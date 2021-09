Du nouveau sur Disney Plus en octobre 2021 : Muppets Haunted Mansion, et si… ? Finale de la saison, et plus

Alors que le temps commence à devenir plus frais et plus confortable près de chez vous, cela ne peut signifier qu’une chose : octobre et toute votre programmation saisonnière préférée se profilent à l’horizon. Disney+ fait sa part en parsemant octobre de tonnes de nouveautés pour répondre à vos besoins d’Halloween.

La grande tête d’affiche évidente à cet égard est Muppets Haunted Mansion, qui sera disponible à partir du 8 octobre. Voici la ligne de connexion officielle de la prochaine spéciale: “The Great Gonzo – artiste casse-cou de renommée mondiale, a tout fait, tout vu, et a survécu à tout cela. Mais le soir d’Halloween, l’intrépide Gonzo relève le plus grand défi de sa vie en passant une nuit très audacieuse dans l’endroit le plus sinistre de la Terre… Le Manoir hanté. ” Une première liste de la distribution comprend des invités célèbres assez amusants, dont Will Arnett, Danny Trejo, Yvette Nicole Brown et notamment Ed Asner dans l’une de ses dernières performances.

Le 6 octobre, Et si… ? diffusera sa finale de la saison. La série animée explorant le multivers Marvel termine alors son premier lot d’épisodes, et le 27 octobre, nous aurons un aperçu derrière les rideaux avec un épisode assemblé qui explique comment le spectacle a été réalisé. Assembled est une nouvelle série documentaire d’émissions spéciales qui se déroule dans les coulisses des émissions et des films MCU.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce qui arrive à Disney+ pour le mois d’octobre.

Disney+ en octobre

1er octobre

Alvin et les ChipmunksAlvin et les Chipmunks : La puce de la route Il suffit de rouler avec elle : vous décidez de vivre !

6 octobre

Black WidowDisney Junior The Chicken Squad (S1) Ep. The Surprise Party Surprise / UF Oh-NoDrain The Oceans: The Mississippi River & Arctic War (S1)Drain The Oceans (S4)The Ghost And Molly McGee (S1), 5 épisodesImpact With Gal Gadot (S1)Muppet Babies (S3), 9 épisodesPuppy Dog Pals (S4), 5 épisodesSpidey And His Amazing Friends (S1) Ep. Rocket Rhino / Trick Or Trace-EAmong the StarsTurner & HoochEt si…? – Finale de la saisonChip ‘n’ Dale : Park LifeDoogie Kamealoha, MD

8 octobre

Disney Junior Mickey’s Tale Of Two SorcièresMuppets Haunted Mansion

13 octobre

Apollo: Retour sur la lune (S1)Mickey Mouse Mixed-Up Adventures (S1) Ep. The Spooky Spook House / Clarabelle’s Banana Splitz!Secrets Of The Zoo: North Carolina (S1)Secrets Of The Zoo: Down Under (S2)The Wizard Of Paws (S1)Zombies: Addison’s Moonstone Mystery Shorts (S1)Just BeyondChip ‘n’ Dale: Park Life – Finale de la saisonDoogie Kamealoha, MD – Épisode 106 “Career Babes”

15 octobre

Lost Cities With Albert Lin: The Great FloodMegacity Of The Maya Warrior King

20 octobre

Disney’s Magic Bake-Off (S1)PJ Masks (S5), 6 épisodesLa vie sauvage du Dr. Ole (S1)Disney InsiderDoogie Kamealoha, MD – Épisode 107 “Mom-Mentum”Marvel Studios: Assembled – “The Making of Black Widow”

22 octobre

Rookie de l’année Poucette

27 octobre

Port Protection Alaska (S4)Disney Insider – Episode 109 “Harmonies of Harmonious, Tiana’s Cuisine, Galaxy’s Edge Expands… Virtually”Doogie Kamealoha, MD – Episode 108 “Talk-Story” Marvel Studios: Assembled – “The Making of What If.. .?”

29 octobre

Bob Ballard : la vie d’un explorateurMcFarland, États-Unis