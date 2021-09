Du noir au rouge foncé, les coloris de la série Samsung Galaxy S22 fuient en ligne

TL;DR

Les coloris de la série Samsung Galaxy S22 ont apparemment fuité en ligne. Les bases S22 et S22 Plus sont conçues pour partager quatre options de couleur. Le modèle Ultra de Samsung devrait être disponible en trois options.

Nous avons vu de nombreuses fuites de la série Samsung Galaxy S22 récemment, même si les téléphones ne devraient être lancés qu’en janvier 2022. Les fuites sont loin d’être terminées, car le média néerlandais fiable Galaxy Club a apparemment reçu des informations sur les coloris des trois téléphones. .

À partir des Galaxy S22 et S22 Plus, ces deux appareils devraient être disponibles en blanc, noir, or rose et vert. Ainsi, ceux qui espèrent le retour de cette option violette vibrante pourraient ne pas avoir de chance.

Le Galaxy S22 Ultra serait disponible dans les coloris blanc, noir et rouge foncé. Nous sommes assez intrigués par l’option rouge foncé, bien que ce ne soit pas la première fois que Samsung opte pour une option de couleur rouge, car les appareils récents comme le Galaxy S20 Plus, le S20 FE et le S10e ont tous reçu des variantes rouges.

Le point de vente note que les choses pourraient changer d’ici à la date de révélation, il y a donc encore de l’espoir si vous attendez des couleurs différentes.

Ce ne sont pas les seules affirmations récentes concernant les produits phares de Samsung en 2022, car d’autres rumeurs indiquent que le Galaxy S22 de base reçoit une batterie plus petite que le S21, ainsi que le S22 Ultra offrant à nouveau un appareil photo principal de 108 MP.