’adoption généralisée) de l’une des crypto-monnaies.

« Nous verrons que de nombreuses autres industries commenceront à utiliser NFT pour améliorer l’efficacité, l’authentification et éliminer les intermédiaires à la recherche d’un loyer. Ce sera la prochaine phase, dans laquelle nous verrons l’utilisation de NFT à des fins utilitaires et utiles », a prédit Josh Katz, fondateur de YellowHeart, le Plateforme de billets et d’objets de collection basée sur NFT.

L’une des plus grandes tendances du NFT pour 2022 sera la participation croissante des grandes entreprises et des marques, comme l’indiquent les déclarations favorables publiées ces dernières semaines par des entreprises comme Electronic Arts et anciens employés de Activision Oui Lucasfilm . Et comme monnayable Le co-fondateur et PDG de Cryptonews.com, Zach Burks, a déclaré que la montée en puissance des ONF contribuera à inciter davantage de personnes à se tourner vers la crypto et la blockchain en général.

« Non seulement nous continuerons de voir des marques massives plonger dans le NFT, mais nous continuerons de voir une nouvelle adoption du NFT sur le front public et des niveaux plus élevés d’adoption de la crypto à cause de cela. Vous devez avoir ETH / SOL / BSC / etc. pour interagir avec NFT et nous verrons de plus en plus de personnes interagir avec la blockchain pour la première fois via NFT en tant que support », a déclaré le PDG du marché des produits numériques.

La croissance du sous-secteur NFT en 2022 est une question de spéculation, mais Burks estime que son expansion dépassera ce que nous avons vu en 2022.

« Les NFT ont vu leur volume multiplié par 30 en 2021, pour être franc, 30 fois, ce n’est pas grand-chose par rapport à la nature mondiale et à l’énorme impact que les NFT peuvent vraiment avoir, c’est pourquoi j’espère que 2022 sera une année. même mieux pour les NFT », a-t-il déclaré.

Métaverse, jeux, marketing, produits de luxe, musique

Face à la fureur suscitée par le changement de marque de Facebook Pour Meta, il n’est peut-être pas surprenant d’entendre que les acteurs de l’industrie estiment presque à l’unanimité que les NFT liés au métavers ou aux jeux auront plus de tendance que tout autre type cette année. En fait, Burks dit que cette zone particulière au sein des NFT est « sur le point d’exploser ».

« Dès que nous aurons un jeu grandeur nature avec chaque élément comme NFT, tout changera. Imaginez posséder votre maison dans un monde virtuel en possédant un NFT. Cela va changer tout le paysage Internet », a-t-il déclaré.

C’est en grande partie l’avis de Josh Katz, qui place également les jeux en tête de sa liste de tendances NFT pour 2022.

« Les jeux vont exploser en 2022, c’est l’une des utilisations les plus logiques des NFT et cela a mis du temps à venir », a déclaré Josh Katz.

Cependant, même les NFT de jeu / métaverse domineront en 2022, ceux-ci se croiseront ou seront complétés par d’autres types de jetons non fongibles.

« Nous commencerons également à voir une adoption accrue des NFT dans le monde de la marque et du marketing, et de nombreuses grandes entreprises commenceront à tirer parti des NFT comme un moyen de forger des liens plus profonds et plus expérimentaux avec leurs consommateurs et d’ouvrir de nouvelles voies pour l’engagement. client et revenus saisir. », a suggéré Alex Salnikov.

De même, Josh Katz estime également que les NFT contribueront à stimuler le marketing en 2022, et le fondateur de YellowHeart a suggéré que l’industrie des produits de luxe commencerait à utiliser NFT pour l’authentification à l’aide d’un couplage physique-numérique. Et puisque YellowHeart travaille principalement avec la musique, il est également compréhensible de vous entendre prédire que les NFT au sein de l’industrie musicale seront également une tendance cette année (et au-delà).

« La musique se déplace enfin dans l’espace ; 2021 visait à éduquer le secteur de la musique et en 2022, nous commencerons à voir de nombreux autres cas d’utilisation. YellowHeart se concentre sur la billetterie NFT d’ici 2022, nous chercherons donc à ce que cette industrie s’adapte, mais nous ne nous attendons pas à une transition massive vers la billetterie 3.0 avant 2023 », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Les NFT pourraient devoir répondre à la réglementation en 2022

Bien entendu, aucun tour d’horizon des TVN en 2022 ne sera complet sans l’éléphant dans la salle : la réglementation. Les chiffres de l’industrie s’attendent à ce que la réglementation à laquelle est confronté le NFT commence à émerger cette année, même si nous ne verrons peut-être pas de lois et d’application concrètes avant les années suivantes.

« Il est toujours difficile de prédire le prochain règlement, mais j’espère qu’une sorte de règlement sera rédigé et proposé dans un an ou deux », a déclaré Zach Burks, ajoutant qu’il n’y a pas assez d’informations pour le moment pour prédire l’étendue de la réglementation connexe avec NFT ce sera.

Selon Burks, les NFT devraient idéalement être traités comme des certificats numériques propriétaires et rien d’autre, ce qui implique que l’achat d’un jeton non fongible ne devrait pas impliquer de contrôles de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). .

« L’actif sous-jacent sur lequel le NFT montre la propriété, les changements en fonction du type de NFT/d’actif et la réglementation devraient refléter cela », a-t-il déclaré.

Cependant, il peut sembler improbable que les réglementations entrantes évitent d’imposer des contrôles KYC et AML sur les NFT à ce stade, en particulier lorsque les régulateurs du monde entier semblent plus ou moins unifiés pour exiger que les crypto-monnaies, y compris les NFT, soient soumises à un examen minutieux. procédures. .

Reste que même si des réglementations voient le jour en 2022, les entreprises du sous-secteur soutiennent le principe de base de la réglementation et estiment qu’il sera globalement positif pour la croissance des TVN.

Comme l’explique Alex Salnikov, « Notre objectif sera toujours de promouvoir une plus grande adoption et éducation de la technologie NFT, et nous comprenons que pour le faire pleinement, il est crucial de travailler avec les régulateurs pour développer une législation qui fonctionne pour notre communauté. »

_____

Apprendre encore plus:

– Prédictions de prix Bitcoin et Ethereum pour 2022

– Adoption des crypto-monnaies en 2022 : à quoi s’attendre ? – Tendances de la réglementation crypto 2022 : focus sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

– Tendances DeFi en 2022 : intérêt croissant, réglementation et nouveaux rôles pour DAO, DEX, NFT et jeux

– Crypto Security en 2022 : préparez-vous à davantage d’attaques DeFi, de perturbations de l’échange et d’erreurs de débutant

– Comment l’économie mondiale pourrait affecter Bitcoin, Ethereum et Crypto en 2022 – Crypto Exchange en 2022 : plus de services, plus de conformité et de concurrence

– Tendances d’investissement crypto en 2022 : préparez-vous pour plus d’institutions et de Memes Mania

Trouvez plus de prévisions pour 2022 ici.