Du nettoyage des rues de Jodhpur au Collectorate: une balayeuse réussit l’examen du service administratif du Rajasthan

Asha Kandara a obtenu son diplôme tout en assumant la responsabilité de ses deux enfants. (Photo : Vidéo/YouTube)

Contre toute attente, une femme balayeuse de la Jodhpur Municipal Corporation a réussi le prestigieux examen du service administratif du Rajasthan et est prête à rejoindre les services administratifs. Asha Kandara, qui avait l’habitude de balayer les rues de Jodhpur, a donné l’exemple à beaucoup et elle sera bientôt affectée en tant que collectionneuse adjointe dans l’État.

Kandara est mère de deux enfants et séparée de son mari il y a huit ans. Elle s’était présentée à l’examen de la fonction publique du Rajasthan il y a deux ans. Alors qu’elle attendait le résultat car la déclaration était retardée, elle a décroché un emploi de balayeuse à la Jodhpur Municipal Corporation. Kandara a entrepris de nettoyer les rues car c’était la seule option de survie disponible pour elle et ses enfants à cette époque.

Et lorsque la Commission de la fonction publique du Rajasthan a récemment annoncé les résultats, elle a réussi les examens prouvant qu’il existe un moyen s’il y a une volonté. Selon les médias, Kandara a attribué le succès à sa famille.

Asha Kandara a obtenu son diplôme tout en assumant la responsabilité de ses deux enfants.

Il y a eu de nombreux exemples similaires où des candidats issus de milieux pauvres et défavorisés ont réussi l’examen de la fonction publique syndicale ou la fonction publique de l’État contre toute attente. Récemment, une mère célibataire du Kerala est devenue sous-inspecteur dans le district de Thiruvananthapuram. Elle a été abandonnée par son conjoint avec son bébé. Elle vendait de la limonade pour survivre pendant la préparation des examens.

Dans le résultat du RPSC annoncé mardi, Mukta Rao, 40 ans, de Jhunjhunu a remporté l’examen 2018. Elle est également maman d’un garçon de 10 ans.

