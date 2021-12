Du paradis à l’enfer : les Knicks tournent le dos à Kemba Walker

Le passé de Kemba Walkers est radicalement opposé au présent. Et ne disons pas à l’avenir, plein d’incertitudes. Tom Thibodeau, l’entraîneur des Knicks dont le meneur est arrivé l’été dernier, a indiqué qu’il ne l’avait plus dans la rotation. Kemba quitte ainsi une équipe avec laquelle il n’a disputé que 18 matchs, après avoir été honni par certains Celtics qui l’ont utilisé comme bouc émissaire. Et la nouvelle destination était idéale pour Kemba : une franchise en reconstruction, un grand marché et un Madison qui avait parfois revécu la nuit magique. Et pourtant, le joueur n’a pas bien calé le schéma de jeu et se retrouve dans une situation qui est l’une des pires de sa carrière.. Ou, directement, le pire.

Kemba Walker est hors de la rotation des Knicks «pour le moment», a déclaré Tom Thibodeau. Il dit qu’il va resserrer la rotation en allant de l’avant. « Ce serait difficile de jouer trois petits gardes ensemble », a déclaré Thibodeau. Dit qu’il a un grand respect pour Walker et tout ce qu’il a accompli. – Fred Katz (@FredKatz) 29 novembre 2021

Kemba a traversé de nombreuses phases en NBA, même s’il n’a jamais été proche du ring tant convoité. Elle ne rêvait de lui que légèrement dans la bulle, avec les Celtics, quand ils sont tombés à moins de 2 victoires de la finale dans une série acharnée contre le Heat, dans lequel cependant ils étaient toujours à la traîne de leurs rivaux. Auparavant, sur les Hornets, Walker est devenu l’un des meneurs de jeu les plus respectés de la compétition nord-américaine. Il a rejoint l’équipe de Michael Jordan en 2011, et il y est resté jusqu’en 2019, quand il a cédé son équipe de toujours aux Celtics à un moment de sa carrière où une telle décision semblait idéale. Ressemblait.

À Boston, Kemba n’a pas pu développer ses meilleures vertus et a ajouté son quatrième All Star au cours de sa première année, mais il a progressivement sombré peu de temps après. La manière de monopoliser le ballon par Jayson Tatum et Jaylen Brown lui a empêché plus de temps de contrôle dans ses mains et être obligé de s’adapter à un catch and shoot qui n’a jamais été spécialement développé. Les problèmes de mélange étaient si évidents que l’une des premières décisions de Brad Stevens a été d’échanger Kemba contre les Knicks et d’abandonner, incidemment, d’un contrat qui allait rapporter au meneur plus de 26 millions de dollars cette saison et plus de 27 le suivant.

Les perspectives pour Kemba sont maintenant sombres. Il n’a jamais été un défenseur spécialement développé, ce qui est totalement nécessaire dans le schéma de Tom Thibodeau. Mais rien ne fonctionne pour lui : les Knicks sont la meilleure défense de la Ligue avec Kemba sur le banc. (une note défensive de 99) et la pire avec lui sur la piste (116.3). Mais en attaque, ça n’améliore pas les choses non plus : la neuvième meilleure attaque sans lui, le numéro 27 en son absence. Seulement 42,9% en field goal, et un bon 41% en triples qui ne cache pas les problèmes que cela génère dans l’équipe. Kemba n’a pas dépassé les dix points lors de 8 de ses 11 derniers matchs. Et les choses ont empiré jusqu’à ce que Thibodeau, qui n’avait pas compté sur lui dans la victoire contre les Hawks, ait regardé la fiche de l’équipe (11-9) et en ait dit assez. Et Kemba, 31 ans, envisage l’avenir avec une grande inquiétude. Une situation bien triste pour un joueur qui a été bon. Très bon.