Du poisson a plu du ciel à cause d’un phénomène étrange dans une ville du Texas

Vous avez probablement déjà entendu l’expression « il pleut des chats et des chiens », mais avez-vous déjà entendu « il pleut du poisson » ? Fin décembre, des habitants d’une ville de l’est du Texas ont découvert des poissons tombant du ciel. Ce n’est que l’une des occurrences les plus récentes d’un phénomène étrange que les scientifiques appellent pluie animale.

La pluie animale s’abat sur l’est du Texas

Si vous avez levé les yeux vers le ciel au bon moment à Texarkana, au Texas, le mercredi 29 décembre, vous avez peut-être remarqué un petit poisson se précipitant vers votre tête. L’événement météorologique est connu sous le nom de « pluie animale ». Bien que ce soit excitant, les experts en la matière disent que ce n’est pas la fin du monde. Au lieu de cela, c’est juste un événement météorologique rare où les poissons sont assez légers et le temps est parfait.

Selon la publication Facebook de la ville sur l’incident, une trombe marine est la cause la plus probable de la pluie animale bizarre. Ces conditions de vent de type tornade commencent dans le ciel. Ils peuvent ensuite ramasser des objets dans l’eau au fur et à mesure qu’ils prennent de l’élan. Lorsque le vortex au centre du bec s’éteint, les choses qu’il a ramassées retombe dans le ciel. Cela peut également arriver avec d’autres animaux, comme les grenouilles ou les chauves-souris. En fait, la Bibliothèque du Congrès note que certains scientifiques pensent même que de puissants courants ascendants peuvent faire en sorte que les animaux soient ramassés puis pleuvent plus tard.

Un événement rare

L’idée de pluie animale n’est pas particulièrement nouvelle, cependant, elle est rare. Un physicien français fut l’un des premiers à se pencher sérieusement sur les récits de pluie animale. À la fin des années 1700 ou au début des années 1800, André-Marie Ampère s’adressa à la Société des sciences naturelles. À l’époque, Ampère a suggéré que des vents violents pouvaient emporter les grenouilles et les crapauds et les déplacer.

D’autres récits de pluie animale peuvent également être trouvés à travers l’histoire. Il y a des rapports de poissons pleuvant du ciel à Singapour, en 1861, ainsi qu’un événement plus récent à Jaffna, au Sri Lanka en novembre 2017. D’autres types de pluie d’animaux que les rapports ont mentionnés incluent des araignées en Australie et même des méduses. à Bath, en Angleterre, en 1894.

La pluie animale est un événement intrigant car il y a tellement de théories derrière la façon dont elle se produit. Certains scientifiques pensent que les tornades ou les trombes marines sont la cause des pluies animales. D’autres pensent que des vents forts pourraient emporter certains animaux et les déplacer sur de longues distances. Même encore, certains pensent que de graves inondations pourraient être responsables de ce que beaucoup pensent être des pluies animales. Cette théorie dit que le poisson ne pleut pas réellement. Au lieu de cela, les gens les trouvent sur le sol à la suite de puissantes eaux de crue les déplaçant.