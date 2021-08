Du plaisir au soleil : le tout nouvel Apple Dadeland ouvre ses portes à Miami

Apple Dadeland a une nouvelle maison ensoleillée à Miami, en Floride. Le tout nouveau magasin a ouvert ses portes aujourd’hui au Dadeland Mall, remplaçant un ancien emplacement donnant sur l’intérieur.

Construit avec le dernier design d’Apple, Apple Dadeland est plus lumineux, plus grand et plus invitant. Le magasin rejoint Apple Aventura et Apple Brickell City Center à Miami pour offrir toutes les fonctionnalités et expériences que vous attendez d’un tout nouvel Apple Store.

Mais il y a plus dans l’histoire du design à Dadeland. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir ce qui rend Apple Dadeland unique et pourquoi ce n’est pas juste un autre Apple Store.

Plus lumineux





Apple Dadeland maximise la lumière du soleil avec un rideau de baies vitrées et une paire de lucarnes qui illuminent les murs en calcaire. Le profil incurvé du magasin décrit la forme du centre commercial et est surmonté d’un toit en porte-à-faux assorti. Le plafond est tapissé de planches de bois chaudes qui améliorent la qualité acoustique du magasin.

Plus grande





Il y a plus de place que jamais pour découvrir les derniers produits chez Apple Dadeland. Des rangées de tables panoramiques s’étendent sur le magasin et des avenues avec les derniers présentoirs bordent les murs. Si vous vous arrêtez pour une prise en charge rapide ou un rendez-vous au Genius Bar, il y a une deuxième entrée à l’intérieur du centre commercial pour une plus grande accessibilité.

Plus invitant





Des bancs en cuir ombragés par des arbres d’intérieur avec des sièges intégrés rendent les achats et les rendez-vous plus confortables dans le nouveau magasin. Des tables d’accompagnement et d’apprentissage remplacent la Genius Bar. Au centre du magasin, les sessions créatives Today at Apple prendront vie dans le Forum. Ancré par le mur vidéo massif, le Forum est l’endroit où vous apprendrez de nouvelles compétences auprès des professionnels Apple Creative. L’équipe d’Apple dans la région de Miami est également présente dans la dernière session Today at Apple Creative Projects sur YouTube et dans les sessions Remix disponibles dès maintenant dans GarageBand.

Apple Dadeland est désormais ouvert aux visiteurs sans rendez-vous. Consultez le site Web d’Apple avant de vous arrêter pour voir les dernières précautions en matière de santé et de sécurité. Les masques sont obligatoires et l’occupation peut être réduite.

